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ВС России нанесли удар "Искандером" по позиции ВСУ в Сумской области
ВС России нанесли удар "Искандером" по позиции ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 26.02.2025
ВС России нанесли удар "Искандером" по позиции ВСУ в Сумской области
Российские военнослужащие ударом "Искандера" уничтожили пусковую установку украинского комплекса С-300ПС, станцию наведения и до 25 боевиков в Сумской области,... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T16:51:00+03:00
2025-02-26T16:51:00+03:00
2025-02-26T17:04:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие ударом "Искандера" уничтожили пусковую установку украинского комплекса С-300ПС, станцию наведения и до 25 боевиков в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ."В результате удара уничтожена пусковая установка ЗРК С-300ПС, многоканальная станция наведения ракет, несколько единиц автомобильной техники и до 25 боевиков", - говорится в сообщении.Также ведомство опубликовало видео нанесения ракетного удара по позиции украинского зенитно-ракетного комплекса С-300ПС ВСУ. Позиция находилась в лесном массиве южнее города Сумы, уточнили в МО РФ.
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Удар "Искандером" по позиции ВСУ южнее Сум
Российские военные нанесли удар "Искандером" по позиции ВСУ южнее Сум: уничтожены пусковая установка С-300ПС, станция наведения ракет, до 25 военных, сообщило Минобороны России
2025-02-26T16:51
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россия, сумская область, сумы, вооруженные силы украины, с-300пс, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Сумы, Вооруженные силы Украины, С-300ПС, Украина, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли удар "Искандером" по позиции ВСУ в Сумской области
Российские бойцы нанесли удар "Искандером" по позиции ВСУ южнее города Сумы