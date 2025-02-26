https://ria.ru/20250226/ubiystvo-2001729585.html

Житель Волгоградской области получил срок за убийство сына сожительницы

Житель Волгоградской области получил срок за убийство сына сожительницы - РИА Новости, 26.02.2025

Житель Волгоградской области получил срок за убийство сына сожительницы

Суд приговорил к 18 годам и 2 месяцам колонии строгого режима жителя города Камышин Волгоградской области, который после ссоры с сожительницей до смерти забил... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T15:04:00+03:00

2025-02-26T15:04:00+03:00

2025-02-26T15:04:00+03:00

происшествия

камышин

волгоградская область

следственный комитет россии (ск рф)

волгоградский областной суд

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ВОЛГОГРАД, 26 фев – РИА Новости. Суд приговорил к 18 годам и 2 месяцам колонии строгого режима жителя города Камышин Волгоградской области, который после ссоры с сожительницей до смерти забил ее двухлетнего сына, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. В июле СК сообщал о задержании 21-летнего жителя Камышина, который до смерти избил двухлетнего сына своей сожительницы после ссоры с ней. По данным прокуратуры, он нанес ребенку не менее 11 ударов по голове и телу, матери мальчика, которую мужчина ранее тоже избил, в это время не было дома. Ребенок был госпитализирован, но скончался в больнице. По информации надзорного ведомства, в среду Волгоградский областной суд признал мужчину виновным в "убийстве малолетнего" и "нанесении побоев лицом, имеющего судимость за аналогичное деяние". "Суд приговорил фигуранта уголовного дела к наказанию в виде 18 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год", - говорится в сообщении. Приговор в силу не вступил.

https://ria.ru/20240715/smert-1959801658.html

https://ria.ru/20241120/ljubertsy-1984817506.html

камышин

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происшествия, камышин, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф), волгоградский областной суд