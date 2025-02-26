https://ria.ru/20250226/zakharova-2001827221.html

Захарова жестко высказалась о выступлении главы МИД Канады на G20

Захарова жестко высказалась о выступлении главы МИД Канады на G20 - РИА Новости, 26.02.2025

Захарова жестко высказалась о выступлении главы МИД Канады на G20

Выступление министра иностранных дел Канады Мелани Жоли на саммите G20 было безумным, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T22:29:00+03:00

2025-02-26T22:29:00+03:00

2025-02-26T22:30:00+03:00

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Выступление министра иностранных дел Канады Мелани Жоли на саммите G20 было безумным, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.По словам Захаровой, канадский министр на протяжении всей своей речи говорила о том, как Канада будет отстаивать независимость Украины."С одной стороны, это безумно, потому что форум про другое. Зачем говорить в пустоту? Но самое фантастическое – у Канады проблемы как раз с независимостью и собственной территориальной целостностью", — отметила она.Дипломат также напомнила о регулярных заявлениях американского лидера Дональда Трампа, предлагающего сделать Канаду очередным штатом США.Глава Белого дома называл Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения Соединенными Штатами тарифов на канадские товары. Позже Трамп заявлял, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США на правах 51-го штата.

https://ria.ru/20250226/ukraina-2001724568.html

https://ria.ru/20250110/vashington-1992983955.html

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