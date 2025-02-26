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Трамп понимает, что уже не сможет оторвать Россию от Китая, заявил Яковенко - РИА Новости, 26.02.2025
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07:07 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/yakovenko-2001626821.html
Трамп понимает, что уже не сможет оторвать Россию от Китая, заявил Яковенко
Трамп понимает, что уже не сможет оторвать Россию от Китая, заявил Яковенко - РИА Новости, 26.02.2025
Трамп понимает, что уже не сможет оторвать Россию от Китая, заявил Яковенко
Президент США Дональд Трамп понимает, что не уже сможет оторвать Россию от Китая, но Москва может устроить Штаты в качестве сильного, суверенного и... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T07:07:00+03:00
2025-02-26T07:07:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп понимает, что не уже сможет оторвать Россию от Китая, но Москва может устроить Штаты в качестве сильного, суверенного и равноправного партнера, считает заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. "Для прагматика Трампа понятно, что оторвать Россию от Китая уже не получится. Тогда будут пробовать ввести нас в свою технологическую зону. Но если не получится и это, то Вашингтон устроит сильная во всех отношениях Россия - как суверенный и равноправный партнер, которым не будет прирастать ни экономическая, ни технологическая мощь Пекина. Европа как китайский рынок - уже не вопрос большой политики, Германия надолго сломлена, британскому хищнику поживиться будет нечем и ему будет лучше прислониться к США на более-менее достойных условиях", - написал Яковенко в своей статье "Многополярность и "большая стратегия" Трампа". Он предположил, что США будут настаивать на исключительности интересов Москвы и Вашингтона в перспективной Арктике - "своего рода двусторонней доктрине Монро для этого региона, где им еще нас догонять и догонять". "Пока же речь о нормализации, хотя неплохо знать уже сейчас, что движет Вашингтоном в его новой российской политике, откуда столь резкая, но понятная смена курса. У России и другие преимущества - тот же формат БРИКС, который дает Москве выход на западное полушарие и Африку. С этим приходится считаться. Но у американцев, скорее всего, будут свои стратегии для обоих регионов, как, впрочем, и для Индии, занявшей внятную равноудаленную позицию (иначе, продолжающую традиционную политику неприсоединения) и потому вполне транзакционную с упором на экономические выгоды", - подчеркнул Яковенко. По его словам, события при администрации Трампа развиваются стремительнее, чем раньше. "Поэтому не придется долго ждать, чтобы убедиться в том, насколько реальна предлагаемая картина радикальной трансформации глобальной политики", - заключил он.
https://ria.ru/20250225/osvobozhdenie-2001494116.html
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россия, китай, сша, дональд трамп, александр яковенко, брикс
Россия, Китай, США, Дональд Трамп, Александр Яковенко, БРИКС
Трамп понимает, что уже не сможет оторвать Россию от Китая, заявил Яковенко

Яковенко: Трамп понимает, что уже не сможет оторвать Россию от Китая

© AP Photo / Ludovic MarinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп понимает, что не уже сможет оторвать Россию от Китая, но Москва может устроить Штаты в качестве сильного, суверенного и равноправного партнера, считает заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
"Для прагматика Трампа понятно, что оторвать Россию от Китая уже не получится. Тогда будут пробовать ввести нас в свою технологическую зону. Но если не получится и это, то Вашингтон устроит сильная во всех отношениях Россия - как суверенный и равноправный партнер, которым не будет прирастать ни экономическая, ни технологическая мощь Пекина. Европа как китайский рынок - уже не вопрос большой политики, Германия надолго сломлена, британскому хищнику поживиться будет нечем и ему будет лучше прислониться к США на более-менее достойных условиях", - написал Яковенко в своей статье "Многополярность и "большая стратегия" Трампа".
Заместитель генерального директора Международной медиагруппы Россия сегодня Александр Яковенко выступает на открытии фотовыставки Восстановление Европы в Президентской академии в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Яковенко рассказал о самой правильной истории на континенте
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Он предположил, что США будут настаивать на исключительности интересов Москвы и Вашингтона в перспективной Арктике - "своего рода двусторонней доктрине Монро для этого региона, где им еще нас догонять и догонять".
"Пока же речь о нормализации, хотя неплохо знать уже сейчас, что движет Вашингтоном в его новой российской политике, откуда столь резкая, но понятная смена курса. У России и другие преимущества - тот же формат БРИКС, который дает Москве выход на западное полушарие и Африку. С этим приходится считаться. Но у американцев, скорее всего, будут свои стратегии для обоих регионов, как, впрочем, и для Индии, занявшей внятную равноудаленную позицию (иначе, продолжающую традиционную политику неприсоединения) и потому вполне транзакционную с упором на экономические выгоды", - подчеркнул Яковенко.
По его словам, события при администрации Трампа развиваются стремительнее, чем раньше. "Поэтому не придется долго ждать, чтобы убедиться в том, насколько реальна предлагаемая картина радикальной трансформации глобальной политики", - заключил он.
Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
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РоссияКитайСШАДональд ТрампАлександр ЯковенкоБРИКС
 
 
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