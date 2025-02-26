https://ria.ru/20250226/usaid-2001754946.html

USAID потратило миллионы долларов на ковры на Украине, пишут СМИ

USAID потратило миллионы долларов на ковры на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 26.02.2025

USAID потратило миллионы долларов на ковры на Украине, пишут СМИ

Агентство США по международному развитию (USAID) потратило два миллиона долларов американских налогоплательщиков на производство дизайнерских ковров на заказ на РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T16:20:00+03:00

2025-02-26T16:20:00+03:00

2025-02-26T18:43:00+03:00

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Агентство США по международному развитию (USAID) потратило два миллиона долларов американских налогоплательщиков на производство дизайнерских ковров на заказ на Украине, сообщил журнал Federalist. Отмечается, что команда американского сенатора от Республиканской партии Джони Эрнст обнаружила целый ряд грантов USAID, финансируемых налогоплательщиками США, которые направлялись украинскому бизнесу под видом "Программы конкурентоспособной экономики" (CEP) и фондов инвестиций в устойчивость бизнеса. "Дизайнеры, в том числе производитель ковров по заказу, который получил около двух миллионов долларов, и две разные линии мебели, которые получили 114 тысяч и 91 тысячу долларов соответственно, также присоединились к финансовому безумию (USAID. — Прим. ред.)", — говорится в материале. Кроме того, по информации журнала, среди грантов USAID числились сотни тысяч долларов для других проектов на Украине, в том числе около 300 тысяч долларов на приложение для отслеживания домашних животных, та же сумма — на производителя ошейников для собак и еще около 109 тысяч долларов — на производителя упаковки для кормов для домашних животных. Как указано в публикации, в этом списке есть также и украинские компании по производству женской одежды, модные фотографы, бренды люксовой свадебной одежды и дизайнерских изделий ручной работы — в общей сложности на них потратили около 733 тысяч долларов. Кроме того, около 678 тысяч и 319 тысяч долларов выделили производству сувенирного печенья, кондитерских изделий и мясокомбинату соответственно. "Даже любители вкусной еды получили свою порцию американских денег. "Торговая миссия для производителя приправ" стоит для налогоплательщиков примерно 94 тысячи долларов, производитель солений получил около 148 тысяч долларов, производитель органического кофе и чая получил около 255 тысяч долларов, виноградник получил 89 тысяч долларов, а "компания по производству традиционного фруктового чая" собрала 104 тысячи долларов", — пишет журнал. Эрнст позднее сообщила об угрозах со стороны USAID при ее попытках выяснить, на что конкретно потратят деньги на Украине. Маск охарактеризовал эту ситуацию как возмутительную. Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике Соединенных Штатов. Хозяин Белого дома не раз критиковал организацию, обвиняя ее в растрате средств американских налогоплательщиков на проекты, которые не отвечают интересам США.

https://ria.ru/20250224/usaid-2001195572.html

https://ria.ru/20250224/usaid-2001197559.html

https://ria.ru/20250221/usaid-2000693125.html

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в мире, украина, сша, илон маск, дональд трамп, агентство по международному развитию сша