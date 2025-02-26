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В Турции оценили сроки окончания конфликта на Украине - РИА Новости, 26.02.2025
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23:22 26.02.2025 (обновлено: 23:33 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/turtsiya-2001830974.html
В Турции оценили сроки окончания конфликта на Украине
В Турции оценили сроки окончания конфликта на Украине - РИА Новости, 26.02.2025
В Турции оценили сроки окончания конфликта на Украине
Турция видит политическую волю США и РФ для завершения конфликта на Украине, ожидает увидеть до лета "что-либо конкретное", заявил глава МИД страны Хакан Фидан. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T23:22:00+03:00
2025-02-26T23:33:00+03:00
в мире
турция
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
украина
сша
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АНКАРА, 26 фев – РИА Новости. Турция видит политическую волю США и РФ для завершения конфликта на Украине, ожидает увидеть до лета "что-либо конкретное", заявил глава МИД страны Хакан Фидан."Мы видим признаки того, что украинский конфликт подходит к концу. На каких условиях, как стороны достигнут прекращения огня, что произойдет - все это сейчас обсуждается. Мы видим, что американская сторона назначит своего представителя, затем русские назначат своего представителя. Политическая воля есть с обеих сторон", - сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства в интервью Al Jazeera Arabic.По его словам, у турецкой стороны есть понимание того, что США планируют разработать "дорожную карту" по урегулированию конфликта."Они предложат ее сторонам. В этой карте стороны, как российская, так и украинская, и европейцы, обязательно будут иметь запрос и предложение об изменениях. Я думаю, что следующие несколько месяцев будут очень быстрыми и интенсивными в этом отношении, чтобы остановить украинскую войну", - сказал Фидан.На вопрос ведущего об ожиданиях по конкретным срокам окончания конфликта, глава МИД Турции отметил, что "мы должны увидеть что-то конкретное к лету".
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в мире, турция, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, украина, сша
В мире, Турция, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Украина, США
В Турции оценили сроки окончания конфликта на Украине

В Турции надеются до лета увидеть что-то конкретное по урегулированию на Украине

© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Алена Палажченко
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АНКАРА, 26 фев – РИА Новости. Турция видит политическую волю США и РФ для завершения конфликта на Украине, ожидает увидеть до лета "что-либо конкретное", заявил глава МИД страны Хакан Фидан.
«
"Мы видим признаки того, что украинский конфликт подходит к концу. На каких условиях, как стороны достигнут прекращения огня, что произойдет - все это сейчас обсуждается. Мы видим, что американская сторона назначит своего представителя, затем русские назначат своего представителя. Политическая воля есть с обеих сторон", - сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства в интервью Al Jazeera Arabic.
По его словам, у турецкой стороны есть понимание того, что США планируют разработать "дорожную карту" по урегулированию конфликта.
"Они предложат ее сторонам. В этой карте стороны, как российская, так и украинская, и европейцы, обязательно будут иметь запрос и предложение об изменениях. Я думаю, что следующие несколько месяцев будут очень быстрыми и интенсивными в этом отношении, чтобы остановить украинскую войну", - сказал Фидан.
На вопрос ведущего об ожиданиях по конкретным срокам окончания конфликта, глава МИД Турции отметил, что "мы должны увидеть что-то конкретное к лету".
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