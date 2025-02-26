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Захарова посоветовали главе МИД Австрии научиться прилично себя вести - РИА Новости, 26.02.2025
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22:08 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/zaharova-2001824248.html
Захарова посоветовали главе МИД Австрии научиться прилично себя вести
Захарова посоветовали главе МИД Австрии научиться прилично себя вести - РИА Новости, 26.02.2025
Захарова посоветовали главе МИД Австрии научиться прилично себя вести
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на неприемлемый тон заявлений главы МИД Австрии и врио канцлера республики Александера Шалленберга по... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T22:08:00+03:00
2025-02-26T22:08:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на неприемлемый тон заявлений главы МИД Австрии и врио канцлера республики Александера Шалленберга по отношению к России. Выступая в парламенте республики, Шалленберг ранее пригрозил, что переговоры по Украине не состоятся без Евросоюза, напомнив про замороженные российские активы на европейских счетах. "Таким тоном с Россией не говорят. Сначала брюссельским деятелям надо научиться прилично себя вести, перестать распространять дезинформацию, а потом уже претендовать на общение", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Она поинтересовалась, какие рычаги влияния могут быть у Австрии. "Рычаги влияния... У Австрии? Или герр Шалленберг сразу после того, как заявил, что окончательно уходит из политики, окончательно ушёл в отрыв? Впрочем, он и ранее славился странными заявлениями. Например, осенью прошлого года обвинил Россию в "тысячелетнем" вмешательстве в дела Украины", - заявила Захарова. Официальный представитель МИД напомнила, что в Москве уже несколько лет слышат о том, что Россия якобы вмешивается во внутриполитическую жизнь Австрии. "На Западе умудрились договориться до того, что якобы "Австрия - шпионский авианосец России" (Что? Да...)/ Вы, герр Шалленберг, либо скажите, что все эти заявления ложны, либо рассуждайте про "рычаги". Пока единственное, чего Вене удалось добиться своими "рычагами", так это избавления от российского качественного и надёжного газа по выгодным ценам", - добавила Захарова.
https://ria.ru/20241120/zakharova-1984920754.html
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в мире, цены на нефть, россия, австрия, украина, мария захарова, александер шалленберг
В мире, Цены на нефть, Россия, Австрия, Украина, Мария Захарова, Александер Шалленберг
Захарова посоветовали главе МИД Австрии научиться прилично себя вести

Захарова назвала неприемлемым тон заявлений Шалленберга по отношению к России

© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на неприемлемый тон заявлений главы МИД Австрии и врио канцлера республики Александера Шалленберга по отношению к России.
Выступая в парламенте республики, Шалленберг ранее пригрозил, что переговоры по Украине не состоятся без Евросоюза, напомнив про замороженные российские активы на европейских счетах.
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"Таким тоном с Россией не говорят. Сначала брюссельским деятелям надо научиться прилично себя вести, перестать распространять дезинформацию, а потом уже претендовать на общение", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она поинтересовалась, какие рычаги влияния могут быть у Австрии.
"Рычаги влияния... У Австрии? Или герр Шалленберг сразу после того, как заявил, что окончательно уходит из политики, окончательно ушёл в отрыв? Впрочем, он и ранее славился странными заявлениями. Например, осенью прошлого года обвинил Россию в "тысячелетнем" вмешательстве в дела Украины", - заявила Захарова.
Официальный представитель МИД напомнила, что в Москве уже несколько лет слышат о том, что Россия якобы вмешивается во внутриполитическую жизнь Австрии.
"На Западе умудрились договориться до того, что якобы "Австрия - шпионский авианосец России" (Что? Да...)/ Вы, герр Шалленберг, либо скажите, что все эти заявления ложны, либо рассуждайте про "рычаги". Пока единственное, чего Вене удалось добиться своими "рычагами", так это избавления от российского качественного и надёжного газа по выгодным ценам", - добавила Захарова.
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