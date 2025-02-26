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ВС России нанесли удар "Искандером" по позиции ВСУ в Сумской области

ВС России нанесли удар "Искандером" по позиции ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 26.02.2025

ВС России нанесли удар "Искандером" по позиции ВСУ в Сумской области

Российские военнослужащие ударом "Искандера" уничтожили пусковую установку украинского комплекса С-300ПС, станцию наведения и до 25 боевиков в Сумской области,... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T16:51:00+03:00

2025-02-26T16:51:00+03:00

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие ударом "Искандера" уничтожили пусковую установку украинского комплекса С-300ПС, станцию наведения и до 25 боевиков в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ."В результате удара уничтожена пусковая установка ЗРК С-300ПС, многоканальная станция наведения ракет, несколько единиц автомобильной техники и до 25 боевиков", - говорится в сообщении.Также ведомство опубликовало видео нанесения ракетного удара по позиции украинского зенитно-ракетного комплекса С-300ПС ВСУ. Позиция находилась в лесном массиве южнее города Сумы, уточнили в МО РФ.

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Удар "Искандером" по позиции ВСУ южнее Сум Российские военные нанесли удар "Искандером" по позиции ВСУ южнее Сум: уничтожены пусковая установка С-300ПС, станция наведения ракет, до 25 военных, сообщило Минобороны России 2025-02-26T16:51 true PT0M41S

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россия, сумская область, сумы, вооруженные силы украины, с-300пс, украина, вооруженные силы рф