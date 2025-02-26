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Львова-Белова рассказала о работе над возвращением 16 детей с Украины - РИА Новости, 26.02.2025
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03:01 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/ukraina-2001613300.html
Львова-Белова рассказала о работе над возвращением 16 детей с Украины
Львова-Белова рассказала о работе над возвращением 16 детей с Украины - РИА Новости, 26.02.2025
Львова-Белова рассказала о работе над возвращением 16 детей с Украины
Аппарат детского омбудсмена РФ работает над возвращением 16 детей в Россию с Украины, а также планирует воссоединить 10 детей с родственниками на Украине,... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T03:01:00+03:00
2025-02-26T03:01:00+03:00
россия
украина
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Аппарат детского омбудсмена РФ работает над возвращением 16 детей в Россию с Украины, а также планирует воссоединить 10 детей с родственниками на Украине, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. "В настоящий момент мы воссоединили 95 детей с их близкими на Украине, 17 детей вернулись в Россию. Сейчас в работе у нас еще 16 дел по возвращению детей к нам на родину и 10 детей, которых мы планируем к передаче на Украину", - сказала детский омбудсмен. Львова-Белова отметила, что все ситуации, которые сейчас в работе у ее аппарата, - семейные случаи: дети были разлучены с родственниками из-за изменений линии фронта либо каких-то других семейных обстоятельств. "У нас есть четкая президентская позиция, что мы работаем только с полноправными законными представителями, то есть именно родственниками, родителями, которые имеют юридическую силу и могут заниматься своими детьми", - подчеркнула она. Кроме того, уполномоченный рассказала, что в ее адрес поступило несколько обращений, которые вызывают особые трудности, они касаются семейных споров. "У нас 21 ребенок, которого не могут между собой поделить мама с папой. То есть у нас здесь в России мама, там на Украине папа или наоборот. Но мы знаем, что это всегда сложно даже в рамках одной страны, не говоря уже, когда это касается разных стран при текущей обстановке. Поэтому мы, конечно, движемся по этому направлению, подключаем медиацию, пытаемся выяснить желание ребенка", - добавила Львова-Белова.
https://ria.ru/20250211/siriya-1998738304.html
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россия, украина, мария львова-белова
Россия, Украина, Мария Львова-Белова
Львова-Белова рассказала о работе над возвращением 16 детей с Украины

Львова-Белова: аппарат омбудсмена работает над возвращением 16 детей с Украины

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМария Львова-Белова
Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Мария Львова-Белова. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Аппарат детского омбудсмена РФ работает над возвращением 16 детей в Россию с Украины, а также планирует воссоединить 10 детей с родственниками на Украине, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"В настоящий момент мы воссоединили 95 детей с их близкими на Украине, 17 детей вернулись в Россию. Сейчас в работе у нас еще 16 дел по возвращению детей к нам на родину и 10 детей, которых мы планируем к передаче на Украину", - сказала детский омбудсмен.
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Львова-Белова отметила, что все ситуации, которые сейчас в работе у ее аппарата, - семейные случаи: дети были разлучены с родственниками из-за изменений линии фронта либо каких-то других семейных обстоятельств.
"У нас есть четкая президентская позиция, что мы работаем только с полноправными законными представителями, то есть именно родственниками, родителями, которые имеют юридическую силу и могут заниматься своими детьми", - подчеркнула она.
Кроме того, уполномоченный рассказала, что в ее адрес поступило несколько обращений, которые вызывают особые трудности, они касаются семейных споров.
"У нас 21 ребенок, которого не могут между собой поделить мама с папой. То есть у нас здесь в России мама, там на Украине папа или наоборот. Но мы знаем, что это всегда сложно даже в рамках одной страны, не говоря уже, когда это касается разных стран при текущей обстановке. Поэтому мы, конечно, движемся по этому направлению, подключаем медиацию, пытаемся выяснить желание ребенка", - добавила Львова-Белова.
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