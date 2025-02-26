https://ria.ru/20250226/vsu-2001687838.html
Потери ВСУ в зоне действий "Центра" за сутки составили более 325 солдат
Потери ВСУ в зоне действий "Центра" за сутки составили более 325 солдат - РИА Новости, 26.02.2025
Потери ВСУ в зоне действий "Центра" за сутки составили более 325 солдат
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 325 военнослужащих и два танка, в том числе РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T12:25:00+03:00
2025-02-26T12:25:00+03:00
2025-02-26T12:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
зверево
красноармейск
германия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929396905_0:176:3070:1903_1920x0_80_0_0_ba083b3c5353c1758d5e4aece59c84b0.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 325 военнослужащих и два танка, в том числе Leopard, сообщило Минобороны РФ. По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады специального назначения и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Миролюбовка, Зверево, Новая Полтавка, Котлино, Красноармейск, Новоалександровка и Песчаное, Успеновка Донецкой Народной Республики. "Противник потерял свыше 325 военнослужащих, два танка, в том числе танк Leopard производства ФРГ, две боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль MaxxPro производства США, пикап и два артиллерийских орудия", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20250226/spetsoperatsiya-2001481275.html
зверево
красноармейск
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929396905_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_3c64c6be6006686aa6b89968ea50a2bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зверево, красноармейск, германия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Зверево, Красноармейск, Германия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Потери ВСУ в зоне действий "Центра" за сутки составили более 325 солдат
МО: ВСУ за сутки потеряли более 325 военных и два танка в зоне действий "Центра"