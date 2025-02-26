https://ria.ru/20250226/vsu-2001621096.html

ВСУ отправляют военные грузы по почте, сообщил беженец

ВСУ отправляют военные грузы по почте, сообщил беженец - РИА Новости, 26.02.2025

ВСУ отправляют военные грузы по почте, сообщил беженец

Украинские военные используют почтовую компанию "Новая почта" для пересылки военных грузов - гранат, патронов, винтовок и прочего, рассказал РИА Новости беженец РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T05:25:00+03:00

2025-02-26T05:25:00+03:00

2025-02-26T05:25:00+03:00

технологии

донбасс

часов яр

артемовск

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Украинские военные используют почтовую компанию "Новая почта" для пересылки военных грузов - гранат, патронов, винтовок и прочего, рассказал РИА Новости беженец из Часова Яра Павел Морковин. "У нас с женой был магазин,... и все продукты приходили на "Новую почту". Каждый раз, приходя на почту, очередь состояла из 180-190 человек, из них до 10 человек гражданских, остальные все военные. И получали, начиная от гранат, автоматов и так далее. Я своими глазами видел, как приходили снайперские винтовки, прицелы, помповые ружья, гранаты, патроны", - сказал Морковин. Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец – Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года. Дополнительные трудности при штурме создавал канал Северский Донец – Донбасс, за которым находилась основная часть города. Сперва российские войска выбили ВСУ из микрорайона Канал, расположенного на востоке города, а затем двинулись дальше на запад.

https://ria.ru/20250206/vsu-1997643505.html

донбасс

часов яр

артемовск

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технологии, донбасс, часов яр, артемовск, вооруженные силы украины