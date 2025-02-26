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"Чтит Серафима Саровского". Кто на самом деле стоит за преемником Трампа - РИА Новости, 26.02.2025
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08:00 26.02.2025 (обновлено: 12:20 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/vance-2001553757.html
"Чтит Серафима Саровского". Кто на самом деле стоит за преемником Трампа
"Чтит Серафима Саровского". Кто на самом деле стоит за преемником Трампа - РИА Новости, 26.02.2025
"Чтит Серафима Саровского". Кто на самом деле стоит за преемником Трампа
Имя Джей Ди Вэнса теперь на устах у европейских политиков. "Пыль", поднявшаяся после его мюнхенской речи, не уляжется долго — по сути, вице-президент... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T08:00:00+03:00
2025-02-26T12:20:00+03:00
александр солженицын
мюнхенская конференция по безопасности
джеймс дэвид вэнс
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости, Захар Андреев. Имя Джей Ди Вэнса теперь на устах у европейских политиков. "Пыль", поднявшаяся после его мюнхенской речи, не уляжется долго — по сути, вице-президент провозгласил новый курс американской внешней политики. Сформировать взгляды ему помогла группа интеллектуалов-консерваторов. Один из них, Род Дреер, судя по всему, считает себя продолжателем дела знаменитого русского писателя.Вице-президент и его приятель"Джей Ди Вэнс встряхивает Европу", "Крах атлантического альянса", "Вэнс обрушился на европейских союзников" — с такими заголовками вышли ведущие западные СМИ после выступления политика на 61-й Мюнхенской конференции по безопасности.Напомним основной тезис теперь уже знаменитой речи: основная угроза для Европы — не внешняя, а внутренняя. Когда-то "демократические страны" победили в холодной войне против "тирании", которая "вводила цензуру, закрывала церкви, отменяла выборы". Однако теперь сами взяли на вооружение методы бывшего противника.Если на выборах в ЕС победил неугодный кандидат — итоги голосования отменяют. Причем под надуманным предлогом, как это случилось в Румынии. Свобода слова же, как выясняется, распространяется не на всех: некоторые явления, например миграцию, критиковать нельзя. Наказание — вплоть до тюремного. А в Великобритании незаконным деянием стала даже публичная христианская молитва, указал вице-президент США.В завершение Вэнс, который несколько лет назад стал католиком, привел слова папы Иоанна Павла II: "Не бойтесь" — имея в виду, что европейским политикам не нужно бояться собственного народа и его волеизъявления.Разумеется, смысл оригинальной цитаты понтифика из речи 1978-го куда глубже. Глава Католической церкви считал, что современный человек живет в постоянных и многочисленных страхах, которые не дают ему обратиться к Богу. И это особенно актуально для системы, где господствует тоталитарная идеология.Именно об этом в книге "Жить не по лжи" ("Live not by lies") рассказывает современный американский консервативный писатель и публицист Род Дреер. Он не только соратник, но и близкий друг Вэнса. Политик в соцсетях называет того по-свойски — my buddy ("мой приятель").Книга "Жить не по лжи" представляет собой сборник историй о том, как верующие христиане из СССР и других стран Восточного блока отказывались подчиняться антицерковному коммунистическому режиму: одни выступали открыто, другие уходили в подполье, третьи отказывались покидать родину, хотя власти вынуждали их эмигрировать под страхом тюрьмы. Короче говоря, все они "не боялись" и "жили не по лжи", как в знаменитом одноименном эссе Александра Солженицына, чье название позаимствовал Дреер.Терапевтический тоталитаризмАмериканец часто цитирует русского писателя-диссидента и во многих других работах. А видеоинтервью дает на фоне портрета Александра Исаевича. Солженицын для него — пример, как вести себя в условиях тоталитаризма, только теперь на Западе."Когда я брал интервью для книги "Жить не по лжи" у людей, эмигрировавших из советского блока в США, те признались, что сейчас видят то же самое здесь", — рассказал Дреер в недавней беседе с британским видеоблогером Гэвином Ашенденом.Новый тоталитаризм писатель называет "мягким" или "терапевтическим". Нет массовых расстрелов или концлагерей. Однако идеология, известная как вокеизм (от woke — "пробудиться"), проникает во все сферы жизни."Под видом разнообразия, инклюзивности, равенства и прочего эгалитарного жаргона левые создают мощные механизмы контроля мысли и дискурса и маргинализируют инакомыслящих как зло", — говорил Дреер в другом интервью.Одна из отличительных особенностей вокеизма — так называемая позитивная дискриминация.Если в раннем СССР ей подвергались по классовому признаку (дети дворян не могли поступить в вузы), то на современном Западе — по расовому или гендерному."Если не поддерживаете воук-повестку, будь то критическая расовая теория или ЛГБТ*, не сможете попасть в юридические и медицинские школы", — отмечал писатель.В середине века борцы с белым расизмом призывали видеть не цвет кожи, а человека. Для современных "борцов за справедливость" только цвет кожи и имеет значение. Это приводит к уродливым социальным явлениям."Как ни странно, бедные находятся относительно низко в иерархии угнетения. Например, белый протестант, живущий на пособие по инвалидности в трейлерном парке, считается угнетателем. А черная лесбиянка, профессор университета из Лиги плюща, — угнетаемой", — отмечает Дреер. И добавляет: если бы борец за права чернокожих Мартин Лютер Кинг воскрес, его бы заклеймили как еретика.Он опасается, что нынешний тоталитаризм перестанет быть мягким: "Мы очень хорошо знаем, что происходило в ГУЛАГе. Я имею в виду, что сначала они заставляют тебя молчать, затем сажают в тюрьму, а потом убивают".Завет святого СерафимаВ 2019-м Дреер побывал в Венгрии и познакомился с Виктором Орбаном. Нашел в нем родственную душу, восхвалял как политика, способного противостоять новому тоталитаризму. Поражался, насколько западная пропаганда о стране не соответствует действительности. В 2022-м писатель переехал в Будапешт, откуда продолжает вещать на консервативную паству из кабинета с портретом Солженицына.Источник сил для сопротивления тоталитаризму Дреер, по примеру своего русского гуру, видит в христианстве. Причем западное не подходит. Уроженец Луизианы, он вырос в протестантской семье. В 25 перешел в католичество. Однако Римская церковь дискредитировала себя в его глазах из-за системной педофилии. В 2006-м принял православие. Сегодня в "проповедях" в видеоинтервью ссылается на преподобного Серафима Саровского."Однажды отец Серафим сказал своим последователям: "Стяжайте благодать Святого Духа, и тысячи вокруг вас спасутся". Я выяснил на своем опыте, на своем христианском пути, что это правда. Я встретил множество верующих мужчин и женщин, которые несли сияние Христа на своих лицах; и ты смотришь на них и хочешь быть таким же".Таким образом, русская культура, русское православие — Солженицын, Серафим Саровский и другие — пусть и опосредованно, но, судя по всему, довольно сильно влияют на ход мыслей руководителей США. А учитывая, что Джей Ди Вэнсу прочат президентство, значение этого влияния в будущем может стать лишь сильнее.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
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александр солженицын, мюнхенская конференция по безопасности, джеймс дэвид вэнс
Александр Солженицын, Мюнхенская конференция по безопасности, Джеймс Дэвид Вэнс
"Чтит Серафима Саровского". Кто на самом деле стоит за преемником Трампа

