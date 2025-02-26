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ВСУ за сутки атаковали 26 населенных пунктов Белгородской области - РИА Новости, 26.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:12 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/vsu-2001651887.html
ВСУ за сутки атаковали 26 населенных пунктов Белгородской области
ВСУ за сутки атаковали 26 населенных пунктов Белгородской области - РИА Новости, 26.02.2025
ВСУ за сутки атаковали 26 населенных пунктов Белгородской области
Украинские военные за минувшие сутки атаковали территорию Белгородской области более 90 беспилотниками, пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил глава... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T10:12:00+03:00
2025-02-26T10:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
архангельское
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 26 фев - РИА Новости. Украинские военные за минувшие сутки атаковали территорию Белгородской области более 90 беспилотниками, пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По данным губернатора, за минувшие сутки 26 населенных пунктов в семи районах области попал под удар со стороны Украины. Было выпущено 32 снаряда и совершены атаки с применением 96 беспилотников, из них 70 дронов были сбиты. За отчетный период различные разрушения выявлены в девяти частных домовладениях, магазине, социальном объекте, трех автомобилях, объекте водоснабжения, а также повреждены четыре единицы спецтехники. "В Валуйском муниципальном округе посёлок Уразово, сёла Двулучное, Долгое, Кукуевка, Логачёвка и Посохово подверглись атакам 41 беспилотника, из которых 37 сбиты… В Волоконовском районе по посёлку Малиново, сёлам Борисовка, Тишанка, хуторам Гаевка и Давыдкин выпущено восемь боеприпасов в ходе двух обстрелов и совершены атаки с помощью шести беспилотников", - написал Гладков.Он добавил, что в Борисовском районе по хутору Казачье-Рудченское выпущено четыре боеприпаса, также системой ПВО сбит один беспилотник. В Грайворонском округе четыре населенных пункта подверглись обстрелам 11 боеприпасами и атакам двух дронов. В Краснояружском районе по четырем населенным пунктам выпущено два артснаряда и совершены атаки 10 беспилотников. Над Яковлевским муниципальным округом системой ПВО сбиты воздушные цели. "В Шебекинском муниципальном округе посёлок Ленинский, сёла Архангельское, Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка подверглись одному обстрелу, в ходе которого выпущено 7 боеприпасов, и атакованы с помощью 36 беспилотников, 32 из которых сбиты", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250222/ataka-2000966624.html
https://ria.ru/20250216/dron-1999700692.html
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белгородская область, украина, архангельское, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Архангельское, Вячеслав Гладков
ВСУ за сутки атаковали 26 населенных пунктов Белгородской области

Гладков: ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 90 беспилотниками

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 26 фев - РИА Новости. Украинские военные за минувшие сутки атаковали территорию Белгородской области более 90 беспилотниками, пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По данным губернатора, за минувшие сутки 26 населенных пунктов в семи районах области попал под удар со стороны Украины. Было выпущено 32 снаряда и совершены атаки с применением 96 беспилотников, из них 70 дронов были сбиты. За отчетный период различные разрушения выявлены в девяти частных домовладениях, магазине, социальном объекте, трех автомобилях, объекте водоснабжения, а также повреждены четыре единицы спецтехники.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Гладков рассказал о последствиях атаки ВСУ на Белгородскую область
22 февраля, 10:25
"В Валуйском муниципальном округе посёлок Уразово, сёла Двулучное, Долгое, Кукуевка, Логачёвка и Посохово подверглись атакам 41 беспилотника, из которых 37 сбиты… В Волоконовском районе по посёлку Малиново, сёлам Борисовка, Тишанка, хуторам Гаевка и Давыдкин выпущено восемь боеприпасов в ходе двух обстрелов и совершены атаки с помощью шести беспилотников", - написал Гладков.
Он добавил, что в Борисовском районе по хутору Казачье-Рудченское выпущено четыре боеприпаса, также системой ПВО сбит один беспилотник. В Грайворонском округе четыре населенных пункта подверглись обстрелам 11 боеприпасами и атакам двух дронов. В Краснояружском районе по четырем населенным пунктам выпущено два артснаряда и совершены атаки 10 беспилотников. Над Яковлевским муниципальным округом системой ПВО сбиты воздушные цели.
"В Шебекинском муниципальном округе посёлок Ленинский, сёла Архангельское, Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка подверглись одному обстрелу, в ходе которого выпущено 7 боеприпасов, и атакованы с помощью 36 беспилотников, 32 из которых сбиты", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
В Белгородской области три человека погибли при атаке дрона ВСУ
16 февраля, 18:26
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьУкраинаАрхангельскоеВячеслав Гладков
 
 
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