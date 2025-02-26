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При обстреле ВСУ жилого массива в Горловке погибла женщина - РИА Новости, 26.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:47 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/vsu-2001677257.html
При обстреле ВСУ жилого массива в Горловке погибла женщина
При обстреле ВСУ жилого массива в Горловке погибла женщина - РИА Новости, 26.02.2025
При обстреле ВСУ жилого массива в Горловке погибла женщина
Мирная жительница погибла при обстреле ВСУ жилого массива в Горловке во вторник вечером, сообщил в среду мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T11:47:00+03:00
2025-02-26T11:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
стирол
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ДОНЕЦК, 26 фев – РИА Новости. Мирная жительница погибла при обстреле ВСУ жилого массива в Горловке во вторник вечером, сообщил в среду мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие украинской вооруженной агрессии в жилом массиве "Комсомолец" вчера вечером погибла мирная жительница Горловки", - написал Приходько.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250225/gorlovka-2001535723.html
горловка
донецк
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горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол
При обстреле ВСУ жилого массива в Горловке погибла женщина

Мэр Приходько: при обстреле жилого массива в Горловке погибла мирная жительница

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик
Медик - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 фев – РИА Новости. Мирная жительница погибла при обстреле ВСУ жилого массива в Горловке во вторник вечером, сообщил в среду мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"Вследствие украинской вооруженной агрессии в жилом массиве "Комсомолец" вчера вечером погибла мирная жительница Горловки", - написал Приходько.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
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