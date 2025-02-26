https://ria.ru/20250226/tusk-2001622683.html

Туск заявил, что в Польше задержаны "многочисленные иностранные бандиты"

Туск заявил, что в Польше задержаны "многочисленные иностранные бандиты" - РИА Новости, 26.02.2025

Туск заявил, что в Польше задержаны "многочисленные иностранные бандиты"

Польские правоохранительные органы произвели многочисленные задержания иностранных бандитов, их депортируют, сообщил премьер-министр республики Дональд Туск. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T05:53:00+03:00

2025-02-26T05:53:00+03:00

2025-02-26T05:53:00+03:00

в мире

польша

варшава

грузия

дональд туск

томаш семоняк

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ВАРШАВА, 26 фев - РИА Новости. Польские правоохранительные органы произвели многочисленные задержания иностранных бандитов, их депортируют, сообщил премьер-министр республики Дональд Туск. Ранее министр внутренних дел и администрации страны, координатор спецслужб Томаш Семоняк сообщил, что иностранные преступные группировки и банды пытаются проникнуть в Польшу, контролировать различные виды преступности и используют для этого жестокие методы. "Я получил подробную информацию от главы МВД о решительных действиях служб в отношении иностранных бандформирований. Были произведены многочисленные задержания. Пора депортировать", - написал Туск на платформе Х. В пятницу вечером на площади Конституции в Варшаве произошла драка, в результате которой пострадали трое граждан Грузии — один из них, 31-летний мужчина, был доставлен в больницу с ранением груди, где скончался. Трое грузин, участвовавших в драке, были приговорены к двум месяцам ареста.

https://ria.ru/20250225/polsha-2001585398.html

польша

варшава

грузия

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