Писатель Дреер: бежавшие от советского режима увидели на Западе то же самое

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп и Джей Ди Вэнс во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости, Захар Андреев. Имя Джей Ди Вэнса теперь на устах у европейских политиков. "Пыль", поднявшаяся после его мюнхенской речи, не уляжется долго — по сути, вице-президент провозгласил новый курс американской внешней политики. Сформировать взгляды ему помогла группа интеллектуалов-консерваторов. Один из них, Род Дреер, судя по всему, считает себя продолжателем дела знаменитого русского писателя.

Вице-президент и его приятель

"Джей Ди Вэнс встряхивает Европу", "Крах атлантического альянса", "Вэнс обрушился на европейских союзников" — с такими заголовками вышли ведущие западные СМИ после выступления политика на 61-й Мюнхенской конференции по безопасности.
Напомним основной тезис теперь уже знаменитой речи: основная угроза для Европы — не внешняя, а внутренняя. Когда-то "демократические страны" победили в холодной войне против "тирании", которая "вводила цензуру, закрывала церкви, отменяла выборы". Однако теперь сами взяли на вооружение методы бывшего противника.
Если на выборах в ЕС победил неугодный кандидат — итоги голосования отменяют. Причем под надуманным предлогом, как это случилось в Румынии. Свобода слова же, как выясняется, распространяется не на всех: некоторые явления, например миграцию, критиковать нельзя. Наказание — вплоть до тюремного. А в Великобритании незаконным деянием стала даже публичная христианская молитва, указал вице-президент США.
В завершение Вэнс, который несколько лет назад стал католиком, привел слова папы Иоанна Павла II: "Не бойтесь" — имея в виду, что европейским политикам не нужно бояться собственного народа и его волеизъявления.
© AP Photo / Matthias SchraderВице-президент США Джей Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Разумеется, смысл оригинальной цитаты понтифика из речи 1978-го куда глубже. Глава Католической церкви считал, что современный человек живет в постоянных и многочисленных страхах, которые не дают ему обратиться к Богу. И это особенно актуально для системы, где господствует тоталитарная идеология.
Именно об этом в книге "Жить не по лжи" ("Live not by lies") рассказывает современный американский консервативный писатель и публицист Род Дреер. Он не только соратник, но и близкий друг Вэнса. Политик в соцсетях называет того по-свойски — my buddy ("мой приятель").
Книга "Жить не по лжи" представляет собой сборник историй о том, как верующие христиане из СССР и других стран Восточного блока отказывались подчиняться антицерковному коммунистическому режиму: одни выступали открыто, другие уходили в подполье, третьи отказывались покидать родину, хотя власти вынуждали их эмигрировать под страхом тюрьмы. Короче говоря, все они "не боялись" и "жили не по лжи", как в знаменитом одноименном эссе Александра Солженицына, чье название позаимствовал Дреер.

