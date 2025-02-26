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Уволенным сотрудникам USAID дали 15 минут на сбор вещей - РИА Новости, 26.02.2025
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18:54 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/usaid-2001798443.html
Уволенным сотрудникам USAID дали 15 минут на сбор вещей
Уволенным сотрудникам USAID дали 15 минут на сбор вещей - РИА Новости, 26.02.2025
Уволенным сотрудникам USAID дали 15 минут на сбор вещей
Сотрудники Агентства США по международному развитию (USAID), попавшие под сокращение, получили возможность забрать личные вещи из центрального офиса в... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T18:54:00+03:00
2025-02-26T18:54:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Сотрудники Агентства США по международному развитию (USAID), попавшие под сокращение, получили возможность забрать личные вещи из центрального офиса в Вашингтоне, расположенного в Международном торговом центре Рональда Рейгана, но на это им выделено всего 15 минут, сообщается на сайте агентства. "Сотрудникам USAID разрешено забрать свои личные вещи… в строго отведенное время 27 и 28 февраля… Вход будет осуществляться через вход с 14-й улицы… и на каждый допуск выделяется примерно 15 минут", - говорится в уведомлении агентства. Доступ в здание будет организован в сопровождении охраны, а все сотрудники обязаны пройти через металлодетекторы и рентгеновскую проверку. Переноска личных вещей должна осуществляться в принесенных самостоятельно коробках или сумках, так как агентство их не предоставляет. Запрещено выносить любые документы, оборудование или другие материалы, принадлежащие правительству США. В случае, если сотрудники не смогут забрать вещи в установленное время, управление общих служб (GSA) упакует их и отправит в складское помещение, однако сохранность не гарантируется. На сайте агентства сотрудникам USAID выделены конкретные временные слоты в зависимости от их подразделения и этажа, на котором они работали. Департамент эффективности государственного управления США (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, сосредоточил усилия на ликвидации агентства. Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности USAID, тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи, выделяемой агентством. Ранее Трамп обвинил USAID в краже миллиардов долларов из государственного бюджета для выплат СМИ.
https://ria.ru/20250224/usaid-2001195572.html
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в мире, технологии, сша, илон маск, дональд трамп, рональд рейган, агентство по международному развитию сша
В мире, Технологии, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Рональд Рейган, Агентство по международному развитию США
Уволенным сотрудникам USAID дали 15 минут на сбор вещей

Сотрудникам USAID дали 15 минут на сбор вещей в центральном офисе в Вашингтоне

© AP Photo / Manuel Balce CenetaШтаб-квартира USAID
Штаб-квартира USAID - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Штаб-квартира USAID. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Сотрудники Агентства США по международному развитию (USAID), попавшие под сокращение, получили возможность забрать личные вещи из центрального офиса в Вашингтоне, расположенного в Международном торговом центре Рональда Рейгана, но на это им выделено всего 15 минут, сообщается на сайте агентства.
"Сотрудникам USAID разрешено забрать свои личные вещи… в строго отведенное время 27 и 28 февраля… Вход будет осуществляться через вход с 14-й улицы… и на каждый допуск выделяется примерно 15 минут", - говорится в уведомлении агентства.
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Доступ в здание будет организован в сопровождении охраны, а все сотрудники обязаны пройти через металлодетекторы и рентгеновскую проверку. Переноска личных вещей должна осуществляться в принесенных самостоятельно коробках или сумках, так как агентство их не предоставляет.
Запрещено выносить любые документы, оборудование или другие материалы, принадлежащие правительству США. В случае, если сотрудники не смогут забрать вещи в установленное время, управление общих служб (GSA) упакует их и отправит в складское помещение, однако сохранность не гарантируется.
На сайте агентства сотрудникам USAID выделены конкретные временные слоты в зависимости от их подразделения и этажа, на котором они работали.
Департамент эффективности государственного управления США (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, сосредоточил усилия на ликвидации агентства. Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности USAID, тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи, выделяемой агентством. Ранее Трамп обвинил USAID в краже миллиардов долларов из государственного бюджета для выплат СМИ.
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В миреТехнологииСШАИлон МаскДональд ТрампРональд РейганАгентство по международному развитию США
 
 
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