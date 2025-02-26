https://ria.ru/20250226/ukraina-2001821739.html

Украина одобрила соглашение с США о инвестиционном фонде восстановления

Украина одобрила соглашение с США о инвестиционном фонде восстановления - РИА Новости, 26.02.2025

Украина одобрила соглашение с США о инвестиционном фонде восстановления

Украинский кабмин одобрил соглашение с США о совместном инвестиционном фонде восстановления Украины, заявил в среду премьер-министр страны Денис Шмыгаль. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T21:36:00+03:00

2025-02-26T21:36:00+03:00

2025-02-26T21:36:00+03:00

экономика

сша

украина

киев

денис шмыгаль

мюнхенская конференция по безопасности

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Украинский кабмин одобрил соглашение с США о совместном инвестиционном фонде восстановления Украины, заявил в среду премьер-министр страны Денис Шмыгаль. "Сегодня правительство принимает решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и Соединенными Штатами о создании инвестиционного фонда восстановления", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Он добавил, что вскоре украинской стороной будет подписано соглашение с США о создании инвестиционного фонда восстановления. По его данным, соглашение будет иметь шесть ключевых позиций. Первое - это создание Украиной и США фонда восстановления, который будет общей собственностью и будет совместно управляться правительствами обеих наших стран. Украинские недра и ресурсы, по его словам, не передаются ни в собственность США, ни кому-либо другому. По его словам, Украина будет вносить в фонд 50% будущих поступлений от своих природно-ресурсных активов. США будут делать взносы в фонд в виде средств, финансовых инструментов и других активов, которые будут инвестироваться исключительно в проекты восстановления Украины. Кроме того, как заверил премьер, в соглашении учтены обязательства Киева в рамках евроинтеграционного процесса.

https://ria.ru/20250225/ukraina-2001534549.html

сша

украина

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сша, украина, киев, денис шмыгаль, мюнхенская конференция по безопасности