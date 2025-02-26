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Россия может быть только сильной страной, заявил Володин - РИА Новости, 26.02.2025
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15:09 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/volodin-2001731323.html
Россия может быть только сильной страной, заявил Володин
Россия может быть только сильной страной, заявил Володин - РИА Новости, 26.02.2025
Россия может быть только сильной страной, заявил Володин
Россия может быть только сильной страной, как слабая страна она перестанет существовать, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T15:09:00+03:00
2025-02-26T15:09:00+03:00
россия
вячеслав володин
госдума рф
лдпр
общество
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Россия может быть только сильной страной, как слабая страна она перестанет существовать, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Когда мы с вами говорим о специальной военной операции, мы должны понимать, что Россия может быть только сильной страной", - сказал Володин в ходе II Всероссийского форума ЛДПР "Плечом к плечу. За Русскую Победу". Он добавил, что для России вопрос победы в спецоперации - это вопрос "быть или не быть", если страна будет слабой, государство перестанет существовать.
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россия, вячеслав володин, госдума рф, лдпр, общество
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, ЛДПР, Общество
Россия может быть только сильной страной, заявил Володин

Володин: Россия перестанет существовать, если будет слабой страной

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПредседатель Госдумы РФ Вячеслав Володин
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Россия может быть только сильной страной, как слабая страна она перестанет существовать, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Когда мы с вами говорим о специальной военной операции, мы должны понимать, что Россия может быть только сильной страной", - сказал Володин в ходе II Всероссийского форума ЛДПР "Плечом к плечу. За Русскую Победу".
Он добавил, что для России вопрос победы в спецоперации - это вопрос "быть или не быть", если страна будет слабой, государство перестанет существовать.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы России - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
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