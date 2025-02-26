https://ria.ru/20250226/zelenskij-2001829956.html

Зеленский назвал соглашение по редкоземельным металлам рамочным

Зеленский назвал соглашение по редкоземельным металлам рамочным - РИА Новости, 26.02.2025

Зеленский назвал соглашение по редкоземельным металлам рамочным

Соглашение по редкоземельным металлам между США и Украиной является рамочным, не требующим ратификации, за ним последует подписание соглашения о создании... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T23:02:00+03:00

2025-02-26T23:02:00+03:00

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Соглашение по редкоземельным металлам между США и Украиной является рамочным, не требующим ратификации, за ним последует подписание соглашения о создании инвестиционного фонда, заявил Владимир Зеленский. "Это рамочное соглашение, это про новые вещи, не прошлые… Сегодня вы не сможете вкладывать деньги в инвестиционный фонд, потому что нет следующего договора про фонд, и там будут отношения партнеров, деньги. И уже этот договор (о создании инвестиционного фонда - ред.) будет иметь обязательную ратификацию в парламенте Украины", - сказал Зеленский в эфире украинского телеканала "Общественное". Он добавил, что в соглашении о редкоземельных металлах указано, что Украина не является должником США. Также в документе появился пункт о гарантиях безопасности. Кроме того, он уточнил, что подписывать соглашение будут министры стран, каков будет формат подписания - неизвестно. "Оно (соглашение - ред.) может иметь большой успех или тихо пройти мимо. Успех будет зависеть от нашего разговора с Трампом. Я рассчитываю на Америку и президента", - добавил Зеленский. Как заявила ранее в среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, администрация президента США Дональда Трампа надеется, что сделка по минеральным ресурсам с Украиной будет подписана на этой неделе. Во вторник британская газета Financial Times сообщила, что Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам с США, которые отказались от требования возместить таким путем 500 миллиардов долларов. По данным газеты, Владимир Зеленский может поехать в Вашингтон в ближайшие недели на церемонию подписания сделки по минеральными ресурсам с Трампом. Агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника передавало, что Киев может подписать сделку по минеральным ресурсам с США в Вашингтоне 28 февраля.

https://ria.ru/20250226/ukraina-2001785095.html

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Наталья Макарова

цены на нефть, сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности