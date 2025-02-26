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Участник программы "Время героев" стал советником главы ФАВТ - РИА Новости, 26.02.2025
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09:23 26.02.2025 (обновлено: 13:26 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/uchastnik-2001640843.html
Участник программы "Время героев" стал советником главы ФАВТ
Участник программы "Время героев" стал советником главы ФАВТ - РИА Новости, 26.02.2025
Участник программы "Время героев" стал советником главы ФАВТ
Участник программы "Время героев" Александр Шептухин стал советником главы Федерального агентства воздушного транспорта, сообщается в Telegram-канале программы. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T09:23:00+03:00
2025-02-26T13:26:00+03:00
россия
виталий савельев
владимир путин
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Участник программы "Время героев" Александр Шептухин стал советником главы Федерального агентства воздушного транспорта, сообщается в Telegram-канале программы. "Герой России, участник программы "Время героев" Александр Шептухин назначен на должность советника руководителя Федерального агентства воздушного транспорта", - говорится в сообщении. Стажировка бойца проходила под наставничеством заместителя председателя правительства РФ Виталия Савельева. "Это уникальный человек, профессионал своего дела у которого мне повезло учиться", - отметил Шептухин. "В ходе стажировки Александр зарекомендовал себя с положительной стороны как человек, нацеленный на результат. Дисциплина, характер, ответственность и интерес к новым знаниям и открытиям формируют в нем стержень, который даст возможность развиваться, профессионально расти на новом месте и добиваться высоких результатов", - сказал Савельев. Шептухин за выполнение боевых задач в зоне СВО в 2024 году получил звание Героя России, награжден медалью Нестерова. Президент РФ Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
https://ria.ru/20250205/uchastnik-1997440864.html
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россия, виталий савельев, владимир путин, общество
Россия, Виталий Савельев, Владимир Путин, Общество
Участник программы "Время героев" стал советником главы ФАВТ

Участник "Времени героев" Шептухин стал советником главы ФАВТ

© Фото : Время героевГерой России, участник программы "Время героев" Александр Шептухин
Герой России, участник программы Время героев Александр Шептухин - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Фото : Время героев
Герой России, участник программы "Время героев" Александр Шептухин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Участник программы "Время героев" Александр Шептухин стал советником главы Федерального агентства воздушного транспорта, сообщается в Telegram-канале программы.
"Герой России, участник программы "Время героев" Александр Шептухин назначен на должность советника руководителя Федерального агентства воздушного транспорта", - говорится в сообщении.
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Стажировка бойца проходила под наставничеством заместителя председателя правительства РФ Виталия Савельева. "Это уникальный человек, профессионал своего дела у которого мне повезло учиться", - отметил Шептухин.
"В ходе стажировки Александр зарекомендовал себя с положительной стороны как человек, нацеленный на результат. Дисциплина, характер, ответственность и интерес к новым знаниям и открытиям формируют в нем стержень, который даст возможность развиваться, профессионально расти на новом месте и добиваться высоких результатов", - сказал Савельев.
Шептухин за выполнение боевых задач в зоне СВО в 2024 году получил звание Героя России, награжден медалью Нестерова.
Президент РФ Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.
Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
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