https://ria.ru/20250226/ukraina-2001724568.html

"Отчаянная попытка". На Западе раскрыли планы Европы на Украину

"Отчаянная попытка". На Западе раскрыли планы Европы на Украину - РИА Новости, 26.02.2025

"Отчаянная попытка". На Западе раскрыли планы Европы на Украину

Западные страны стремятся разместить миротворческие войска на Украине из-за желания не допустить завершения конфликта, считает кипрский журналист Алекс... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T14:43:00+03:00

2025-02-26T14:43:00+03:00

2025-02-26T14:43:00+03:00

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Западные страны стремятся разместить миротворческие войска на Украине из-за желания не допустить завершения конфликта, считает кипрский журналист Алекс Христофору. Об этом он написал в социальной сети Х."Россия не примет миротворцев из стран ЕС или НАТО на Украине. Миротворцы или "силы обеспечения безопасности" — это не что иное, как отчаянная попытка сохранить конфликт (и наживу)", — говорится в публикации.Сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что считает необходимым наличие на Украине миротворческих сил в том или ином виде. При этом он уточнил, что формат этой миссии должен быть приемлемым для всех сторон.Ранее газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что Лондон и Париж на высшем уровне тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Собеседники издания отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.Пресс-бюро Службы внешней разведки России в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности ВСУ развернет в соседней стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В спецслужбе указали, что это станет фактической оккупацией Украины.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.

https://ria.ru/20250226/lavrov-2001713677.html

https://ria.ru/20250224/evropa-2001146804.html

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в мире, украина, европа, сша, дональд трамп, кир стармер, эммануэль макрон, евросоюз, нато