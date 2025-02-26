Вершинин обсудил с посланником генсека ООН ситуацию в Сирии
Замглавы МИД Вершинин обсудил со спецпосланником генсека ООН ситуацию в Сирии
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил со специальным посланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном ситуацию в САР, включая проблематику инклюзивности политического процесса в стране и урегулирование в целом, сообщили в российском дипведомстве.
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"Состоялось обстоятельное обсуждение всего спектра вопросов сирийской проблематики, включая текущую ситуацию "на земле", задачи международного гуманитарного содействия САР и продвижения инклюзивного политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при поддержке ООН на основе уважения суверенитета и территориальной целостности страны, как это предусмотрено резолюцией СБ ООН 2254", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что стороны обсудили дискуссии по Сирии в Совете безопасности и Генеральной ассамблее ООН "с акцентом на важность поддержания международного консенсуса по различным аспектам сирийского урегулирования".
В конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.