Терапевтический тоталитаризм

Американец часто цитирует русского писателя-диссидента и во многих других работах. А видеоинтервью дает на фоне портрета Александра Исаевича. Солженицын для него — пример, как вести себя в условиях тоталитаризма, только теперь на Западе.
"Когда я брал интервью для книги "Жить не по лжи" у людей, эмигрировавших из советского блока в США, те признались, что сейчас видят то же самое здесь", — рассказал Дреер в недавней беседе с британским видеоблогером Гэвином Ашенденом.
© Catholic Herald/YouTubeРод Дреер в своем кабинете. На заднем плане — портрет Солженицына
Род Дреер в своем кабинете - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Catholic Herald/YouTube
Род Дреер в своем кабинете. На заднем плане — портрет Солженицына
Новый тоталитаризм писатель называет "мягким" или "терапевтическим". Нет массовых расстрелов или концлагерей. Однако идеология, известная как вокеизм (от woke — "пробудиться"), проникает во все сферы жизни.
"Под видом разнообразия, инклюзивности, равенства и прочего эгалитарного жаргона левые создают мощные механизмы контроля мысли и дискурса и маргинализируют инакомыслящих как зло", — говорил Дреер в другом интервью.
Одна из отличительных особенностей вокеизма — так называемая позитивная дискриминация.
Если в раннем СССР ей подвергались по классовому признаку (дети дворян не могли поступить в вузы), то на современном Западе — по расовому или гендерному.
"Если не поддерживаете воук-повестку, будь то критическая расовая теория или ЛГБТ*, не сможете попасть в юридические и медицинские школы", — отмечал писатель.
В середине века борцы с белым расизмом призывали видеть не цвет кожи, а человека. Для современных "борцов за справедливость" только цвет кожи и имеет значение. Это приводит к уродливым социальным явлениям.
© РИА Новости / Крис Джун | Перейти в медиабанкУчастники мирной акции протеста, требующий учета всех голосов на выборах президента США, в Миннеаполисе
Участники мирной акции протеста, требующий учета всех голосов на выборах президента США, в Миннеаполисе - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Крис Джун
Перейти в медиабанк
Участники мирной акции протеста, требующий учета всех голосов на выборах президента США, в Миннеаполисе
"Как ни странно, бедные находятся относительно низко в иерархии угнетения. Например, белый протестант, живущий на пособие по инвалидности в трейлерном парке, считается угнетателем. А черная лесбиянка, профессор университета из Лиги плюща, — угнетаемой", — отмечает Дреер. И добавляет: если бы борец за права чернокожих Мартин Лютер Кинг воскрес, его бы заклеймили как еретика.
Он опасается, что нынешний тоталитаризм перестанет быть мягким: "Мы очень хорошо знаем, что происходило в ГУЛАГе. Я имею в виду, что сначала они заставляют тебя молчать, затем сажают в тюрьму, а потом убивают".

Завет святого Серафима

В 2019-м Дреер побывал в Венгрии и познакомился с Виктором Орбаном. Нашел в нем родственную душу, восхвалял как политика, способного противостоять новому тоталитаризму. Поражался, насколько западная пропаганда о стране не соответствует действительности. В 2022-м писатель переехал в Будапешт, откуда продолжает вещать на консервативную паству из кабинета с портретом Солженицына.
Источник сил для сопротивления тоталитаризму Дреер, по примеру своего русского гуру, видит в христианстве. Причем западное не подходит. Уроженец Луизианы, он вырос в протестантской семье. В 25 перешел в католичество. Однако Римская церковь дискредитировала себя в его глазах из-за системной педофилии. В 2006-м принял православие. Сегодня в "проповедях" в видеоинтервью ссылается на преподобного Серафима Саровского.
© Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырьСерафим Саровский
Серафим Саровский - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь
Серафим Саровский
"Однажды отец Серафим сказал своим последователям: "Стяжайте благодать Святого Духа, и тысячи вокруг вас спасутся". Я выяснил на своем опыте, на своем христианском пути, что это правда. Я встретил множество верующих мужчин и женщин, которые несли сияние Христа на своих лицах; и ты смотришь на них и хочешь быть таким же".
Таким образом, русская культура, русское православие — Солженицын, Серафим Саровский и другие — пусть и опосредованно, но, судя по всему, довольно сильно влияют на ход мыслей руководителей США. А учитывая, что Джей Ди Вэнсу прочат президентство, значение этого влияния в будущем может стать лишь сильнее.
Избранный президент США Дональд Трамп во время выступления в Фениксе - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
"Они делят мир". "Мафия" Трампа грозит секретным оружием главному союзнику
13 января, 08:00
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
 
Александр СолженицынМюнхенская конференция по безопасностиДжеймс Дэвид Вэнс
 
 
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