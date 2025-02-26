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Беспилотники ВСУ атаковали гражданские объекты в Запорожской области
Беспилотники ВСУ атаковали гражданские объекты в Запорожской области - РИА Новости, 26.02.2025
Беспилотники ВСУ атаковали гражданские объекты в Запорожской области
Украинские ударные БПЛА с 20 по 25 февраля пять раз атаковали гражданские объекты в Пологах Запорожской области, среди которых медицинский пункт и магазин,... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T14:57:00+03:00
2025-02-26T14:57:00+03:00
2025-02-26T14:57:00+03:00
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МЕЛИТОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Украинские ударные БПЛА с 20 по 25 февраля пять раз атаковали гражданские объекты в Пологах Запорожской области, среди которых медицинский пункт и магазин, сообщили РИА Новости в оперативных службах. "В период с 20 по 25 февраля были зафиксированы атаки БПЛА, в Пологовском районе атакована территория пункта бригады скорой медицинской помощи, территория "Водоканала" и магазин "Ласточка". Жертв чудом удалось избежать", - рассказали там. Кроме того, беспилотник атаковал гражданский автомобиль на дороге общественного пользования в районе города Пологи. В оперативных службах отметили, что "атаки по медицинским объектам и магазинам могут курироваться сотрудниками украинских спецслужб для создания максимального давления на мирное население".
https://ria.ru/20250104/dron-1992527129.html
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запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область
Беспилотники ВСУ атаковали гражданские объекты в Запорожской области
БПЛА ВСУ атаковали медицинский пункт и магазин в Запорожской области
МЕЛИТОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Украинские ударные БПЛА с 20 по 25 февраля пять раз атаковали гражданские объекты в Пологах Запорожской области, среди которых медицинский пункт и магазин, сообщили РИА Новости в оперативных службах.
"В период с 20 по 25 февраля были зафиксированы атаки БПЛА, в Пологовском районе атакована территория пункта бригады скорой медицинской помощи, территория "Водоканала" и магазин "Ласточка". Жертв чудом удалось избежать", - рассказали там.
Кроме того, беспилотник атаковал гражданский автомобиль на дороге общественного пользования в районе города Пологи.
В оперативных службах отметили, что "атаки по медицинским объектам и магазинам могут курироваться сотрудниками украинских спецслужб для создания максимального давления на мирное население".