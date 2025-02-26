Трамп понимает, что уже не сможет оторвать Россию от Китая, заявил Яковенко
Яковенко: Трамп понимает, что уже не сможет оторвать Россию от Китая
© AP Photo / Ludovic MarinДональд Трамп
© AP Photo / Ludovic Marin
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп понимает, что не уже сможет оторвать Россию от Китая, но Москва может устроить Штаты в качестве сильного, суверенного и равноправного партнера, считает заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
"Для прагматика Трампа понятно, что оторвать Россию от Китая уже не получится. Тогда будут пробовать ввести нас в свою технологическую зону. Но если не получится и это, то Вашингтон устроит сильная во всех отношениях Россия - как суверенный и равноправный партнер, которым не будет прирастать ни экономическая, ни технологическая мощь Пекина. Европа как китайский рынок - уже не вопрос большой политики, Германия надолго сломлена, британскому хищнику поживиться будет нечем и ему будет лучше прислониться к США на более-менее достойных условиях", - написал Яковенко в своей статье "Многополярность и "большая стратегия" Трампа".
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"Пока же речь о нормализации, хотя неплохо знать уже сейчас, что движет Вашингтоном в его новой российской политике, откуда столь резкая, но понятная смена курса. У России и другие преимущества - тот же формат БРИКС, который дает Москве выход на западное полушарие и Африку. С этим приходится считаться. Но у американцев, скорее всего, будут свои стратегии для обоих регионов, как, впрочем, и для Индии, занявшей внятную равноудаленную позицию (иначе, продолжающую традиционную политику неприсоединения) и потому вполне транзакционную с упором на экономические выгоды", - подчеркнул Яковенко.
По его словам, события при администрации Трампа развиваются стремительнее, чем раньше. "Поэтому не придется долго ждать, чтобы убедиться в том, насколько реальна предлагаемая картина радикальной трансформации глобальной политики", - заключил он.
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