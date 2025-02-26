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При обстреле ВСУ жилого массива в Горловке погибла женщина
При обстреле ВСУ жилого массива в Горловке погибла женщина - РИА Новости, 26.02.2025
При обстреле ВСУ жилого массива в Горловке погибла женщина
Мирная жительница погибла при обстреле ВСУ жилого массива в Горловке во вторник вечером, сообщил в среду мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T11:47:00+03:00
2025-02-26T11:47:00+03:00
2025-02-26T11:47:00+03:00
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ДОНЕЦК, 26 фев – РИА Новости. Мирная жительница погибла при обстреле ВСУ жилого массива в Горловке во вторник вечером, сообщил в среду мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие украинской вооруженной агрессии в жилом массиве "Комсомолец" вчера вечером погибла мирная жительница Горловки", - написал Приходько.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250225/gorlovka-2001535723.html
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При обстреле ВСУ жилого массива в Горловке погибла женщина
Мэр Приходько: при обстреле жилого массива в Горловке погибла мирная жительница