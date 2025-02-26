https://ria.ru/20250226/ukraina-2001613300.html

Львова-Белова рассказала о работе над возвращением 16 детей с Украины

Львова-Белова рассказала о работе над возвращением 16 детей с Украины - РИА Новости, 26.02.2025

Львова-Белова рассказала о работе над возвращением 16 детей с Украины

Аппарат детского омбудсмена РФ работает над возвращением 16 детей в Россию с Украины, а также планирует воссоединить 10 детей с родственниками на Украине,... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T03:01:00+03:00

2025-02-26T03:01:00+03:00

2025-02-26T03:01:00+03:00

россия

украина

мария львова-белова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000820456_0:0:2949:1659_1920x0_80_0_0_0a64255fe45f6026befa731d060ce1b2.jpg

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Аппарат детского омбудсмена РФ работает над возвращением 16 детей в Россию с Украины, а также планирует воссоединить 10 детей с родственниками на Украине, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. "В настоящий момент мы воссоединили 95 детей с их близкими на Украине, 17 детей вернулись в Россию. Сейчас в работе у нас еще 16 дел по возвращению детей к нам на родину и 10 детей, которых мы планируем к передаче на Украину", - сказала детский омбудсмен. Львова-Белова отметила, что все ситуации, которые сейчас в работе у ее аппарата, - семейные случаи: дети были разлучены с родственниками из-за изменений линии фронта либо каких-то других семейных обстоятельств. "У нас есть четкая президентская позиция, что мы работаем только с полноправными законными представителями, то есть именно родственниками, родителями, которые имеют юридическую силу и могут заниматься своими детьми", - подчеркнула она. Кроме того, уполномоченный рассказала, что в ее адрес поступило несколько обращений, которые вызывают особые трудности, они касаются семейных споров. "У нас 21 ребенок, которого не могут между собой поделить мама с папой. То есть у нас здесь в России мама, там на Украине папа или наоборот. Но мы знаем, что это всегда сложно даже в рамках одной страны, не говоря уже, когда это касается разных стран при текущей обстановке. Поэтому мы, конечно, движемся по этому направлению, подключаем медиацию, пытаемся выяснить желание ребенка", - добавила Львова-Белова.

https://ria.ru/20250211/siriya-1998738304.html

https://ria.ru/20250210/shri-lanka-1998370143.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, мария львова-белова