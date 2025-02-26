В Турции заявили, что страна является одной из главных мишеней Запада
Политик Топкурулу: Турция является одной из главных мишеней Запада
Флаг Турции на фоне Стамбула. Архивное фото
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АНКАРА, 26 фев – РИА Новости. Турция является одной из главных мишеней Запада, важным союзником Анкары в этой борьбе может стать Россия, выразил мнение в беседе с РИА Новости турецкий политик, зампредседателя турецкой партии Vatan (Родина) Хакан Топкурулу.
Анкара считает важными отношения и обсуждения с Москвой на фоне сложной международной обстановки, заявил ранее глава МИД Турции Хакан Фидан.
"Турция является одной из главных мишеней США в связи с их стремлением укрепить свой контроль над энергетическими маршрутами и месторождениями между Каспийским морем и Персидским заливом через проект "Курдистан" (в турецких экспертном сообществе и СМИ принято считать, что США, поддерживая курдских боевиков на Ближнем Востоке, преследуют идею создать новое государство "Курдистан"- ред.). Турция обратится к своим соседям, своим естественным союзникам. Самым важным союзником среди этих соседей является Россия. В результате Турция столкнется с атлантическими устремлениями. Турция будет бороться с Западом вместе со своими соседями, особенно с Россией и Ираном", - считает политик.
"Рабочая партия Курдистана" и ее ответвления признаны террористическими и запрещены в Турции.
Vatan - турецкая партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но остается влиятельной силой, особенно в регионах. В партии состоят более 50 тысяч человек.
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