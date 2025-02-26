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В Сумской области прогремел взрыв

В Сумской области прогремел взрыв - РИА Новости, 26.02.2025

В Сумской области прогремел взрыв

Взрыв прогремел в среду в Шостке Сумской области на севере Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T19:28:00+03:00

2025-02-26T19:28:00+03:00

2025-02-26T19:28:00+03:00

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Взрыв прогремел в среду в Шостке Сумской области на севере Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает издание "Страна.ua". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области объявлена воздушная тревога. "Сообщают о взрыве в Шостке Сумской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

в мире, сумская область, россия, украина, дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины