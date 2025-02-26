https://ria.ru/20250226/turtsiya-2001830974.html

В Турции оценили сроки окончания конфликта на Украине

В Турции оценили сроки окончания конфликта на Украине - РИА Новости, 26.02.2025

В Турции оценили сроки окончания конфликта на Украине

Турция видит политическую волю США и РФ для завершения конфликта на Украине, ожидает увидеть до лета "что-либо конкретное", заявил глава МИД страны Хакан Фидан. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T23:22:00+03:00

2025-02-26T23:22:00+03:00

2025-02-26T23:33:00+03:00

в мире

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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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АНКАРА, 26 фев – РИА Новости. Турция видит политическую волю США и РФ для завершения конфликта на Украине, ожидает увидеть до лета "что-либо конкретное", заявил глава МИД страны Хакан Фидан."Мы видим признаки того, что украинский конфликт подходит к концу. На каких условиях, как стороны достигнут прекращения огня, что произойдет - все это сейчас обсуждается. Мы видим, что американская сторона назначит своего представителя, затем русские назначат своего представителя. Политическая воля есть с обеих сторон", - сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства в интервью Al Jazeera Arabic.По его словам, у турецкой стороны есть понимание того, что США планируют разработать "дорожную карту" по урегулированию конфликта."Они предложат ее сторонам. В этой карте стороны, как российская, так и украинская, и европейцы, обязательно будут иметь запрос и предложение об изменениях. Я думаю, что следующие несколько месяцев будут очень быстрыми и интенсивными в этом отношении, чтобы остановить украинскую войну", - сказал Фидан.На вопрос ведущего об ожиданиях по конкретным срокам окончания конфликта, глава МИД Турции отметил, что "мы должны увидеть что-то конкретное к лету".

https://ria.ru/20250226/tramp-2001821962.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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