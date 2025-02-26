https://ria.ru/20250226/vershinin-2001819288.html

Вершинин обсудил с посланником генсека ООН ситуацию в Сирии

Вершинин обсудил с посланником генсека ООН ситуацию в Сирии - РИА Новости, 26.02.2025

Вершинин обсудил с посланником генсека ООН ситуацию в Сирии

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил со специальным посланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном ситуацию в САР, включая проблематику... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T21:14:00+03:00

2025-02-26T21:14:00+03:00

2025-02-26T21:14:00+03:00

в мире

сирия

россия

дамаск (город)

сергей вершинин

гейр педерсен

башар асад

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155544/29/1555442991_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7f0128b4f6f97aaa51029370edaa946a.jpg

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил со специальным посланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном ситуацию в САР, включая проблематику инклюзивности политического процесса в стране и урегулирование в целом, сообщили в российском дипведомстве. "Состоялось обстоятельное обсуждение всего спектра вопросов сирийской проблематики, включая текущую ситуацию "на земле", задачи международного гуманитарного содействия САР и продвижения инклюзивного политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при поддержке ООН на основе уважения суверенитета и территориальной целостности страны, как это предусмотрено резолюцией СБ ООН 2254", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что стороны обсудили дискуссии по Сирии в Совете безопасности и Генеральной ассамблее ООН "с акцентом на важность поддержания международного консенсуса по различным аспектам сирийского урегулирования". В конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.

https://ria.ru/20250129/peskov-1996080536.html

сирия

россия

дамаск (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сирия, россия, дамаск (город), сергей вершинин, гейр педерсен, башар асад, оон, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде