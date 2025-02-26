Захарова посоветовали главе МИД Австрии научиться прилично себя вести
Захарова назвала неприемлемым тон заявлений Шалленберга по отношению к России
© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на неприемлемый тон заявлений главы МИД Австрии и врио канцлера республики Александера Шалленберга по отношению к России.
Выступая в парламенте республики, Шалленберг ранее пригрозил, что переговоры по Украине не состоятся без Евросоюза, напомнив про замороженные российские активы на европейских счетах.
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Она поинтересовалась, какие рычаги влияния могут быть у Австрии.
"Рычаги влияния... У Австрии? Или герр Шалленберг сразу после того, как заявил, что окончательно уходит из политики, окончательно ушёл в отрыв? Впрочем, он и ранее славился странными заявлениями. Например, осенью прошлого года обвинил Россию в "тысячелетнем" вмешательстве в дела Украины", - заявила Захарова.
Официальный представитель МИД напомнила, что в Москве уже несколько лет слышат о том, что Россия якобы вмешивается во внутриполитическую жизнь Австрии.
"На Западе умудрились договориться до того, что якобы "Австрия - шпионский авианосец России" (Что? Да...)/ Вы, герр Шалленберг, либо скажите, что все эти заявления ложны, либо рассуждайте про "рычаги". Пока единственное, чего Вене удалось добиться своими "рычагами", так это избавления от российского качественного и надёжного газа по выгодным ценам", - добавила Захарова.
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