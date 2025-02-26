https://ria.ru/20250226/vsu-2001679889.html
Рогов рассказал о подготовке провокаций ВСУ в Запорожской области
Рогов рассказал о подготовке провокаций ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 26.02.2025
Рогов рассказал о подготовке провокаций ВСУ в Запорожской области
Киевский режим готовит провокацию в Запорожской области, в связи с чем в село Каменское переброшена группа представителей военной разведки и сил специальных... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T11:54:00+03:00
2025-02-26T11:54:00+03:00
2025-02-26T11:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Киевский режим готовит провокацию в Запорожской области, в связи с чем в село Каменское переброшена группа представителей военной разведки и сил специальных операций, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Режим Зеленского задумал очередную провокацию. В Каменское переброшено большое количество представителей ГУР и сил специальных операций ВСУ. Их появление связано с подготовкой провокаций", - сказал Рогов. Каменское и Степногорск – населенные пункты в Запорожской области, распложенные на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы Москва-Симферополь. Степногорск полностью находится под оккупацией украинских войск, в Каменском идут бои. Путь через оба населенных пункта открывает дорогу на город Запорожье.
https://ria.ru/20250224/rogov-2001196507.html
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запорожская область, россия, запорожье, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Запорожье, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов рассказал о подготовке провокаций ВСУ в Запорожской области
Рогов: ВСУ перебросили в село Каменское представителей ГУР