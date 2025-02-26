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ВСУ устанавливают пулеметы в алтарях храмов, заявил протоиерей УПЦ - РИА Новости, 26.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:58 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/vsu-2001626536.html
ВСУ устанавливают пулеметы в алтарях храмов, заявил протоиерей УПЦ
ВСУ устанавливают пулеметы в алтарях храмов, заявил протоиерей УПЦ - РИА Новости, 26.02.2025
ВСУ устанавливают пулеметы в алтарях храмов, заявил протоиерей УПЦ
ВСУ устанавливают пулеметы прямо в алтарях храмов, которые используют как точки прикрытия, рассказал РИА Новости протоиерей (УПЦ) Андрей Павленко, освобожденный РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T06:58:00+03:00
2025-02-26T06:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
московский патриархат
русская православная церковь
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. ВСУ устанавливают пулеметы прямо в алтарях храмов, которые используют как точки прикрытия, рассказал РИА Новости протоиерей (УПЦ) Андрей Павленко, освобожденный Россией в 2022 году из украинской тюрьмы, сославшись на сообщения фронтовиков. "ВСУ храмы до сегодняшнего дня используют как точки прикрытия (...) Сами бойцы мне говорят: пулемёт работает из алтаря храма. Они (ВСУ – ред.) прокопали 120 метров под храмом туннель, в поле залезают в него, а в алтарь установили пулемёт, ходят и стреляют. Пришлось стрелять именно туда, в храм. То же самое в соборе в Купянске: они его используют для наводки, для всего. Ситуация трагическая, храмы целые только потому, что дореволюционной постройки – тогда умели строить", - рассказал Павленко РИА Новости. Он отметил, что пока идут бои, храмы восстанавливать невозможно. Ранее председатель финансово-хозяйственного управления Московского патриархата митрополит Владимирский и Суздальский Никандр (Пилишин) сообщил на пресс-конференции, что Русской православной церкви (РПЦ) известно о 209 храмах в зоне СВО, там где линия фронта отошла, где можно их идентифицировать.
https://ria.ru/20250226/kurakhovo-2001624857.html
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московский патриархат, русская православная церковь
Специальная военная операция на Украине, Московский Патриархат, Русская православная церковь
ВСУ устанавливают пулеметы в алтарях храмов, заявил протоиерей УПЦ

Протоиерей Павленко: ВСУ устанавливают пулеметы в алтарях храмов

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. ВСУ устанавливают пулеметы прямо в алтарях храмов, которые используют как точки прикрытия, рассказал РИА Новости протоиерей (УПЦ) Андрей Павленко, освобожденный Россией в 2022 году из украинской тюрьмы, сославшись на сообщения фронтовиков.
"ВСУ храмы до сегодняшнего дня используют как точки прикрытия (...) Сами бойцы мне говорят: пулемёт работает из алтаря храма. Они (ВСУ – ред.) прокопали 120 метров под храмом туннель, в поле залезают в него, а в алтарь установили пулемёт, ходят и стреляют. Пришлось стрелять именно туда, в храм. То же самое в соборе в Купянске: они его используют для наводки, для всего. Ситуация трагическая, храмы целые только потому, что дореволюционной постройки – тогда умели строить", - рассказал Павленко РИА Новости.
Он отметил, что пока идут бои, храмы восстанавливать невозможно.
Ранее председатель финансово-хозяйственного управления Московского патриархата митрополит Владимирский и Суздальский Никандр (Пилишин) сообщил на пресс-конференции, что Русской православной церкви (РПЦ) известно о 209 храмах в зоне СВО, там где линия фронта отошла, где можно их идентифицировать.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеМосковский ПатриархатРусская православная церковь
 
 
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