https://ria.ru/20250226/turtsiya-2001832296.html

В Турции заявили о невостребованности европейской политики по Украине

В Турции заявили о невостребованности европейской политики по Украине - РИА Новости, 26.02.2025

В Турции заявили о невостребованности европейской политики по Украине

Политические и военные методы Европы по Украине оказались невостребованными, основы европейской безопасности пошатнулись, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T23:39:00+03:00

2025-02-26T23:39:00+03:00

2025-02-26T23:40:00+03:00

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АНКАРА, 26 фев – РИА Новости. Политические и военные методы Европы по Украине оказались невостребованными, основы европейской безопасности пошатнулись, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. "Европа разработала военный план на Украине, в основном, шагая с США. Теперь, в условиях отсутствия Америки, все мобилизованные Европой методы и возможности, как политические, так и военные, внезапно оказались невостребованными. В результате, когда Америки нет в уравнении, мы видим Европу, оставшуюся один на один с Россией. Это, конечно, означает, что основы европейской безопасности пошатнулись. Ведь у них есть союз безопасности с американцами. Есть Европейский союз, европейские демократии и европейская экономика, которые были созданы под зонтиком безопасности, предоставленным Европе Америкой. В мире, где этого нет, европейцы сталкиваются с огромным кризисом безопасности, и мы видим, что они сейчас обсуждают это", - заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства в интервью Al Jazeera Arabic. По его словам, теперь американская позиция по вопросу Украины, настроенная на скорейшее урегулирование, посылает Европе совсем другой сигнал на данный момент. "Теперь мы видим, что европейцы, также после выборов в Германии, победивший лидер, господин (кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц –ред.) также сказал об этом. Возможно, к лету Европейский союз или европейские страны захотят оказаться в другой структуре безопасности, вне НАТО", - считает Фидан.

https://ria.ru/20250226/turtsiya-2001830974.html

https://ria.ru/20250226/turtsija-2001718985.html

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