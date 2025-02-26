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Зеленский уволил командующего объединенными силами ВСУ - РИА Новости, 26.02.2025
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21:50 26.02.2025 (обновлено: 22:25 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/zelenskij-2001822742.html
Зеленский уволил командующего объединенными силами ВСУ
Зеленский уволил командующего объединенными силами ВСУ - РИА Новости, 26.02.2025
Зеленский уволил командующего объединенными силами ВСУ
Владимир Зеленский уволил генерал-майора Андрея Гнатова с должности командующего объединенными силами ВСУ, свидетельствует опубликованный на сайте Зеленского... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T21:50:00+03:00
2025-02-26T22:25:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский уволил генерал-майора Андрея Гнатова с должности командующего объединенными силами ВСУ, свидетельствует опубликованный на сайте Зеленского указ.&quot;Уволить Гнатова &lt;...&gt; с должности командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины&quot;, — говорится в документе.Причины этого решения не указываются. Генерал-майор занимал эту должность с 24 июня прошлого года. Согласно информации, обнародованной Следственным комитетом России 21 мая 2024-го, Гнатова заочно приговорили российским судом к 28 годам лишения свободы за преступления, совершенные в Донбассе в 2019-м.Накануне украинский генерал в отставке Сергей Кривонос заявил, что киевский режим готовит уголовные дела против некоторых генералов ВСУ. По его словам, недавно арестовали высокопоставленных военнослужащих, которым предъявили надуманные обвинения. В январе Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщало о задержании трех бывших командиров бригад ВСУ по обвинению в халатности и бездействии, которые привели к потере территорий в Харьковской области.Украинское издание "Цензор.нет" сообщало об аресте по этому делу на 60 суток полковника ВСУ Ильи Лапина. Затем взяли под стражу бывшего командира оперативно-тактического управления "Харьков" бригадного генерала Юрия Галушкина и генерал-лейтенанта ВСУ Артура Горбенко.
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в мире, россия, донбасс, андрей гнатов, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина, сергей кривонос
В мире, Россия, Донбасс, Андрей Гнатов, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина, Сергей Кривонос
Зеленский уволил командующего объединенными силами ВСУ

Зеленский уволил генерала Гнатова с поста командующего объединенными силами ВСУ

CC BY 4.0 / Mil.gov.ua (cropped) / Андрей ГнатовАндрей Гнатов
Андрей Гнатов - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
CC BY 4.0 / Mil.gov.ua (cropped) / Андрей Гнатов
Андрей Гнатов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский уволил генерал-майора Андрея Гнатова с должности командующего объединенными силами ВСУ, свидетельствует опубликованный на сайте Зеленского указ.
«

"Уволить Гнатова <...> с должности командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины", — говорится в документе.

Причины этого решения не указываются. Генерал-майор занимал эту должность с 24 июня прошлого года.
Согласно информации, обнародованной Следственным комитетом России 21 мая 2024-го, Гнатова заочно приговорили российским судом к 28 годам лишения свободы за преступления, совершенные в Донбассе в 2019-м.
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Накануне украинский генерал в отставке Сергей Кривонос заявил, что киевский режим готовит уголовные дела против некоторых генералов ВСУ. По его словам, недавно арестовали высокопоставленных военнослужащих, которым предъявили надуманные обвинения.
В январе Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщало о задержании трех бывших командиров бригад ВСУ по обвинению в халатности и бездействии, которые привели к потере территорий в Харьковской области.
Украинское издание "Цензор.нет" сообщало об аресте по этому делу на 60 суток полковника ВСУ Ильи Лапина. Затем взяли под стражу бывшего командира оперативно-тактического управления "Харьков" бригадного генерала Юрия Галушкина и генерал-лейтенанта ВСУ Артура Горбенко.
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