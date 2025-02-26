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Вершинин обсудил с посланником генсека ООН ситуацию в Сирии - РИА Новости, 26.02.2025
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21:14 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/vershinin-2001819288.html
Вершинин обсудил с посланником генсека ООН ситуацию в Сирии
Вершинин обсудил с посланником генсека ООН ситуацию в Сирии - РИА Новости, 26.02.2025
Вершинин обсудил с посланником генсека ООН ситуацию в Сирии
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил со специальным посланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном ситуацию в САР, включая проблематику... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T21:14:00+03:00
2025-02-26T21:14:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил со специальным посланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном ситуацию в САР, включая проблематику инклюзивности политического процесса в стране и урегулирование в целом, сообщили в российском дипведомстве. "Состоялось обстоятельное обсуждение всего спектра вопросов сирийской проблематики, включая текущую ситуацию "на земле", задачи международного гуманитарного содействия САР и продвижения инклюзивного политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при поддержке ООН на основе уважения суверенитета и территориальной целостности страны, как это предусмотрено резолюцией СБ ООН 2254", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что стороны обсудили дискуссии по Сирии в Совете безопасности и Генеральной ассамблее ООН "с акцентом на важность поддержания международного консенсуса по различным аспектам сирийского урегулирования". В конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.
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в мире, сирия, россия, дамаск (город), сергей вершинин, гейр педерсен, башар асад, оон, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
В мире, Сирия, Россия, Дамаск (город), Сергей Вершинин, Гейр Педерсен, Башар Асад, ООН, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Вершинин обсудил с посланником генсека ООН ситуацию в Сирии

Замглавы МИД Вершинин обсудил со спецпосланником генсека ООН ситуацию в Сирии

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил со специальным посланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном ситуацию в САР, включая проблематику инклюзивности политического процесса в стране и урегулирование в целом, сообщили в российском дипведомстве.
«
"Состоялось обстоятельное обсуждение всего спектра вопросов сирийской проблематики, включая текущую ситуацию "на земле", задачи международного гуманитарного содействия САР и продвижения инклюзивного политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при поддержке ООН на основе уважения суверенитета и территориальной целостности страны, как это предусмотрено резолюцией СБ ООН 2254", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что стороны обсудили дискуссии по Сирии в Совете безопасности и Генеральной ассамблее ООН "с акцентом на важность поддержания международного консенсуса по различным аспектам сирийского урегулирования".
В конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
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29 января, 12:14
 
В миреСирияРоссияДамаск (город)Сергей ВершининГейр ПедерсенБашар АсадООНПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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