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Врач назвала продукт, помогающий бороться с лишним весом - РИА Новости, 26.02.2025
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03:08 26.02.2025 (обновлено: 06:17 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/vrach-2001613760.html
Врач назвала продукт, помогающий бороться с лишним весом
Врач назвала продукт, помогающий бороться с лишним весом - РИА Новости, 26.02.2025
Врач назвала продукт, помогающий бороться с лишним весом
Нут, или турецкий горох, за счет содержания в составе аминокислот помогает бороться с лишним весом, а также налаживает работу пищеварительного тракта и... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T03:08:00+03:00
2025-02-26T06:17:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
людмила сухорукова
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Нут, или турецкий горох, за счет содержания в составе аминокислот помогает бороться с лишним весом, а также налаживает работу пищеварительного тракта и нормализует уровень сахара в крови, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова."Способность нута бороться с лишним весом обеспечивается за счет незаменимых аминокислот в его составе, отвечающих за слаженный обмен веществ. Кроме этого, растительная клетчатка гороха, наполняя пищеварительный тракт, помогает контролировать съеденный объем пищи. Богатый состав продукта помогает насыщать ткани и органы ценным белком", — сказала Сухорукова.По словам гастроэнтеролога, растительная клетчатка в составе нута помогает регулировать деятельность пищеварительного тракта, кишечник работает слаженно, налаживается регулярный стул. Слаженная работа ЖКТ особенно важна во время беременности, в период климакса, когда из-за гормональных изменений у женщин возникают проблемы со стулом. Регулярный стул предохраняет от появления геморроя, спастического колита.Блюда из нута можно употреблять людям, страдающим от сахарного диабета, так как продукт имеет низкий гипогликемический индекс и нормализует уровень сахар крови. "Люди, имеющие аллергию на клейковину пшеничной муки, могут готовить из нута лепешки вместо хлеба. Такие же лепешки можно делать для детей, имеющих аллергию на глютен. Полноценный растительный белок способствует набору мышечной массы у мужчин, занимающихся силовыми видами спорта, тяжелой атлетикой", — добавила Сухорукова. По ее словам, противопоказаниями для употребления нута могут стать индивидуальная непереносимость, язва желудка или кишечника, болезнь Крона, тромбофлебит, холецистит, патологии почек, заболевания мочевого пузыря с образованием язв на его слизистой.Гастроэнтеролог отметила, что в детском возрасте стоит ограничить употребление нута, так как организм ребенка находится в стадии становления, а несформированная пищеварительная система может негативно отреагировать на продукт."Предостережение относится только к детям дошкольного возраста. Младшие школьники и подростки могут найти в этом продукте прекрасный источник белка для растущего организма", — отметила Сухорукова.
https://ria.ru/20250225/zavtrak-2001392406.html
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общество, московская область (подмосковье), людмила сухорукова
Общество, Московская область (Подмосковье), Людмила Сухорукова
Врач назвала продукт, помогающий бороться с лишним весом

Врач Сухорукова: нут за счет аминокислот помогает бороться с лишним весом

© Depositphotos.com / KostyaKlimenkoХумус
Хумус - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Depositphotos.com / KostyaKlimenko
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Нут, или турецкий горох, за счет содержания в составе аминокислот помогает бороться с лишним весом, а также налаживает работу пищеварительного тракта и нормализует уровень сахара в крови, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.
"Способность нута бороться с лишним весом обеспечивается за счет незаменимых аминокислот в его составе, отвечающих за слаженный обмен веществ. Кроме этого, растительная клетчатка гороха, наполняя пищеварительный тракт, помогает контролировать съеденный объем пищи. Богатый состав продукта помогает насыщать ткани и органы ценным белком", — сказала Сухорукова.
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По словам гастроэнтеролога, растительная клетчатка в составе нута помогает регулировать деятельность пищеварительного тракта, кишечник работает слаженно, налаживается регулярный стул. Слаженная работа ЖКТ особенно важна во время беременности, в период климакса, когда из-за гормональных изменений у женщин возникают проблемы со стулом. Регулярный стул предохраняет от появления геморроя, спастического колита.
Блюда из нута можно употреблять людям, страдающим от сахарного диабета, так как продукт имеет низкий гипогликемический индекс и нормализует уровень сахар крови.
"Люди, имеющие аллергию на клейковину пшеничной муки, могут готовить из нута лепешки вместо хлеба. Такие же лепешки можно делать для детей, имеющих аллергию на глютен. Полноценный растительный белок способствует набору мышечной массы у мужчин, занимающихся силовыми видами спорта, тяжелой атлетикой", — добавила Сухорукова.
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По ее словам, противопоказаниями для употребления нута могут стать индивидуальная непереносимость, язва желудка или кишечника, болезнь Крона, тромбофлебит, холецистит, патологии почек, заболевания мочевого пузыря с образованием язв на его слизистой.
Гастроэнтеролог отметила, что в детском возрасте стоит ограничить употребление нута, так как организм ребенка находится в стадии становления, а несформированная пищеварительная система может негативно отреагировать на продукт.
"Предостережение относится только к детям дошкольного возраста. Младшие школьники и подростки могут найти в этом продукте прекрасный источник белка для растущего организма", — отметила Сухорукова.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)Людмила Сухорукова
 
 
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