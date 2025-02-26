https://ria.ru/20250226/varshava-2001803428.html
По Варшаве прокатилась волна убийств пожилых людей
По Варшаве прокатилась волна убийств пожилых людей - РИА Новости, 26.02.2025
По Варшаве прокатилась волна убийств пожилых людей
Волна убийств пожилых людей прокатилась по Варшаве, сообщает польский телеканал TVN. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T19:27:00+03:00
2025-02-26T19:27:00+03:00
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ВАРШАВА, 26 фев - РИА Новости. Волна убийств пожилых людей прокатилась по Варшаве, сообщает польский телеканал TVN. "Полиция задержала уже второго человека в связи со смертью пожилых людей в Варшаве. Она также связала с этим делом четвертую жертву, тело которой было найдено полторы недели назад", - говорится в сообщении. Отмечается, что все убийства произошли в столице в течении девяти дней, а "мотивы и действия преступника или преступников были очень похожи". По данным телеканала, по делу задержаны два человека - граждане Польши и Украины. Отмечается, что во всех случаях убийства были связаны с ограблениями. Так, первая пожилая женщина погибла в Старом городе. "Восьмидесятилетняя женщина была задушена. На ее теле были обнаружены царапины, свидетельствующие о сопротивлении. Из квартиры жертвы исчезли картины, два ноутбука, два телефона, украшения, фигурка из слоновой кости и банковские карты", - добавляет телеканал. Утоняется, что в районе Кабаты преступник связал 73-ю женщину и заставить ее позвонить в банк, чтобы получить доступ к ее счету. "Сотрудница банка заподозрила неладное после разговора с пожилой женщиной и позвала на помощь. Когда полицейские постучали в дверь, преступник попытался сбежать через окно, прыгнув со второго этажа", - сказано в сообщении.
https://ria.ru/20250225/polsha-2001491199.html
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в мире, варшава, польша, украина
В мире, Варшава, Польша, Украина
По Варшаве прокатилась волна убийств пожилых людей
TVN: в Варшаве задержали гражданина Украины по делу об убийствах пожилых людей
ВАРШАВА, 26 фев - РИА Новости.
Волна убийств пожилых людей прокатилась по Варшаве, сообщает польский телеканал TVN
.
"Полиция задержала уже второго человека в связи со смертью пожилых людей в Варшаве
. Она также связала с этим делом четвертую жертву, тело которой было найдено полторы недели назад", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все убийства произошли в столице в течении девяти дней, а "мотивы и действия преступника или преступников были очень похожи".
По данным телеканала, по делу задержаны два человека - граждане Польши
и Украины
.
Отмечается, что во всех случаях убийства были связаны с ограблениями. Так, первая пожилая женщина погибла в Старом городе. "Восьмидесятилетняя женщина была задушена. На ее теле были обнаружены царапины, свидетельствующие о сопротивлении. Из квартиры жертвы исчезли картины, два ноутбука, два телефона, украшения, фигурка из слоновой кости и банковские карты", - добавляет телеканал.
Утоняется, что в районе Кабаты преступник связал 73-ю женщину и заставить ее позвонить в банк, чтобы получить доступ к ее счету. "Сотрудница банка заподозрила неладное после разговора с пожилой женщиной и позвала на помощь. Когда полицейские постучали в дверь, преступник попытался сбежать через окно, прыгнув со второго этажа", - сказано в сообщении.