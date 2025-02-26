https://ria.ru/20250226/vstrecha-2001799802.html

Встречу госсекретаря США и главы евродипломатии отменили в последний момент

Встречу госсекретаря США и главы евродипломатии отменили в последний момент - РИА Новости, 26.02.2025

Встречу госсекретаря США и главы евродипломатии отменили в последний момент

Встречу главы евродипломатии Каи Каллас с госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне отменили в последний момент, сообщает Euronews со ссылкой на... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T19:03:00+03:00

2025-02-26T19:03:00+03:00

2025-02-26T19:33:00+03:00

в мире

сша

кайя каллас

марко рубио

дональд трамп

евросоюз

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001318095_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_ed2bec78e33209127463dd3443dfac88.jpg

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Встречу главы евродипломатии Каи Каллас с госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне отменили в последний момент, сообщает Euronews со ссылкой на пресс-секретаря Каллас."Переговоры (Каллас. — Прим. ред.) с госсекретарем Марко Рубио в этот раз не состоятся из-за проблем с графиком", — говорится в публикации.По информации издания, встреча должна была пройти в среду. Каллас прилетела в Вашингтон с намерением обсудить с Рубио вопрос о запуске переговоров между Россией и Украиной, на котором настаивает президент США Дональд Трамп.На встрече предполагалось обсуждение инициативы Трампа по началу переговоров для урегулирования конфликта между Россией и Украиной.Ранее Каллас выступила с инициативой, которая предусматривает поставки Киеву оружия, боеприпасов, систем ПВО и расширение программы подготовки украинских военнослужащих в Европе. Пакет оценивается в шесть-десять миллиардов евро. Причем, как утверждал высокопоставленный европейский источник, в офисе Каллас намерены использовать все средства, чтобы добиться одобрения этой инициативы, в том числе пойти на то, чтобы несогласные страны "конструктивно воздержались" при голосовании, гарантировав себе неучастие в этих усилиях, но позволив другим членам ЕС реализовать программу.

https://ria.ru/20250226/ukraina-2001724568.html

https://ria.ru/20250226/rossiya-2001760982.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, кайя каллас, марко рубио, дональд трамп, евросоюз, россия, украина