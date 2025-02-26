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Житель Волгоградской области получил срок за убийство сына сожительницы - РИА Новости, 26.02.2025
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15:04 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/ubiystvo-2001729585.html
Житель Волгоградской области получил срок за убийство сына сожительницы
Житель Волгоградской области получил срок за убийство сына сожительницы - РИА Новости, 26.02.2025
Житель Волгоградской области получил срок за убийство сына сожительницы
Суд приговорил к 18 годам и 2 месяцам колонии строгого режима жителя города Камышин Волгоградской области, который после ссоры с сожительницей до смерти забил... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T15:04:00+03:00
2025-02-26T15:04:00+03:00
происшествия
камышин
волгоградская область
следственный комитет россии (ск рф)
волгоградский областной суд
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ВОЛГОГРАД, 26 фев – РИА Новости. Суд приговорил к 18 годам и 2 месяцам колонии строгого режима жителя города Камышин Волгоградской области, который после ссоры с сожительницей до смерти забил ее двухлетнего сына, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. В июле СК сообщал о задержании 21-летнего жителя Камышина, который до смерти избил двухлетнего сына своей сожительницы после ссоры с ней. По данным прокуратуры, он нанес ребенку не менее 11 ударов по голове и телу, матери мальчика, которую мужчина ранее тоже избил, в это время не было дома. Ребенок был госпитализирован, но скончался в больнице. По информации надзорного ведомства, в среду Волгоградский областной суд признал мужчину виновным в "убийстве малолетнего" и "нанесении побоев лицом, имеющего судимость за аналогичное деяние". "Суд приговорил фигуранта уголовного дела к наказанию в виде 18 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год", - говорится в сообщении. Приговор в силу не вступил.
https://ria.ru/20240715/smert-1959801658.html
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камышин
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происшествия, камышин, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф), волгоградский областной суд
Происшествия, Камышин, Волгоградская область, Следственный комитет России (СК РФ), Волгоградский областной суд
Житель Волгоградской области получил срок за убийство сына сожительницы

Житель Волгоградской области получил 18 лет за убийство сына сожительницы

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ВОЛГОГРАД, 26 фев – РИА Новости. Суд приговорил к 18 годам и 2 месяцам колонии строгого режима жителя города Камышин Волгоградской области, который после ссоры с сожительницей до смерти забил ее двухлетнего сына, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В июле СК сообщал о задержании 21-летнего жителя Камышина, который до смерти избил двухлетнего сына своей сожительницы после ссоры с ней. По данным прокуратуры, он нанес ребенку не менее 11 ударов по голове и телу, матери мальчика, которую мужчина ранее тоже избил, в это время не было дома. Ребенок был госпитализирован, но скончался в больнице.
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По информации надзорного ведомства, в среду Волгоградский областной суд признал мужчину виновным в "убийстве малолетнего" и "нанесении побоев лицом, имеющего судимость за аналогичное деяние".
"Суд приговорил фигуранта уголовного дела к наказанию в виде 18 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год", - говорится в сообщении.
Приговор в силу не вступил.
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ПроисшествияКамышинВолгоградская областьСледственный комитет России (СК РФ)Волгоградский областной суд
 
 
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