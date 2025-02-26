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Опрос показал, сколько украинцев готовы отказаться от НАТО и ЕС - РИА Новости, 26.02.2025
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21:42 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/ukraina-2001822120.html
Опрос показал, сколько украинцев готовы отказаться от НАТО и ЕС
Опрос показал, сколько украинцев готовы отказаться от НАТО и ЕС - РИА Новости, 26.02.2025
Опрос показал, сколько украинцев готовы отказаться от НАТО и ЕС
Значительная часть населения Украины (32%) готова отказаться от перспектив членства в НАТО, в то время как каждый пятый готов отвергнуть идею вступления в ЕС в... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T21:42:00+03:00
2025-02-26T21:42:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Значительная часть населения Украины (32%) готова отказаться от перспектив членства в НАТО, в то время как каждый пятый готов отвергнуть идею вступления в ЕС в обмен на прекращение огня, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на результаты социологического опроса компании Socis. "Ради прекращения огня 32% украинцев готовы отказаться от НАТО, 23% – от членства в ЕС. Об этом говорится в результатах опроса Socis", - говорится в материале, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно диаграмме, опубликованной изданием, 21,1% респондентов готовы к территориальным уступкам. Кроме того, 13,7% опрошенных поддерживают предоставление русскому языку официального статуса на отдельных территориях, еще 3,5% граждан выразили готовность к сокращению численности армии. Как отмечает издание, опрошенные могли выбирать несколько вариантов ответов. При этом 35% вообще не смогли дать определенного ответа на поставленный вопрос. Согласно исследованию, если бы в ближайшее время состоялся референдум относительно вступления Украины в Североатлантический альянс или ЕС, 68,1% респондентов проголосовали бы за вступление Украины в ЕС на соответствующем референдуме, а 21% - против, приводит данные того же опроса украинское издание NV. Опрос проводился в период с 3 по 9 февраля методом интервью с использованием планшетов. Всего было опрошено 2 тысячи респондентов старше 18 лет на подконтрольных ВСУ территориях.
https://ria.ru/20250226/tramp-2001815971.html
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353
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в мире, украина, евросоюз, нато
В мире, Украина, Евросоюз, НАТО
Опрос показал, сколько украинцев готовы отказаться от НАТО и ЕС

Ради мира треть украинцев готова отказаться от НАТО и каждый пятый от ЕС

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Украины и ЕС
Флаги Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Украины и ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Значительная часть населения Украины (32%) готова отказаться от перспектив членства в НАТО, в то время как каждый пятый готов отвергнуть идею вступления в ЕС в обмен на прекращение огня, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на результаты социологического опроса компании Socis.
«
"Ради прекращения огня 32% украинцев готовы отказаться от НАТО, 23% – от членства в ЕС. Об этом говорится в результатах опроса Socis", - говорится в материале, опубликованном в Telegram-канале издания.
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Согласно диаграмме, опубликованной изданием, 21,1% респондентов готовы к территориальным уступкам. Кроме того, 13,7% опрошенных поддерживают предоставление русскому языку официального статуса на отдельных территориях, еще 3,5% граждан выразили готовность к сокращению численности армии.
Как отмечает издание, опрошенные могли выбирать несколько вариантов ответов. При этом 35% вообще не смогли дать определенного ответа на поставленный вопрос.
Согласно исследованию, если бы в ближайшее время состоялся референдум относительно вступления Украины в Североатлантический альянс или ЕС, 68,1% респондентов проголосовали бы за вступление Украины в ЕС на соответствующем референдуме, а 21% - против, приводит данные того же опроса украинское издание NV.
Опрос проводился в период с 3 по 9 февраля методом интервью с использованием планшетов. Всего было опрошено 2 тысячи респондентов старше 18 лет на подконтрольных ВСУ территориях.
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