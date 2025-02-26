https://ria.ru/20250226/volodin-2001749126.html
Байден и Меркель сделали все, чтобы развязать войну, заявил Володин
Байден и Меркель сделали все, чтобы развязать войну, заявил Володин - РИА Новости, 26.02.2025
Байден и Меркель сделали все, чтобы развязать войну, заявил Володин
Бывший президент США Джо Байден, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и прежние руководители Франции сделали всё, чтобы развязать войну и не идти по мирному... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T15:59:00+03:00
2025-02-26T15:59:00+03:00
2025-02-26T15:59:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и прежние руководители Франции сделали всё, чтобы развязать войну и не идти по мирному пути, сегодня из граждан Украины делают "расходный материал", отводя им роль просто "пушечного мяса", заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Выступая на II Всероссийском форуме ЛДПР "Плечом к плечом. За русскую победу" Володин напомнил, какие усилия предпринимал президент России Владимир Путин, чтобы не допустить конфликта на Украине и обеспечить безопасность в РФ, ведя переговоры с Байденом и лидерами других европейских государств. "Но и Байден, и тогда Меркель, руководители прежние Франции не пошли по этому пути. Они сделали всё для того, чтобы эту войну развязать, а сегодня из граждан Украины делают расходный материал, отводя им роль просто пушечного мяса. И понятно, что такие подходы мы не можем с вами просто созерцать и должны делать все возможное для того, чтобы обеспечить безопасность наших граждан, нашей страны и в целом мира, потому что эта ситуация говорит о многом, что граждане не только нашей страны, но и других стран не хотят жить в однополярном мире, а выступают за построение справедливого мира, миропорядка", - добавил председатель ГД,
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, франция, россия, джо байден, ангела меркель, вячеслав володин, госдума рф, лдпр
В мире, Украина, Франция, Россия, Джо Байден, Ангела Меркель, Вячеслав Володин, Госдума РФ, ЛДПР
Байден и Меркель сделали все, чтобы развязать войну, заявил Володин
Володин: из украинцев делают расходный материал, отводя им роль пушечного мяса