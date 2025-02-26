https://ria.ru/20250226/vstrecha-2001708100.html
Встреча России и США состоится 27 февраля в Стамбуле, заявил Лавров
Встреча России и США состоится 27 февраля в Стамбуле, заявил Лавров - РИА Новости, 26.02.2025
Встреча России и США состоится 27 февраля в Стамбуле, заявил Лавров
Российско-американская встреча по вопросу нормализации работы посольств состоится 27 февраля в Стамбуле, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T13:33:00+03:00
2025-02-26T13:33:00+03:00
2025-02-26T13:40:00+03:00
сша
стамбул
россия
москва
сергей лавров
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831447720_642:1042:2430:2048_1920x0_80_0_0_24ed66b29a7f06c69ca41219ccfc348a.jpg
ДОХА, 26 фев - РИА Новости. Российско-американская встреча по вопросу нормализации работы посольств состоится 27 февраля в Стамбуле, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы объявили, что наши дипломаты высокого уровня, эксперты, встретятся и рассмотрят системные проблемы, которые накопились в результате противоправной деятельности предыдущей администрации по созданию искусственных препон для деятельности российского посольства, на что мы, естественно, отвечали взаимностью и создавали тоже некомфортные условия для работы американского посольства в Москве. Такая встреча состоится завтра в Стамбуле", - сказал Лавров журналистам."Думаю, что по ее итогам будет понятно, насколько мы можем двигаться быстро и эффективно", - добавил министр.
https://ria.ru/20250225/peskov-2001481148.html
сша
стамбул
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831447720_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_e386e19bdb7929f70d3e86374b6d12ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, стамбул, россия, москва, сергей лавров, в мире
США, Стамбул, Россия, Москва, Сергей Лавров, В мире
Встреча России и США состоится 27 февраля в Стамбуле, заявил Лавров
Лавров: встреча РФ и США состоится 27 февраля по вопросу работы посольств