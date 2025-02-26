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ВСУ отправляют военные грузы по почте, сообщил беженец - РИА Новости, 26.02.2025
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05:25 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/vsu-2001621096.html
ВСУ отправляют военные грузы по почте, сообщил беженец
ВСУ отправляют военные грузы по почте, сообщил беженец - РИА Новости, 26.02.2025
ВСУ отправляют военные грузы по почте, сообщил беженец
Украинские военные используют почтовую компанию "Новая почта" для пересылки военных грузов - гранат, патронов, винтовок и прочего, рассказал РИА Новости беженец РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T05:25:00+03:00
2025-02-26T05:25:00+03:00
технологии
донбасс
часов яр
артемовск
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Украинские военные используют почтовую компанию "Новая почта" для пересылки военных грузов - гранат, патронов, винтовок и прочего, рассказал РИА Новости беженец из Часова Яра Павел Морковин. "У нас с женой был магазин,... и все продукты приходили на "Новую почту". Каждый раз, приходя на почту, очередь состояла из 180-190 человек, из них до 10 человек гражданских, остальные все военные. И получали, начиная от гранат, автоматов и так далее. Я своими глазами видел, как приходили снайперские винтовки, прицелы, помповые ружья, гранаты, патроны", - сказал Морковин. Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец – Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года. Дополнительные трудности при штурме создавал канал Северский Донец – Донбасс, за которым находилась основная часть города. Сперва российские войска выбили ВСУ из микрорайона Канал, расположенного на востоке города, а затем двинулись дальше на запад.
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технологии, донбасс, часов яр, артемовск, вооруженные силы украины
Технологии, Донбасс, Часов Яр, Артемовск, Вооруженные силы Украины
ВСУ отправляют военные грузы по почте, сообщил беженец

Беженец Морковин: ВСУ отправляют военные грузы по почте

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Украинские военные используют почтовую компанию "Новая почта" для пересылки военных грузов - гранат, патронов, винтовок и прочего, рассказал РИА Новости беженец из Часова Яра Павел Морковин.
"У нас с женой был магазин,... и все продукты приходили на "Новую почту". Каждый раз, приходя на почту, очередь состояла из 180-190 человек, из них до 10 человек гражданских, остальные все военные. И получали, начиная от гранат, автоматов и так далее. Я своими глазами видел, как приходили снайперские винтовки, прицелы, помповые ружья, гранаты, патроны", - сказал Морковин.
Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец – Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года. Дополнительные трудности при штурме создавал канал Северский Донец – Донбасс, за которым находилась основная часть города. Сперва российские войска выбили ВСУ из микрорайона Канал, расположенного на востоке города, а затем двинулись дальше на запад.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Беженец рассказал, как ВСУ взяли в заложники мирного жителя в Новогродовке
6 февраля, 06:39
 
ТехнологииДонбассЧасов ЯрАртемовскВооруженные силы Украины
 
 
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