https://ria.ru/20250226/vzryvy-2001615099.html

В Полтаве и Кировограде прогремели взрывы

В Полтаве и Кировограде прогремели взрывы - РИА Новости, 26.02.2025

В Полтаве и Кировограде прогремели взрывы

Взрывы прогремели в городе Полтава, также повторный взрыв раздался в городе Кировоград (украинское название - Кропивницкий) на фоне воздушной тревоги, сообщил... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T03:34:00+03:00

2025-02-26T03:34:00+03:00

2025-02-26T03:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

полтава

киев

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Полтава, также повторный взрыв раздался в городе Кировоград (украинское название - Кропивницкий) на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Сумах, Харькове, а также в районе Черкасс. "В Полтаве были слышны звуки взрывов... В Кропивницком слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей РФ. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250226/bespilotniki-2001605578.html

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полтава, киев, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины