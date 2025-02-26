https://ria.ru/20250226/uchastnik-2001640843.html

Участник программы "Время героев" стал советником главы ФАВТ

Участник программы "Время героев" стал советником главы ФАВТ - РИА Новости, 26.02.2025

Участник программы "Время героев" стал советником главы ФАВТ

Участник программы "Время героев" Александр Шептухин стал советником главы Федерального агентства воздушного транспорта, сообщается в Telegram-канале программы. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T09:23:00+03:00

2025-02-26T09:23:00+03:00

2025-02-26T13:26:00+03:00

россия

виталий савельев

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001640669_0:0:887:499_1920x0_80_0_0_4143a5077a0b4db5b2a280ef88a7919e.jpg

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Участник программы "Время героев" Александр Шептухин стал советником главы Федерального агентства воздушного транспорта, сообщается в Telegram-канале программы. "Герой России, участник программы "Время героев" Александр Шептухин назначен на должность советника руководителя Федерального агентства воздушного транспорта", - говорится в сообщении. Стажировка бойца проходила под наставничеством заместителя председателя правительства РФ Виталия Савельева. "Это уникальный человек, профессионал своего дела у которого мне повезло учиться", - отметил Шептухин. "В ходе стажировки Александр зарекомендовал себя с положительной стороны как человек, нацеленный на результат. Дисциплина, характер, ответственность и интерес к новым знаниям и открытиям формируют в нем стержень, который даст возможность развиваться, профессионально расти на новом месте и добиваться высоких результатов", - сказал Савельев. Шептухин за выполнение боевых задач в зоне СВО в 2024 году получил звание Героя России, награжден медалью Нестерова. Президент РФ Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.

https://ria.ru/20250205/uchastnik-1997440864.html

https://ria.ru/20250204/uchastnik-1997239248.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, виталий савельев, владимир путин, общество