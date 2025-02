https://ria.ru/20250226/vance-2001553757.html

"Чтит Серафима Саровского". Кто на самом деле стоит за преемником Трампа

"Чтит Серафима Саровского". Кто на самом деле стоит за преемником Трампа

2025-02-26

александр солженицын

мюнхенская конференция по безопасности

джеймс дэвид вэнс

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости, Захар Андреев. Имя Джей Ди Вэнса теперь на устах у европейских политиков. "Пыль", поднявшаяся после его мюнхенской речи, не уляжется долго — по сути, вице-президент провозгласил новый курс американской внешней политики. Сформировать взгляды ему помогла группа интеллектуалов-консерваторов. Один из них, Род Дреер, судя по всему, считает себя продолжателем дела знаменитого русского писателя.Вице-президент и его приятель"Джей Ди Вэнс встряхивает Европу", "Крах атлантического альянса", "Вэнс обрушился на европейских союзников" — с такими заголовками вышли ведущие западные СМИ после выступления политика на 61-й Мюнхенской конференции по безопасности.Напомним основной тезис теперь уже знаменитой речи: основная угроза для Европы — не внешняя, а внутренняя. Когда-то "демократические страны" победили в холодной войне против "тирании", которая "вводила цензуру, закрывала церкви, отменяла выборы". Однако теперь сами взяли на вооружение методы бывшего противника.Если на выборах в ЕС победил неугодный кандидат — итоги голосования отменяют. Причем под надуманным предлогом, как это случилось в Румынии. Свобода слова же, как выясняется, распространяется не на всех: некоторые явления, например миграцию, критиковать нельзя. Наказание — вплоть до тюремного. А в Великобритании незаконным деянием стала даже публичная христианская молитва, указал вице-президент США.В завершение Вэнс, который несколько лет назад стал католиком, привел слова папы Иоанна Павла II: "Не бойтесь" — имея в виду, что европейским политикам не нужно бояться собственного народа и его волеизъявления.Разумеется, смысл оригинальной цитаты понтифика из речи 1978-го куда глубже. Глава Католической церкви считал, что современный человек живет в постоянных и многочисленных страхах, которые не дают ему обратиться к Богу. И это особенно актуально для системы, где господствует тоталитарная идеология.Именно об этом в книге "Жить не по лжи" ("Live not by lies") рассказывает современный американский консервативный писатель и публицист Род Дреер. Он не только соратник, но и близкий друг Вэнса. Политик в соцсетях называет того по-свойски — my buddy ("мой приятель").Книга "Жить не по лжи" представляет собой сборник историй о том, как верующие христиане из СССР и других стран Восточного блока отказывались подчиняться антицерковному коммунистическому режиму: одни выступали открыто, другие уходили в подполье, третьи отказывались покидать родину, хотя власти вынуждали их эмигрировать под страхом тюрьмы. Короче говоря, все они "не боялись" и "жили не по лжи", как в знаменитом одноименном эссе Александра Солженицына, чье название позаимствовал Дреер.Терапевтический тоталитаризмАмериканец часто цитирует русского писателя-диссидента и во многих других работах. А видеоинтервью дает на фоне портрета Александра Исаевича. Солженицын для него — пример, как вести себя в условиях тоталитаризма, только теперь на Западе."Когда я брал интервью для книги "Жить не по лжи" у людей, эмигрировавших из советского блока в США, те признались, что сейчас видят то же самое здесь", — рассказал Дреер в недавней беседе с британским видеоблогером Гэвином Ашенденом.Новый тоталитаризм писатель называет "мягким" или "терапевтическим". Нет массовых расстрелов или концлагерей. Однако идеология, известная как вокеизм (от woke — "пробудиться"), проникает во все сферы жизни."Под видом разнообразия, инклюзивности, равенства и прочего эгалитарного жаргона левые создают мощные механизмы контроля мысли и дискурса и маргинализируют инакомыслящих как зло", — говорил Дреер в другом интервью.Одна из отличительных особенностей вокеизма — так называемая позитивная дискриминация.Если в раннем СССР ей подвергались по классовому признаку (дети дворян не могли поступить в вузы), то на современном Западе — по расовому или гендерному."Если не поддерживаете воук-повестку, будь то критическая расовая теория или ЛГБТ*, не сможете попасть в юридические и медицинские школы", — отмечал писатель.В середине века борцы с белым расизмом призывали видеть не цвет кожи, а человека. Для современных "борцов за справедливость" только цвет кожи и имеет значение. Это приводит к уродливым социальным явлениям."Как ни странно, бедные находятся относительно низко в иерархии угнетения. Например, белый протестант, живущий на пособие по инвалидности в трейлерном парке, считается угнетателем. А черная лесбиянка, профессор университета из Лиги плюща, — угнетаемой", — отмечает Дреер. И добавляет: если бы борец за права чернокожих Мартин Лютер Кинг воскрес, его бы заклеймили как еретика.Он опасается, что нынешний тоталитаризм перестанет быть мягким: "Мы очень хорошо знаем, что происходило в ГУЛАГе. Я имею в виду, что сначала они заставляют тебя молчать, затем сажают в тюрьму, а потом убивают".Завет святого СерафимаВ 2019-м Дреер побывал в Венгрии и познакомился с Виктором Орбаном. Нашел в нем родственную душу, восхвалял как политика, способного противостоять новому тоталитаризму. Поражался, насколько западная пропаганда о стране не соответствует действительности. В 2022-м писатель переехал в Будапешт, откуда продолжает вещать на консервативную паству из кабинета с портретом Солженицына.Источник сил для сопротивления тоталитаризму Дреер, по примеру своего русского гуру, видит в христианстве. Причем западное не подходит. Уроженец Луизианы, он вырос в протестантской семье. В 25 перешел в католичество. Однако Римская церковь дискредитировала себя в его глазах из-за системной педофилии. В 2006-м принял православие. Сегодня в "проповедях" в видеоинтервью ссылается на преподобного Серафима Саровского."Однажды отец Серафим сказал своим последователям: "Стяжайте благодать Святого Духа, и тысячи вокруг вас спасутся". Я выяснил на своем опыте, на своем христианском пути, что это правда. Я встретил множество верующих мужчин и женщин, которые несли сияние Христа на своих лицах; и ты смотришь на них и хочешь быть таким же".Таким образом, русская культура, русское православие — Солженицын, Серафим Саровский и другие — пусть и опосредованно, но, судя по всему, довольно сильно влияют на ход мыслей руководителей США. А учитывая, что Джей Ди Вэнсу прочат президентство, значение этого влияния в будущем может стать лишь сильнее.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

