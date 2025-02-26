Опрос показал, сколько украинцев готовы отказаться от НАТО и ЕС
Ради мира треть украинцев готова отказаться от НАТО и каждый пятый от ЕС
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Украины и ЕС
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Украины и ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Значительная часть населения Украины (32%) готова отказаться от перспектив членства в НАТО, в то время как каждый пятый готов отвергнуть идею вступления в ЕС в обмен на прекращение огня, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на результаты социологического опроса компании Socis.
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Согласно диаграмме, опубликованной изданием, 21,1% респондентов готовы к территориальным уступкам. Кроме того, 13,7% опрошенных поддерживают предоставление русскому языку официального статуса на отдельных территориях, еще 3,5% граждан выразили готовность к сокращению численности армии.
Как отмечает издание, опрошенные могли выбирать несколько вариантов ответов. При этом 35% вообще не смогли дать определенного ответа на поставленный вопрос.
Согласно исследованию, если бы в ближайшее время состоялся референдум относительно вступления Украины в Североатлантический альянс или ЕС, 68,1% респондентов проголосовали бы за вступление Украины в ЕС на соответствующем референдуме, а 21% - против, приводит данные того же опроса украинское издание NV.
Опрос проводился в период с 3 по 9 февраля методом интервью с использованием планшетов. Всего было опрошено 2 тысячи респондентов старше 18 лет на подконтрольных ВСУ территориях.
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