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ВСУ попытались атаковать гражданские объекты Кубани беспилотниками - РИА Новости, 26.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:22 26.02.2025 (обновлено: 05:32 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/vsu-2001617982.html
ВСУ попытались атаковать гражданские объекты Кубани беспилотниками
ВСУ попытались атаковать гражданские объекты Кубани беспилотниками - РИА Новости, 26.02.2025
ВСУ попытались атаковать гражданские объекты Кубани беспилотниками
ВСУ попытались атаковать гражданские объекты Кубани, повреждены дома в Туапсе и Темрюкском районе, в селе Джигинка под Анапой повреждена хозпостройка,... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T04:22:00+03:00
2025-02-26T05:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
туапсе
темрюкский район
анапа
вениамин кондратьев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. ВСУ попытались атаковать гражданские объекты Кубани, повреждены дома в Туапсе и Темрюкском районе, в селе Джигинка под Анапой повреждена хозпостройка, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. "Этой ночью киевский режим снова предпринял попытку террористической атаки на гражданские объекты Краснодарского края. В результате в нескольких муниципалитетах повреждены 3 дома. По предварительной информации, пострадавших нет", — написал он.В станице Старотитаровской Темрюкского района выбило стекла в частном доме, повреждена крыша еще одного домовладения в поселке Стрелка. В Туапсе поврежден частный дом, начался пожар, который уже оперативно потушен, уточнил Кондратьев. Кроме того, в селе Джигинка под Анапой обломки БПЛА упали рядом с частным домом, повреждена хозпостройка. Главам муниципалитетов поручено помочь жителям в восстановлении имущества.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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туапсе
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происшествия, туапсе, темрюкский район, анапа, вениамин кондратьев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Туапсе, Темрюкский район, Анапа, Вениамин Кондратьев, Вооруженные силы Украины
ВСУ попытались атаковать гражданские объекты Кубани беспилотниками

Кондратьев: ВСУ атаковали БПЛА гражданские объекты на Кубани

© РИА Новости / Георгий Зимарев | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ Кубань во время тушения пожара
Сотрудник МЧС РФ Кубань во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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Сотрудник МЧС РФ Кубань во время тушения пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. ВСУ попытались атаковать гражданские объекты Кубани, повреждены дома в Туапсе и Темрюкском районе, в селе Джигинка под Анапой повреждена хозпостройка, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«
"Этой ночью киевский режим снова предпринял попытку террористической атаки на гражданские объекты Краснодарского края. В результате в нескольких муниципалитетах повреждены 3 дома. По предварительной информации, пострадавших нет", — написал он.
В станице Старотитаровской Темрюкского района выбило стекла в частном доме, повреждена крыша еще одного домовладения в поселке Стрелка. В Туапсе поврежден частный дом, начался пожар, который уже оперативно потушен, уточнил Кондратьев.
Кроме того, в селе Джигинка под Анапой обломки БПЛА упали рядом с частным домом, повреждена хозпостройка.
Главам муниципалитетов поручено помочь жителям в восстановлении имущества.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияТуапсеТемрюкский районАнапаВениамин КондратьевВооруженные силы Украины
 
 
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