https://ria.ru/20250226/volodin-2001749126.html

Байден и Меркель сделали все, чтобы развязать войну, заявил Володин

Байден и Меркель сделали все, чтобы развязать войну, заявил Володин - РИА Новости, 26.02.2025

Байден и Меркель сделали все, чтобы развязать войну, заявил Володин

Бывший президент США Джо Байден, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и прежние руководители Франции сделали всё, чтобы развязать войну и не идти по мирному... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T15:59:00+03:00

2025-02-26T15:59:00+03:00

2025-02-26T15:59:00+03:00

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и прежние руководители Франции сделали всё, чтобы развязать войну и не идти по мирному пути, сегодня из граждан Украины делают "расходный материал", отводя им роль просто "пушечного мяса", заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Выступая на II Всероссийском форуме ЛДПР "Плечом к плечом. За русскую победу" Володин напомнил, какие усилия предпринимал президент России Владимир Путин, чтобы не допустить конфликта на Украине и обеспечить безопасность в РФ, ведя переговоры с Байденом и лидерами других европейских государств. "Но и Байден, и тогда Меркель, руководители прежние Франции не пошли по этому пути. Они сделали всё для того, чтобы эту войну развязать, а сегодня из граждан Украины делают расходный материал, отводя им роль просто пушечного мяса. И понятно, что такие подходы мы не можем с вами просто созерцать и должны делать все возможное для того, чтобы обеспечить безопасность наших граждан, нашей страны и в целом мира, потому что эта ситуация говорит о многом, что граждане не только нашей страны, но и других стран не хотят жить в однополярном мире, а выступают за построение справедливого мира, миропорядка", - добавил председатель ГД,

https://ria.ru/20250226/volodin-2001731703.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, франция, россия, джо байден, ангела меркель, вячеслав володин, госдума рф, лдпр