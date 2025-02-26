https://ria.ru/20250226/vstrecha-2001708100.html

Встреча России и США состоится 27 февраля в Стамбуле, заявил Лавров

Встреча России и США состоится 27 февраля в Стамбуле, заявил Лавров - РИА Новости, 26.02.2025

Встреча России и США состоится 27 февраля в Стамбуле, заявил Лавров

Российско-американская встреча по вопросу нормализации работы посольств состоится 27 февраля в Стамбуле, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T13:33:00+03:00

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ДОХА, 26 фев - РИА Новости. Российско-американская встреча по вопросу нормализации работы посольств состоится 27 февраля в Стамбуле, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы объявили, что наши дипломаты высокого уровня, эксперты, встретятся и рассмотрят системные проблемы, которые накопились в результате противоправной деятельности предыдущей администрации по созданию искусственных препон для деятельности российского посольства, на что мы, естественно, отвечали взаимностью и создавали тоже некомфортные условия для работы американского посольства в Москве. Такая встреча состоится завтра в Стамбуле", - сказал Лавров журналистам."Думаю, что по ее итогам будет понятно, насколько мы можем двигаться быстро и эффективно", - добавил министр.

https://ria.ru/20250225/peskov-2001481148.html

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сша, стамбул, россия, москва, сергей лавров, в мире