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Запад переболел либеральной идеологией, считает Яковенко - РИА Новости, 26.02.2025
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06:52 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/yakovenko-2001626124.html
Запад переболел либеральной идеологией, считает Яковенко
Запад переболел либеральной идеологией, считает Яковенко - РИА Новости, 26.02.2025
Запад переболел либеральной идеологией, считает Яковенко
Запад переболел либеральной идеологией, остановку программы USAID можно понять как конец идеологии в целом, считает заместитель гендиректора международной... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T06:52:00+03:00
2025-02-26T06:52:00+03:00
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александр яковенко
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Запад переболел либеральной идеологией, остановку программы USAID можно понять как конец идеологии в целом, считает заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. Он отметил, что текущая американская администрация отличается от предыдущей тем, что она признает факт многополярности. "Поведение (президента США Дональда) Трампа по отношению к европейским союзникам позволяет сделать два вывода. Первый из области тезиса о внешней политике как продолжения внутренней. Запад переболел либеральной идеологией и, возможно, идеологией вообще. Да и "транзакционность" вкупе с разгоном АМР (агентства по международному развитию - ред.) США (пресловутый USAID) можно понять как конец идеологии. Соответственно, все внутренние и внешние источники подрывной в глазах Трампа идеологии должны быть ликвидированы", - написал Яковенко в своей статье "Многополярность и "большая стратегия" Трампа". По его словам, внутри - это "окопавшиеся в бюрократическом "глубинном государстве" либералы и воссоздание минималистского государства отцов-основателей. "Вовне это означит поддержку тех сил и движений в Европе, которым был наклеен ярлык внесистемщиков и "популистов" и которым якобы надо "в интересах демократии" зажимать рот и чуть ли не запрещать их, как это пытаются делать в Германии. Так было после Второй мировой, когда антикоммунизм захлестнул Европу в обмен на помощь элитам, которые не лучшим образом проявили себя в годы войны, по плану Маршалла. Теперь надо отказаться от либеральных иллюзий и не пытаться сдерживать Вашингтон через НАТО, которая, в конце концов, создавалась как инструмент американской политики и принадлежит Америке. То есть уступить тем, кто пользуется поддержкой большинства электората, как это произошло в США", - отметил Яковенко. Он подчеркнул, что Вашингтон "закрывает свою глобальную империю", она больше не отвечает национальным интересам страны. "Зачем надрываться? Она слишком дорого обошлась стране в целом, но в особенности коренной Америке и ее среднему классу. Более того, в рамках воук-культуры демократы покусились на исторически сложившуюся, традиционную американскую идентичность, что грозило растворить страну в глобалистском проекте, мягко говоря, с непонятным списком его бенефициаров", - говорится в статье. По мнению Яковенко, текущая американская администрация делает ставку на воссоздание основ экономической и технологической мощи страны, чтобы занять место "первого среди равных" в мире. "Игра в первой лиге, как это уже очевидно, будет иметь целью сдерживание Китая. Силовое сдерживание маловероятно, как показал опыт украинского конфликта, который выявил характер будущей войны между равными по огневой и технологической мощи державами. Трамп явно не настроен на это. К 2030 году, по оценкам самих американцев, Китай в этом отношении, включая стратегические вооружения, сравняется с США. Экономическая и технологическая изоляция также не имеет перспективы. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, американцы опоздали с этим на 15 лет", - подчеркнул он. Яковенко отметил, что Штатам остается выверенно управлять значительной торгово-экономической взаимозависимостью двух стран, которая возникла в результате 40 лет глобализации.
https://ria.ru/20250225/osvobozhdenie-2001494116.html
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сша, россия, европа, александр яковенко, владимир путин, агентство по международному развитию сша, нато
США, Россия, Европа, Александр Яковенко, Владимир Путин, Агентство по международному развитию США, НАТО
Запад переболел либеральной идеологией, считает Яковенко

Яковенко: Запад переболел либеральной идеологией

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАлександр Яковенко
Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Александр Яковенко. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Запад переболел либеральной идеологией, остановку программы USAID можно понять как конец идеологии в целом, считает заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
Он отметил, что текущая американская администрация отличается от предыдущей тем, что она признает факт многополярности.
Заместитель генерального директора Международной медиагруппы Россия сегодня Александр Яковенко выступает на открытии фотовыставки Восстановление Европы в Президентской академии в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
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"Поведение (президента США Дональда) Трампа по отношению к европейским союзникам позволяет сделать два вывода. Первый из области тезиса о внешней политике как продолжения внутренней. Запад переболел либеральной идеологией и, возможно, идеологией вообще. Да и "транзакционность" вкупе с разгоном АМР (агентства по международному развитию - ред.) США (пресловутый USAID) можно понять как конец идеологии. Соответственно, все внутренние и внешние источники подрывной в глазах Трампа идеологии должны быть ликвидированы", - написал Яковенко в своей статье "Многополярность и "большая стратегия" Трампа".
По его словам, внутри - это "окопавшиеся в бюрократическом "глубинном государстве" либералы и воссоздание минималистского государства отцов-основателей.
"Вовне это означит поддержку тех сил и движений в Европе, которым был наклеен ярлык внесистемщиков и "популистов" и которым якобы надо "в интересах демократии" зажимать рот и чуть ли не запрещать их, как это пытаются делать в Германии. Так было после Второй мировой, когда антикоммунизм захлестнул Европу в обмен на помощь элитам, которые не лучшим образом проявили себя в годы войны, по плану Маршалла. Теперь надо отказаться от либеральных иллюзий и не пытаться сдерживать Вашингтон через НАТО, которая, в конце концов, создавалась как инструмент американской политики и принадлежит Америке. То есть уступить тем, кто пользуется поддержкой большинства электората, как это произошло в США", - отметил Яковенко.
Заместитель гендиректора медиагруппы Россия сегодня, член научного совета при Совбезе РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
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Он подчеркнул, что Вашингтон "закрывает свою глобальную империю", она больше не отвечает национальным интересам страны.
"Зачем надрываться? Она слишком дорого обошлась стране в целом, но в особенности коренной Америке и ее среднему классу. Более того, в рамках воук-культуры демократы покусились на исторически сложившуюся, традиционную американскую идентичность, что грозило растворить страну в глобалистском проекте, мягко говоря, с непонятным списком его бенефициаров", - говорится в статье.
По мнению Яковенко, текущая американская администрация делает ставку на воссоздание основ экономической и технологической мощи страны, чтобы занять место "первого среди равных" в мире.
"Игра в первой лиге, как это уже очевидно, будет иметь целью сдерживание Китая. Силовое сдерживание маловероятно, как показал опыт украинского конфликта, который выявил характер будущей войны между равными по огневой и технологической мощи державами. Трамп явно не настроен на это. К 2030 году, по оценкам самих американцев, Китай в этом отношении, включая стратегические вооружения, сравняется с США. Экономическая и технологическая изоляция также не имеет перспективы. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, американцы опоздали с этим на 15 лет", - подчеркнул он.
Яковенко отметил, что Штатам остается выверенно управлять значительной торгово-экономической взаимозависимостью двух стран, которая возникла в результате 40 лет глобализации.
Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
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22 февраля, 16:01
 
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