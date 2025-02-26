https://ria.ru/20250226/volodin-2001731323.html

Россия может быть только сильной страной, заявил Володин

Россия может быть только сильной страной, заявил Володин - РИА Новости, 26.02.2025

Россия может быть только сильной страной, заявил Володин

Россия может быть только сильной страной, как слабая страна она перестанет существовать, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T15:09:00+03:00

2025-02-26T15:09:00+03:00

2025-02-26T15:09:00+03:00

россия

вячеслав володин

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лдпр

общество

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Россия может быть только сильной страной, как слабая страна она перестанет существовать, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Когда мы с вами говорим о специальной военной операции, мы должны понимать, что Россия может быть только сильной страной", - сказал Володин в ходе II Всероссийского форума ЛДПР "Плечом к плечу. За Русскую Победу". Он добавил, что для России вопрос победы в спецоперации - это вопрос "быть или не быть", если страна будет слабой, государство перестанет существовать.

https://ria.ru/20250226/volodin-2001706304.html

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2025

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россия, вячеслав володин, госдума рф, лдпр, общество