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Жителя харьковского села задержали по подозрению в шпионаже для ВСУ - РИА Новости, 26.02.2025
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12:11 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/vsu-2001683129.html
Жителя харьковского села задержали по подозрению в шпионаже для ВСУ
Жителя харьковского села задержали по подозрению в шпионаже для ВСУ - РИА Новости, 26.02.2025
Жителя харьковского села задержали по подозрению в шпионаже для ВСУ
Житель харьковского села Таволжанка задержан по подозрению в шпионаже для ВСУ, он передавал информацию об объектах критической инфраструктуры и местах выдачи... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T12:11:00+03:00
2025-02-26T12:11:00+03:00
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Житель харьковского села Таволжанка задержан по подозрению в шпионаже для ВСУ, он передавал информацию об объектах критической инфраструктуры и местах выдачи гуманитарной помощи, а также корректировал работу украинских БПЛА, сообщили РИА Новости в УВД российской администрации Харьковской области. По данным властей, сотрудники УВД задержали 40-летнего жителя Таволжанки, которого подозревают в шпионаже в интересах ВСУ. "Установлено, что подозреваемый, действуя по указанию представителей украинских спецслужб, собирал и передавал им сведения об объектах критической инфраструктуры и местах выдачи гуманитарной помощи жителям населенного пункта… Так, по прямой корректировке подозреваемого украинскими боевиками была осуществлена атака БПЛА 13 декабря 2024 года на село Таволжанка, в результате чего осколочные ранения получила мирная женщина", - сообщили в УВД. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж).
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харьковская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Жителя харьковского села задержали по подозрению в шпионаже для ВСУ

Жителя Таволжанки задержали по подозрению в шпионаже для ВСУ

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Житель харьковского села Таволжанка задержан по подозрению в шпионаже для ВСУ, он передавал информацию об объектах критической инфраструктуры и местах выдачи гуманитарной помощи, а также корректировал работу украинских БПЛА, сообщили РИА Новости в УВД российской администрации Харьковской области.
По данным властей, сотрудники УВД задержали 40-летнего жителя Таволжанки, которого подозревают в шпионаже в интересах ВСУ.
"Установлено, что подозреваемый, действуя по указанию представителей украинских спецслужб, собирал и передавал им сведения об объектах критической инфраструктуры и местах выдачи гуманитарной помощи жителям населенного пункта… Так, по прямой корректировке подозреваемого украинскими боевиками была осуществлена атака БПЛА 13 декабря 2024 года на село Таволжанка, в результате чего осколочные ранения получила мирная женщина", - сообщили в УВД.
Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж).
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