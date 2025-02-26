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Захарова жестко высказалась о выступлении главы МИД Канады на G20 - РИА Новости, 26.02.2025
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22:29 26.02.2025 (обновлено: 22:30 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/zakharova-2001827221.html
Захарова жестко высказалась о выступлении главы МИД Канады на G20
Захарова жестко высказалась о выступлении главы МИД Канады на G20 - РИА Новости, 26.02.2025
Захарова жестко высказалась о выступлении главы МИД Канады на G20
Выступление министра иностранных дел Канады Мелани Жоли на саммите G20 было безумным, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T22:29:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Выступление министра иностранных дел Канады Мелани Жоли на саммите G20 было безумным, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.По словам Захаровой, канадский министр на протяжении всей своей речи говорила о том, как Канада будет отстаивать независимость Украины."С одной стороны, это безумно, потому что форум про другое. Зачем говорить в пустоту? Но самое фантастическое – у Канады проблемы как раз с независимостью и собственной территориальной целостностью", — отметила она.Дипломат также напомнила о регулярных заявлениях американского лидера Дональда Трампа, предлагающего сделать Канаду очередным штатом США.Глава Белого дома называл Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения Соединенными Штатами тарифов на канадские товары. Позже Трамп заявлял, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США на правах 51-го штата.
https://ria.ru/20250226/ukraina-2001724568.html
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в мире, канада, украина, мария захарова, сша, россия, мелани жоли, дональд трамп
В мире, Канада, Украина, Мария Захарова, США, Россия, Мелани Жоли, Дональд Трамп
Захарова жестко высказалась о выступлении главы МИД Канады на G20

Захарова назвала выступление главы МИД Канады Жоли на G20 безумным

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Выступление министра иностранных дел Канады Мелани Жоли на саммите G20 было безумным, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.
По словам Захаровой, канадский министр на протяжении всей своей речи говорила о том, как Канада будет отстаивать независимость Украины.
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"С одной стороны, это безумно, потому что форум про другое. Зачем говорить в пустоту? Но самое фантастическое – у Канады проблемы как раз с независимостью и собственной территориальной целостностью", — отметила она.
Дипломат также напомнила о регулярных заявлениях американского лидера Дональда Трампа, предлагающего сделать Канаду очередным штатом США.
Глава Белого дома называл Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения Соединенными Штатами тарифов на канадские товары. Позже Трамп заявлял, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США на правах 51-го штата.
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В миреКанадаУкраинаМария ЗахароваСШАРоссияМелани ЖолиДональд Трамп
 
 
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