https://ria.ru/20250226/vsu-2001626536.html

ВСУ устанавливают пулеметы в алтарях храмов, заявил протоиерей УПЦ

ВСУ устанавливают пулеметы в алтарях храмов, заявил протоиерей УПЦ - РИА Новости, 26.02.2025

ВСУ устанавливают пулеметы в алтарях храмов, заявил протоиерей УПЦ

ВСУ устанавливают пулеметы прямо в алтарях храмов, которые используют как точки прикрытия, рассказал РИА Новости протоиерей (УПЦ) Андрей Павленко, освобожденный РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T06:58:00+03:00

2025-02-26T06:58:00+03:00

2025-02-26T06:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

московский патриархат

русская православная церковь

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. ВСУ устанавливают пулеметы прямо в алтарях храмов, которые используют как точки прикрытия, рассказал РИА Новости протоиерей (УПЦ) Андрей Павленко, освобожденный Россией в 2022 году из украинской тюрьмы, сославшись на сообщения фронтовиков. "ВСУ храмы до сегодняшнего дня используют как точки прикрытия (...) Сами бойцы мне говорят: пулемёт работает из алтаря храма. Они (ВСУ – ред.) прокопали 120 метров под храмом туннель, в поле залезают в него, а в алтарь установили пулемёт, ходят и стреляют. Пришлось стрелять именно туда, в храм. То же самое в соборе в Купянске: они его используют для наводки, для всего. Ситуация трагическая, храмы целые только потому, что дореволюционной постройки – тогда умели строить", - рассказал Павленко РИА Новости. Он отметил, что пока идут бои, храмы восстанавливать невозможно. Ранее председатель финансово-хозяйственного управления Московского патриархата митрополит Владимирский и Суздальский Никандр (Пилишин) сообщил на пресс-конференции, что Русской православной церкви (РПЦ) известно о 209 храмах в зоне СВО, там где линия фронта отошла, где можно их идентифицировать.

https://ria.ru/20250226/kurakhovo-2001624857.html

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московский патриархат, русская православная церковь