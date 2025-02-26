https://ria.ru/20250226/vzryvy-2001605854.html

В Киеве и Сумах прогремели взрывы

В Киеве и Сумах прогремели взрывы - РИА Новости, 26.02.2025

В Киеве и Сумах прогремели взрывы

Очередные взрывы раздались в Киеве, также взрывы прогремели в городе Сумы на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "24 РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T00:31:00+03:00

2025-02-26T00:31:00+03:00

2025-02-26T00:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

киев

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Очередные взрывы раздались в Киеве, также взрывы прогремели в городе Сумы на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "24 канал". Ранее украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Киеве. "Взрывы в Сумах... Повторные взрывы в Киеве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей РФ. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250226/bespilotniki-2001605578.html

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киев, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины