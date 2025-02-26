https://ria.ru/20250226/volodin-2001731703.html
Экономика России переориентировалась вопреки планам Байдена, заявил Володин
Экономика России переориентировалась вопреки планам Байдена, заявил Володин - РИА Новости, 26.02.2025
Экономика России переориентировалась вопреки планам Байдена, заявил Володин
Планы экс-президента США Джо Байдана и его приспешников на Западе не увенчались успехом, экономика РФ переориентировалась на другие страны, заявил председатель... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T15:10:00+03:00
2025-02-26T15:10:00+03:00
2025-02-26T15:10:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Планы экс-президента США Джо Байдана и его приспешников на Западе не увенчались успехом, экономика РФ переориентировалась на другие страны, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. "Вы видите, планы Байдена и его приспешников на Западе не увенчались успехом. Большинство мирового сообщества, проживающих в других странах - на стороне Российской Федерации. Мы строим отношения со всеми государствами. Наша экономика переориентировалась на другие континенты и страны, и ее успех показывает, насколько сегодня вырос запрос на построение справедливого мира, многополярного мироустройства", - сказал он на II Всероссийском форуме ЛДПР "Плечом к плечом. За русскую победу".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, вячеслав володин, госдума рф, лдпр
США, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, ЛДПР
Экономика России переориентировалась вопреки планам Байдена, заявил Володин
Володин: планы Байдена не увенчались успехом, экономика РФ переориентировалась