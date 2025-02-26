https://ria.ru/20250226/zaharova-2001648498.html

Захарова прокомментировала принятие в СБ ООН резолюции США по Украине

Захарова прокомментировала принятие в СБ ООН резолюции США по Украине - РИА Новости, 26.02.2025

Захарова прокомментировала принятие в СБ ООН резолюции США по Украине

Принятие в Совете Безопасности ООН американского проекта резолюции по Украине после принятия Генеральной Ассамблеей ООН антироссийской резолюции является... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T09:55:00+03:00

2025-02-26T09:55:00+03:00

2025-02-26T09:55:00+03:00

россия

украина

франция

мария захарова

оон

вооруженные силы украины

евросоюз

совет безопасности оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728467972_0:92:2995:1777_1920x0_80_0_0_82a13ce1a66e20313e7a77c667082c09.jpg

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Принятие в Совете Безопасности ООН американского проекта резолюции по Украине после принятия Генеральной Ассамблеей ООН антироссийской резолюции является позором Великобритании и Франции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио "Sputnik".ГА ООН одобрила антироссийский текст, в котором от Москвы требуют "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины". Также в нем содержится традиционный односторонний призыв к РФ прекратить боевые действия. При этом террористические атаки Киева против мирных граждан РФ, равно как и присутствие ВСУ в Курской области, в проекте резолюции никоим образом не осуждаются и не упоминаются. В тексте принятой резолюции также нет упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН. За документ проголосовали 93 страны, 18 были против, 65 воздержались. Резолюцию подготовила Украина в соавторстве с более чем 50 странами. Позже Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию по Украине, отклонив все поправки. За резолюцию проголосовали десять стран, в том числе РФ, КНР и США, еще пять воздержались. Против не проголосовал никто. "Абсурдистика в том, что если бы Британия и Франция, ну а, соответственно, вокруг них и выстраивается в ЕС вся эта тусовка, были бы принципиальны в своей позиции, они бы проголосовали против этой резолюции в СБ ООН. Они бы просто применили право вето, и она бы не прошла, но нет. Разница между залами Генассамблеи и СовБеза всего пара минут прогулочным шагом. Один перформанс они устраивают для мирового большинства, второй перформанс они устраивают в СБ ООН. Вы понимаете, в чем суть? Это их позор", — сказала она.Она добавила, что данная ситуация не провал, потому что провалом можно назвать ту или иную непринятую резолюцию, согласие на которую в последний момент отзывается, а данный случай — именно позор. "Может быть, это вот таким образом они сказать не могут, но своими действиями показывают, что находятся в какой-то уже безвыходной ситуации. Что вы хотите, мне хочется спросить. Что вам надо-то? И при этом, вот теперь фанфары... И ведь именно эти страны каждый день на протяжении последнего месяца кричат, что они должны быть за столом переговоров. Господи, да как вас сажать за стол переговоров, если вы за этим столом переговоров такое устраиваете? Вот вам стол переговоров в СБ ООН. Прямо круглый. Прямо там вы находитесь", — заключила Захарова.

https://ria.ru/20250225/lavrov-2001531800.html

https://ria.ru/20250225/oon-2001518007.html

россия

украина

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, франция, мария захарова, оон, вооруженные силы украины, евросоюз, совет безопасности оон, в мире