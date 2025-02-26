https://ria.ru/20250226/vsu-2001687838.html

Потери ВСУ в зоне действий "Центра" за сутки составили более 325 солдат

Потери ВСУ в зоне действий "Центра" за сутки составили более 325 солдат - РИА Новости, 26.02.2025

Потери ВСУ в зоне действий "Центра" за сутки составили более 325 солдат

Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 325 военнослужащих и два танка, в том числе РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T12:25:00+03:00

2025-02-26T12:25:00+03:00

2025-02-26T12:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

зверево

красноармейск

германия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 325 военнослужащих и два танка, в том числе Leopard, сообщило Минобороны РФ. По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады специального назначения и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Миролюбовка, Зверево, Новая Полтавка, Котлино, Красноармейск, Новоалександровка и Песчаное, Успеновка Донецкой Народной Республики. "Противник потерял свыше 325 военнослужащих, два танка, в том числе танк Leopard производства ФРГ, две боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль MaxxPro производства США, пикап и два артиллерийских орудия", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20250226/spetsoperatsiya-2001481275.html

зверево

красноармейск

германия

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зверево, красноармейск, германия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)