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ВС России поразили склады с БПЛА ВСУ
ВС России поразили склады с БПЛА ВСУ - РИА Новости, 26.02.2025
ВС России поразили склады с БПЛА ВСУ
Российские военные поразили склады беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T12:31:00+03:00
2025-02-26T12:31:00+03:00
2025-02-26T13:17:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российские военные поразили склады беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны. "Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований Украины в 139 районах", — отметили в ведомстве.Удары нанесли авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия.Кроме того, средства ПВО сбили пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 19 реактивных снарядов системы залпового огня Vampire чешского производства и 185 дронов самолетного типа. Всего с начала проведения спецоперации уничтожены:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Франция, Безопасность
ВС России поразили склады с БПЛА ВСУ
Минобороны: ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