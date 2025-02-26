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Подполье сообщило о подготовке группы военных ВСУ в возрасте от 18 лет
Подполье сообщило о подготовке группы военных ВСУ в возрасте от 18 лет - РИА Новости, 26.02.2025
Подполье сообщило о подготовке группы военных ВСУ в возрасте от 18 лет
Киев к маю подготовит новую группу украинских военных в возрасте от 18 лет для участия в боях, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T09:45:00+03:00
2025-02-26T09:45:00+03:00
2025-02-26T12:19:00+03:00
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ДОНЕЦК, 26 фев — РИА Новости. Киев к маю подготовит новую группу украинских военных в возрасте от 18 лет для участия в боях, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "Война — дело молодых, третья группа тех, кому от 18 лет, будет готова к маю. В том числе именно они станут щитом перед потихоньку бунтующей армией старших бандеровцев. "Перемоги" не будет — это понимают те, кто пусть плохо, но умеет соображать", — сказал Лебедев.Владимир Зеленский ранее заявил, что планирует привлечь в ВСУ молодежь в возрасте 18-25 лет, предложив им особый контракт: за год службы — 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под ноль процентов. Позднее Министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в армию по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Украинское издание "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на постановление кабмина 13 февраля писало, что контракт с ВСУ для молодых людей, предложенный Зеленским, подразумевает службу только в штурмовых подразделениях, обязательное участие в боях и возмещение выплат государству в случае разрыва контракта. Весной 2024 года Владимир Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине снизили с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Киеву предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.
https://ria.ru/20250226/ograblenie-2001630177.html
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украина, сша, владимир зеленский, сергей лебедев, джейк салливан, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Владимир Зеленский, Сергей Лебедев, Джейк Салливан, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило о подготовке группы военных ВСУ в возрасте от 18 лет
Украина подготовит новую группу военных в возрасте от 18 лет для участия в боях