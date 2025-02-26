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Шмыгаль раскрыл подробности сделки Украины и США по редким металлам - РИА Новости, 26.02.2025
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17:57 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/ukraina-2001785095.html
Шмыгаль раскрыл подробности сделки Украины и США по редким металлам
Шмыгаль раскрыл подробности сделки Украины и США по редким металлам - РИА Новости, 26.02.2025
Шмыгаль раскрыл подробности сделки Украины и США по редким металлам
Украина и США фактически выработали окончательный вариант соглашения по редкоземельным металлам, оно предусматривает создание общего инвестиционного фонда и... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T17:57:00+03:00
2025-02-26T17:57:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Украина и США фактически выработали окончательный вариант соглашения по редкоземельным металлам, оно предусматривает создание общего инвестиционного фонда и использование только будущих разработок, заявил в среду украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Как заявила ранее в среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, администрация президента США Дональда Трампа надеется, что сделка по минеральным ресурсам с Украиной будет подписана на этой неделе. "Украина и США фактически вы работали окончательный вариант соглашения. По состоянию на сегодня это соглашение называется "Соглашением об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины". И фактически это предварительный договор, предусматривающий юридическое действие. Это будущее создания инвестиционного фонда для восстановления Украины, где Украина и США на равных будут управлять этим фондом, наполнять его и соответственно соглашение предусматривает ряд положений", - сказал Шмыгаль в эфире телеканала "Рада". По его словам, это соглашение напрямую привязано к гарантиям безопасности, поэтому правительство не будет его рассматривать и подписывать "в отрыве от гарантий безопасности Украины". Как отметил премьер, над документом стороны работали в течение двух недель. При этом отмечается, что это предварительный договор, предусматривающий создание инвестиционного фонда для восстановления Украины, которым стороны будут управлять на равных. Шмыгаль добавил, что вклад украинской стороны в фонд – это 50% будущих доходов, полученных Украиной от ренты или лицензий на полезные ископаемые, дивидендов на объекты инфраструктуры, которая используется для транспортировки или добычи полезных ископаемых. США, по его словам, со своей стороны также будут делать соответствующие взносы, фонд будет инвестировать эти средства в развитие Украины, фондом будут управлять правительства стран. "После того как Зеленский и Трамп договорятся о гарантиях безопасности, как мы привязываем это предварительное соглашение к гарантиям безопасности от США, в присутствии президентов представитель правительства Украины подпишет этот предварительный договор. Далее начнется работа над имплементацией подходов к гарантиям безопасности и над разработкой конкретного соглашения о создании совместного фонда", - добавил премьер. Во вторник британская газета Financial Times сообщила, что Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам с США, которые отказались от требования возместить таким путем 500 миллиардов долларов. По данным газеты, Владимир Зеленский может поехать в Вашингтон в ближайшие недели на церемонию подписания сделки по минеральными ресурсам с Трампом. Агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника передавало, что Киев может подписать сделку по минеральным ресурсам с США в Вашингтоне 28 февраля.
https://ria.ru/20250226/dogovor-2001781202.html
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украина, сша, киев, денис шмыгаль, дональд трамп, владимир зеленский, в мире
Украина, США, Киев, Денис Шмыгаль, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, В мире
Шмыгаль раскрыл подробности сделки Украины и США по редким металлам

Шмыгаль: сделка Киева и США по металлам включает применение будущих разработок

© AP Photo / Efrem LukatskyДенис Шмыгаль
Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Денис Шмыгаль. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Украина и США фактически выработали окончательный вариант соглашения по редкоземельным металлам, оно предусматривает создание общего инвестиционного фонда и использование только будущих разработок, заявил в среду украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
Как заявила ранее в среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, администрация президента США Дональда Трампа надеется, что сделка по минеральным ресурсам с Украиной будет подписана на этой неделе.
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"Украина и США фактически вы работали окончательный вариант соглашения. По состоянию на сегодня это соглашение называется "Соглашением об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины". И фактически это предварительный договор, предусматривающий юридическое действие. Это будущее создания инвестиционного фонда для восстановления Украины, где Украина и США на равных будут управлять этим фондом, наполнять его и соответственно соглашение предусматривает ряд положений", - сказал Шмыгаль в эфире телеканала "Рада".
По его словам, это соглашение напрямую привязано к гарантиям безопасности, поэтому правительство не будет его рассматривать и подписывать "в отрыве от гарантий безопасности Украины".
Как отметил премьер, над документом стороны работали в течение двух недель. При этом отмечается, что это предварительный договор, предусматривающий создание инвестиционного фонда для восстановления Украины, которым стороны будут управлять на равных.
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Шмыгаль добавил, что вклад украинской стороны в фонд – это 50% будущих доходов, полученных Украиной от ренты или лицензий на полезные ископаемые, дивидендов на объекты инфраструктуры, которая используется для транспортировки или добычи полезных ископаемых. США, по его словам, со своей стороны также будут делать соответствующие взносы, фонд будет инвестировать эти средства в развитие Украины, фондом будут управлять правительства стран.
"После того как Зеленский и Трамп договорятся о гарантиях безопасности, как мы привязываем это предварительное соглашение к гарантиям безопасности от США, в присутствии президентов представитель правительства Украины подпишет этот предварительный договор. Далее начнется работа над имплементацией подходов к гарантиям безопасности и над разработкой конкретного соглашения о создании совместного фонда", - добавил премьер.
Во вторник британская газета Financial Times сообщила, что Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам с США, которые отказались от требования возместить таким путем 500 миллиардов долларов. По данным газеты, Владимир Зеленский может поехать в Вашингтон в ближайшие недели на церемонию подписания сделки по минеральными ресурсам с Трампом. Агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника передавало, что Киев может подписать сделку по минеральным ресурсам с США в Вашингтоне 28 февраля.
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