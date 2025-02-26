https://ria.ru/20250226/zelenskij-2001822742.html

Зеленский уволил командующего объединенными силами ВСУ

Зеленский уволил командующего объединенными силами ВСУ - РИА Новости, 26.02.2025

Зеленский уволил командующего объединенными силами ВСУ

Владимир Зеленский уволил генерал-майора Андрея Гнатова с должности командующего объединенными силами ВСУ, свидетельствует опубликованный на сайте Зеленского... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T21:50:00+03:00

2025-02-26T21:50:00+03:00

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский уволил генерал-майора Андрея Гнатова с должности командующего объединенными силами ВСУ, свидетельствует опубликованный на сайте Зеленского указ."Уволить Гнатова <...> с должности командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины", — говорится в документе.Причины этого решения не указываются. Генерал-майор занимал эту должность с 24 июня прошлого года. Согласно информации, обнародованной Следственным комитетом России 21 мая 2024-го, Гнатова заочно приговорили российским судом к 28 годам лишения свободы за преступления, совершенные в Донбассе в 2019-м.Накануне украинский генерал в отставке Сергей Кривонос заявил, что киевский режим готовит уголовные дела против некоторых генералов ВСУ. По его словам, недавно арестовали высокопоставленных военнослужащих, которым предъявили надуманные обвинения. В январе Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщало о задержании трех бывших командиров бригад ВСУ по обвинению в халатности и бездействии, которые привели к потере территорий в Харьковской области.Украинское издание "Цензор.нет" сообщало об аресте по этому делу на 60 суток полковника ВСУ Ильи Лапина. Затем взяли под стражу бывшего командира оперативно-тактического управления "Харьков" бригадного генерала Юрия Галушкина и генерал-лейтенанта ВСУ Артура Горбенко.

https://ria.ru/20241225/zelenskiy-1991293005.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, донбасс, андрей гнатов, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина, сергей кривонос