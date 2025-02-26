https://ria.ru/20250226/vsu-2001662422.html
ВСУ нанесли удар по Новой Каховке
ВСУ нанесли удар по Новой Каховке - РИА Новости, 26.02.2025
ВСУ нанесли удар по Новой Каховке
Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области, поврежден многоквартирный дом, сообщил глава администрации Новокаховского городского... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T11:08:00+03:00
2025-02-26T11:08:00+03:00
2025-02-26T11:08:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области, поврежден многоквартирный дом, сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Виталий Гура в Telegram-канале. Новая Каховка находится на левом берегу Днепра в 15-километровой прифронтовой зоне. "В результате ночного обстрела повреждено 4 легковых автомобиля, 1 многоквартирный дом (выбито около 20 окон)", - написал Гура. По его словам, жертв и пострадавших нет. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250208/kakhovka-1998121719.html
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в мире, херсонская область , днепр (город), россия, виталий гура
В мире, Херсонская область , Днепр (город), Россия, Виталий Гура
ВСУ нанесли удар по Новой Каховке
Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке, поврежден дом