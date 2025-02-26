https://ria.ru/20250226/vsu-2001617982.html

ВСУ попытались атаковать гражданские объекты Кубани беспилотниками

ВСУ попытались атаковать гражданские объекты Кубани беспилотниками - РИА Новости, 26.02.2025

ВСУ попытались атаковать гражданские объекты Кубани беспилотниками

ВСУ попытались атаковать гражданские объекты Кубани, повреждены дома в Туапсе и Темрюкском районе, в селе Джигинка под Анапой повреждена хозпостройка,... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T04:22:00+03:00

2025-02-26T04:22:00+03:00

2025-02-26T05:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

туапсе

темрюкский район

анапа

вениамин кондратьев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. ВСУ попытались атаковать гражданские объекты Кубани, повреждены дома в Туапсе и Темрюкском районе, в селе Джигинка под Анапой повреждена хозпостройка, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. "Этой ночью киевский режим снова предпринял попытку террористической атаки на гражданские объекты Краснодарского края. В результате в нескольких муниципалитетах повреждены 3 дома. По предварительной информации, пострадавших нет", — написал он.В станице Старотитаровской Темрюкского района выбило стекла в частном доме, повреждена крыша еще одного домовладения в поселке Стрелка. В Туапсе поврежден частный дом, начался пожар, который уже оперативно потушен, уточнил Кондратьев. Кроме того, в селе Джигинка под Анапой обломки БПЛА упали рядом с частным домом, повреждена хозпостройка. Главам муниципалитетов поручено помочь жителям в восстановлении имущества.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250226/vzryvy-2001615099.html

туапсе

темрюкский район

анапа

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происшествия, туапсе, темрюкский район, анапа, вениамин кондратьев, вооруженные силы украины