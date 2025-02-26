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Украина одобрила соглашение с США о инвестиционном фонде восстановления - РИА Новости, 26.02.2025
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21:36 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/ukraina-2001821739.html
Украина одобрила соглашение с США о инвестиционном фонде восстановления
Украина одобрила соглашение с США о инвестиционном фонде восстановления - РИА Новости, 26.02.2025
Украина одобрила соглашение с США о инвестиционном фонде восстановления
Украинский кабмин одобрил соглашение с США о совместном инвестиционном фонде восстановления Украины, заявил в среду премьер-министр страны Денис Шмыгаль. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T21:36:00+03:00
2025-02-26T21:36:00+03:00
экономика
сша
украина
киев
денис шмыгаль
мюнхенская конференция по безопасности
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Украинский кабмин одобрил соглашение с США о совместном инвестиционном фонде восстановления Украины, заявил в среду премьер-министр страны Денис Шмыгаль. "Сегодня правительство принимает решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и Соединенными Штатами о создании инвестиционного фонда восстановления", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Он добавил, что вскоре украинской стороной будет подписано соглашение с США о создании инвестиционного фонда восстановления. По его данным, соглашение будет иметь шесть ключевых позиций. Первое - это создание Украиной и США фонда восстановления, который будет общей собственностью и будет совместно управляться правительствами обеих наших стран. Украинские недра и ресурсы, по его словам, не передаются ни в собственность США, ни кому-либо другому. По его словам, Украина будет вносить в фонд 50% будущих поступлений от своих природно-ресурсных активов. США будут делать взносы в фонд в виде средств, финансовых инструментов и других активов, которые будут инвестироваться исключительно в проекты восстановления Украины. Кроме того, как заверил премьер, в соглашении учтены обязательства Киева в рамках евроинтеграционного процесса.
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экономика, сша, украина, киев, денис шмыгаль, мюнхенская конференция по безопасности
Экономика, США, Украина, Киев, Денис Шмыгаль, Мюнхенская конференция по безопасности
Украина одобрила соглашение с США о инвестиционном фонде восстановления

Шмыгаль: кабмин Украины одобрил соглашение с США об инвестфонде восстановления

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Украинский кабмин одобрил соглашение с США о совместном инвестиционном фонде восстановления Украины, заявил в среду премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
«
"Сегодня правительство принимает решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и Соединенными Штатами о создании инвестиционного фонда восстановления", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Он добавил, что вскоре украинской стороной будет подписано соглашение с США о создании инвестиционного фонда восстановления.
По его данным, соглашение будет иметь шесть ключевых позиций. Первое - это создание Украиной и США фонда восстановления, который будет общей собственностью и будет совместно управляться правительствами обеих наших стран. Украинские недра и ресурсы, по его словам, не передаются ни в собственность США, ни кому-либо другому.
По его словам, Украина будет вносить в фонд 50% будущих поступлений от своих природно-ресурсных активов. США будут делать взносы в фонд в виде средств, финансовых инструментов и других активов, которые будут инвестироваться исключительно в проекты восстановления Украины. Кроме того, как заверил премьер, в соглашении учтены обязательства Киева в рамках евроинтеграционного процесса.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
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ЭкономикаСШАУкраинаКиевДенис ШмыгальМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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