https://ria.ru/20250226/vsu-2001689868.html

ВС России поразили склады с БПЛА ВСУ

ВС России поразили склады с БПЛА ВСУ - РИА Новости, 26.02.2025

ВС России поразили склады с БПЛА ВСУ

Российские военные поразили склады беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T12:31:00+03:00

2025-02-26T12:31:00+03:00

2025-02-26T13:17:00+03:00

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российские военные поразили склады беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны. "Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований Украины в 139 районах", — отметили в ведомстве.Удары нанесли авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия.Кроме того, средства ПВО сбили пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 19 реактивных снарядов системы залпового огня Vampire чешского производства и 185 дронов самолетного типа. Всего с начала проведения спецоперации уничтожены:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250226/spetsoperatsiya-2001626667.html

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2025

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россия, украина, франция, безопасность