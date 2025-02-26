Зеленский пытается продать войну Европе, заявил Медведчук
Медведчук: Зеленский пытается продать войну Европе после отказа США
© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский пытается "продать" войну Европе после того, как он нее отказались США, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Проблема Зеленского в том, что он хочет быть шавкой при США, а современным Штатам такие шавки не нужны. И теперь нелегитимный хочет предложить себя Европе. Получается, Вашингтон отказался от покупки войны, теперь ее предлагают купить Берлину, Парижу и Брюсселю. И ведь в Вашингтоне не просто отказались покупать войну, а увидели в этом аферу, а в Европе многие политики до сих пор этого не увидели", - написал Медведчук в своей статье, опубликованной на сайте "Другая Украина".
По его мнению, в безумную войну ЕС толкают страх, глупость, некомпетентность и полная безответственность.
"США в лице президента Трампа туда не лезут и требуют заплатить. При этом заплатить придется в любом случае: если хотят повоевать, то пусть платят за оружие, а если хотят мира, то пусть платят за миротворчество, раз у самих ума на это не хватило. Европейским политикам следует не обезьянничать с Зеленского, говоря красивые слова, которые никакого отношения к реальности не имеют, а посмотреть, какую цену сейчас заплатит он, и его окружение за то, что не смогли вовремя договориться с Москвой", - отметил Медведчук.
Газета Wall Street Journal со ссылкой на представителя Белого дома сообщала, что план Дональда Трампа по урегулированию на Украине не подразумевает обязательств США отправить силы в регион или оказывать помощь в случае боевых действий.
Ранее газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
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