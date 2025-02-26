https://ria.ru/20250226/zelenskij-2001665710.html

Зеленский пытается продать войну Европе, заявил Медведчук

Зеленский пытается продать войну Европе, заявил Медведчук - РИА Новости, 26.02.2025

Зеленский пытается продать войну Европе, заявил Медведчук

Владимир Зеленский пытается "продать" войну Европе после того, как он нее отказались США, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T11:25:00+03:00

2025-02-26T11:25:00+03:00

2025-02-26T11:25:00+03:00

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дональд трамп

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский пытается "продать" войну Европе после того, как он нее отказались США, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Проблема Зеленского в том, что он хочет быть шавкой при США, а современным Штатам такие шавки не нужны. И теперь нелегитимный хочет предложить себя Европе. Получается, Вашингтон отказался от покупки войны, теперь ее предлагают купить Берлину, Парижу и Брюсселю. И ведь в Вашингтоне не просто отказались покупать войну, а увидели в этом аферу, а в Европе многие политики до сих пор этого не увидели", - написал Медведчук в своей статье, опубликованной на сайте "Другая Украина". По его мнению, в безумную войну ЕС толкают страх, глупость, некомпетентность и полная безответственность."США в лице президента Трампа туда не лезут и требуют заплатить. При этом заплатить придется в любом случае: если хотят повоевать, то пусть платят за оружие, а если хотят мира, то пусть платят за миротворчество, раз у самих ума на это не хватило. Европейским политикам следует не обезьянничать с Зеленского, говоря красивые слова, которые никакого отношения к реальности не имеют, а посмотреть, какую цену сейчас заплатит он, и его окружение за то, что не смогли вовремя договориться с Москвой", - отметил Медведчук. Газета Wall Street Journal со ссылкой на представителя Белого дома сообщала, что план Дональда Трампа по урегулированию на Украине не подразумевает обязательств США отправить силы в регион или оказывать помощь в случае боевых действий. Ранее газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.

https://ria.ru/20250226/mir-2001608686.html

https://ria.ru/20250226/zelenskiy-2001623257.html

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в мире, украина, европа, сша, владимир зеленский, виктор медведчук, дональд трамп, оппозиционная платформа - за жизнь, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)