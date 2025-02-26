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Встречу госсекретаря США и главы евродипломатии отменили в последний момент
Встречу госсекретаря США и главы евродипломатии отменили в последний момент - РИА Новости, 26.02.2025
Встречу госсекретаря США и главы евродипломатии отменили в последний момент
Встречу главы евродипломатии Каи Каллас с госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне отменили в последний момент, сообщает Euronews со ссылкой на... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T19:03:00+03:00
2025-02-26T19:03:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Встречу главы евродипломатии Каи Каллас с госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне отменили в последний момент, сообщает Euronews со ссылкой на пресс-секретаря Каллас."Переговоры (Каллас. — Прим. ред.) с госсекретарем Марко Рубио в этот раз не состоятся из-за проблем с графиком", — говорится в публикации.По информации издания, встреча должна была пройти в среду. Каллас прилетела в Вашингтон с намерением обсудить с Рубио вопрос о запуске переговоров между Россией и Украиной, на котором настаивает президент США Дональд Трамп.На встрече предполагалось обсуждение инициативы Трампа по началу переговоров для урегулирования конфликта между Россией и Украиной.Ранее Каллас выступила с инициативой, которая предусматривает поставки Киеву оружия, боеприпасов, систем ПВО и расширение программы подготовки украинских военнослужащих в Европе. Пакет оценивается в шесть-десять миллиардов евро. Причем, как утверждал высокопоставленный европейский источник, в офисе Каллас намерены использовать все средства, чтобы добиться одобрения этой инициативы, в том числе пойти на то, чтобы несогласные страны "конструктивно воздержались" при голосовании, гарантировав себе неучастие в этих усилиях, но позволив другим членам ЕС реализовать программу.
https://ria.ru/20250226/ukraina-2001724568.html
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в мире, сша, кайя каллас, марко рубио, дональд трамп, евросоюз, россия, украина
В мире, США, Кайя Каллас, Марко Рубио, Дональд Трамп, Евросоюз, Россия, Украина
Встречу госсекретаря США и главы евродипломатии отменили в последний момент
Euronews: встречу Рубио и Каллас в Вашингтоне отменили в последний момент