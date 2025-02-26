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Захарова прокомментировала принятие в СБ ООН резолюции США по Украине - РИА Новости, 26.02.2025
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09:55 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/zaharova-2001648498.html
Захарова прокомментировала принятие в СБ ООН резолюции США по Украине
Захарова прокомментировала принятие в СБ ООН резолюции США по Украине - РИА Новости, 26.02.2025
Захарова прокомментировала принятие в СБ ООН резолюции США по Украине
Принятие в Совете Безопасности ООН американского проекта резолюции по Украине после принятия Генеральной Ассамблеей ООН антироссийской резолюции является... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T09:55:00+03:00
2025-02-26T09:55:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Принятие в Совете Безопасности ООН американского проекта резолюции по Украине после принятия Генеральной Ассамблеей ООН антироссийской резолюции является позором Великобритании и Франции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио "Sputnik".ГА ООН одобрила антироссийский текст, в котором от Москвы требуют "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины". Также в нем содержится традиционный односторонний призыв к РФ прекратить боевые действия. При этом террористические атаки Киева против мирных граждан РФ, равно как и присутствие ВСУ в Курской области, в проекте резолюции никоим образом не осуждаются и не упоминаются. В тексте принятой резолюции также нет упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН. За документ проголосовали 93 страны, 18 были против, 65 воздержались. Резолюцию подготовила Украина в соавторстве с более чем 50 странами. Позже Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию по Украине, отклонив все поправки. За резолюцию проголосовали десять стран, в том числе РФ, КНР и США, еще пять воздержались. Против не проголосовал никто. "Абсурдистика в том, что если бы Британия и Франция, ну а, соответственно, вокруг них и выстраивается в ЕС вся эта тусовка, были бы принципиальны в своей позиции, они бы проголосовали против этой резолюции в СБ ООН. Они бы просто применили право вето, и она бы не прошла, но нет. Разница между залами Генассамблеи и СовБеза всего пара минут прогулочным шагом. Один перформанс они устраивают для мирового большинства, второй перформанс они устраивают в СБ ООН. Вы понимаете, в чем суть? Это их позор", — сказала она.Она добавила, что данная ситуация не провал, потому что провалом можно назвать ту или иную непринятую резолюцию, согласие на которую в последний момент отзывается, а данный случай — именно позор. "Может быть, это вот таким образом они сказать не могут, но своими действиями показывают, что находятся в какой-то уже безвыходной ситуации. Что вы хотите, мне хочется спросить. Что вам надо-то? И при этом, вот теперь фанфары... И ведь именно эти страны каждый день на протяжении последнего месяца кричат, что они должны быть за столом переговоров. Господи, да как вас сажать за стол переговоров, если вы за этим столом переговоров такое устраиваете? Вот вам стол переговоров в СБ ООН. Прямо круглый. Прямо там вы находитесь", — заключила Захарова.
https://ria.ru/20250225/lavrov-2001531800.html
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россия, украина, франция, мария захарова, оон, вооруженные силы украины, евросоюз, совет безопасности оон, в мире
Россия, Украина, Франция, Мария Захарова, ООН, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Совет Безопасности ООН, В мире
Захарова прокомментировала принятие в СБ ООН резолюции США по Украине

Захарова назвала принятие резолюции США в ООН позором Великобритании и Франции

© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Пресс-служба МИД России
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Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Принятие в Совете Безопасности ООН американского проекта резолюции по Украине после принятия Генеральной Ассамблеей ООН антироссийской резолюции является позором Великобритании и Франции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио "Sputnik".
ГА ООН одобрила антироссийский текст, в котором от Москвы требуют "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины". Также в нем содержится традиционный односторонний призыв к РФ прекратить боевые действия. При этом террористические атаки Киева против мирных граждан РФ, равно как и присутствие ВСУ в Курской области, в проекте резолюции никоим образом не осуждаются и не упоминаются. В тексте принятой резолюции также нет упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН. За документ проголосовали 93 страны, 18 были против, 65 воздержались. Резолюцию подготовила Украина в соавторстве с более чем 50 странами. Позже Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию по Украине, отклонив все поправки. За резолюцию проголосовали десять стран, в том числе РФ, КНР и США, еще пять воздержались. Против не проголосовал никто.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Лавров прокомментировал голосование в ООН по Украине
25 февраля, 16:13
"Абсурдистика в том, что если бы Британия и Франция, ну а, соответственно, вокруг них и выстраивается в ЕС вся эта тусовка, были бы принципиальны в своей позиции, они бы проголосовали против этой резолюции в СБ ООН. Они бы просто применили право вето, и она бы не прошла, но нет. Разница между залами Генассамблеи и СовБеза всего пара минут прогулочным шагом. Один перформанс они устраивают для мирового большинства, второй перформанс они устраивают в СБ ООН. Вы понимаете, в чем суть? Это их позор", — сказала она.
Она добавила, что данная ситуация не провал, потому что провалом можно назвать ту или иную непринятую резолюцию, согласие на которую в последний момент отзывается, а данный случай — именно позор.
"Может быть, это вот таким образом они сказать не могут, но своими действиями показывают, что находятся в какой-то уже безвыходной ситуации. Что вы хотите, мне хочется спросить. Что вам надо-то? И при этом, вот теперь фанфары... И ведь именно эти страны каждый день на протяжении последнего месяца кричат, что они должны быть за столом переговоров. Господи, да как вас сажать за стол переговоров, если вы за этим столом переговоров такое устраиваете? Вот вам стол переговоров в СБ ООН. Прямо круглый. Прямо там вы находитесь", — заключила Захарова.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
В Госдуме назвали принятую СБ ООН резолюцию нокдауном Украине
25 февраля, 15:11
 
РоссияУкраинаФранцияМария ЗахароваООНВооруженные силы УкраиныЕвросоюзСовет Безопасности ООНВ мире
 
 
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