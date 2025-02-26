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ВС России поразили склады с БПЛА ВСУ - РИА Новости, 26.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:31 26.02.2025 (обновлено: 13:17 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/vsu-2001689868.html
ВС России поразили склады с БПЛА ВСУ
ВС России поразили склады с БПЛА ВСУ - РИА Новости, 26.02.2025
ВС России поразили склады с БПЛА ВСУ
Российские военные поразили склады беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T12:31:00+03:00
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специальная военная операция на украине
россия
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безопасность
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российские военные поразили склады беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны. &quot;Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований Украины в 139 районах&quot;, — отметили в ведомстве.Удары нанесли авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия.Кроме того, средства ПВО сбили пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 19 реактивных снарядов системы залпового огня Vampire чешского производства и 185 дронов самолетного типа. Всего с начала проведения спецоперации уничтожены:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250226/spetsoperatsiya-2001626667.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Франция, Безопасность
ВС России поразили склады с БПЛА ВСУ

Минобороны: ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета в зоне СВО
Работа артиллерийского расчета в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа артиллерийского расчета в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российские военные поразили склады беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны.
«

"Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований Украины в 139 районах", — отметили в ведомстве.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Удары нанесли авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия.
Кроме того, средства ПВО сбили пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 19 реактивных снарядов системы залпового огня Vampire чешского производства и 185 дронов самолетного типа.
Всего с начала проведения спецоперации уничтожены:
  • 656 самолетов;
  • 283 вертолета;
  • 44 616 дронов;
  • 597 зенитных ракетных комплексов;
  • 21 742 танка и других боевых бронированных машин;
  • 1522 боевые машины РСЗО;
  • 22 042 орудия полевой артиллерии и минометов;
  • 32 121 единица специальной военной автомобильной техники.
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаФранцияБезопасность
 
 
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