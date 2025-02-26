Рейтинг@Mail.ru
Потери ВСУ в зоне действий "Центра" за сутки составили более 325 солдат - РИА Новости, 26.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:25 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/vsu-2001687838.html
Потери ВСУ в зоне действий "Центра" за сутки составили более 325 солдат
Потери ВСУ в зоне действий "Центра" за сутки составили более 325 солдат - РИА Новости, 26.02.2025
Потери ВСУ в зоне действий "Центра" за сутки составили более 325 солдат
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 325 военнослужащих и два танка, в том числе РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T12:25:00+03:00
2025-02-26T12:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
зверево
красноармейск
германия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929396905_0:176:3070:1903_1920x0_80_0_0_ba083b3c5353c1758d5e4aece59c84b0.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 325 военнослужащих и два танка, в том числе Leopard, сообщило Минобороны РФ. По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады специального назначения и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Миролюбовка, Зверево, Новая Полтавка, Котлино, Красноармейск, Новоалександровка и Песчаное, Успеновка Донецкой Народной Республики. "Противник потерял свыше 325 военнослужащих, два танка, в том числе танк Leopard производства ФРГ, две боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль MaxxPro производства США, пикап и два артиллерийских орудия", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20250226/spetsoperatsiya-2001481275.html
зверево
красноармейск
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929396905_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_3c64c6be6006686aa6b89968ea50a2bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
зверево, красноармейск, германия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Зверево, Красноармейск, Германия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Потери ВСУ в зоне действий "Центра" за сутки составили более 325 солдат

МО: ВСУ за сутки потеряли более 325 военных и два танка в зоне действий "Центра"

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 325 военнослужащих и два танка, в том числе Leopard, сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады специального назначения и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Миролюбовка, Зверево, Новая Полтавка, Котлино, Красноармейск, Новоалександровка и Песчаное, Успеновка Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял свыше 325 военнослужащих, два танка, в том числе танк Leopard производства ФРГ, две боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль MaxxPro производства США, пикап и два артиллерийских орудия", - говорится в сообщении ведомства.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
"Создали буферную зону". Что бойцы спецотряда готовят для ВСУ под Суджей
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеЗверевоКрасноармейскГерманияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала