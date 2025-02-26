https://ria.ru/20250226/zelenskij-2001829956.html
Зеленский назвал соглашение по редкоземельным металлам рамочным
Зеленский назвал соглашение по редкоземельным металлам рамочным - РИА Новости, 26.02.2025
Зеленский назвал соглашение по редкоземельным металлам рамочным
Соглашение по редкоземельным металлам между США и Украиной является рамочным, не требующим ратификации, за ним последует подписание соглашения о создании... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T23:02:00+03:00
2025-02-26T23:02:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Соглашение по редкоземельным металлам между США и Украиной является рамочным, не требующим ратификации, за ним последует подписание соглашения о создании инвестиционного фонда, заявил Владимир Зеленский. "Это рамочное соглашение, это про новые вещи, не прошлые… Сегодня вы не сможете вкладывать деньги в инвестиционный фонд, потому что нет следующего договора про фонд, и там будут отношения партнеров, деньги. И уже этот договор (о создании инвестиционного фонда - ред.) будет иметь обязательную ратификацию в парламенте Украины", - сказал Зеленский в эфире украинского телеканала "Общественное". Он добавил, что в соглашении о редкоземельных металлах указано, что Украина не является должником США. Также в документе появился пункт о гарантиях безопасности. Кроме того, он уточнил, что подписывать соглашение будут министры стран, каков будет формат подписания - неизвестно. "Оно (соглашение - ред.) может иметь большой успех или тихо пройти мимо. Успех будет зависеть от нашего разговора с Трампом. Я рассчитываю на Америку и президента", - добавил Зеленский. Как заявила ранее в среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, администрация президента США Дональда Трампа надеется, что сделка по минеральным ресурсам с Украиной будет подписана на этой неделе. Во вторник британская газета Financial Times сообщила, что Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам с США, которые отказались от требования возместить таким путем 500 миллиардов долларов. По данным газеты, Владимир Зеленский может поехать в Вашингтон в ближайшие недели на церемонию подписания сделки по минеральными ресурсам с Трампом. Агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника передавало, что Киев может подписать сделку по минеральным ресурсам с США в Вашингтоне 28 февраля.
https://ria.ru/20250226/ukraina-2001785095.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности
Цены на нефть, США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Мюнхенская конференция по безопасности
Зеленский назвал соглашение по редкоземельным металлам рамочным
Зеленский: соглашение с США по редкоземельным металлам не требует ратификации