Рейтинг@Mail.ru
В Турции заявили, что страна является одной из главных мишеней Запада - РИА Новости, 26.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:18 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/turtsiya-2001628013.html
В Турции заявили, что страна является одной из главных мишеней Запада
В Турции заявили, что страна является одной из главных мишеней Запада - РИА Новости, 26.02.2025
В Турции заявили, что страна является одной из главных мишеней Запада
Турция является одной из главных мишеней Запада, важным союзником Анкары в этой борьбе может стать Россия, выразил мнение в беседе с РИА Новости турецкий... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T07:18:00+03:00
2025-02-26T07:18:00+03:00
в мире
турция
россия
анкара (провинция)
хакан фидан
рабочая партия курдистана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102988/51/1029885119_0:140:2500:1546_1920x0_80_0_0_3145d8827e615087bb66462cbd79147b.jpg
АНКАРА, 26 фев – РИА Новости. Турция является одной из главных мишеней Запада, важным союзником Анкары в этой борьбе может стать Россия, выразил мнение в беседе с РИА Новости турецкий политик, зампредседателя турецкой партии Vatan (Родина) Хакан Топкурулу. Анкара считает важными отношения и обсуждения с Москвой на фоне сложной международной обстановки, заявил ранее глава МИД Турции Хакан Фидан. "Турция является одной из главных мишеней США в связи с их стремлением укрепить свой контроль над энергетическими маршрутами и месторождениями между Каспийским морем и Персидским заливом через проект "Курдистан" (в турецких экспертном сообществе и СМИ принято считать, что США, поддерживая курдских боевиков на Ближнем Востоке, преследуют идею создать новое государство "Курдистан"- ред.). Турция обратится к своим соседям, своим естественным союзникам. Самым важным союзником среди этих соседей является Россия. В результате Турция столкнется с атлантическими устремлениями. Турция будет бороться с Западом вместе со своими соседями, особенно с Россией и Ираном", - считает политик. "Рабочая партия Курдистана" и ее ответвления признаны террористическими и запрещены в Турции. Vatan - турецкая партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но остается влиятельной силой, особенно в регионах. В партии состоят более 50 тысяч человек.
https://ria.ru/20250218/turtsiya-2000125388.html
https://ria.ru/20250224/turtsija-2001240952.html
турция
россия
анкара (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102988/51/1029885119_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_474b994d57c5d17163426bcc501324a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, россия, анкара (провинция), хакан фидан, рабочая партия курдистана
В мире, Турция, Россия, Анкара (провинция), Хакан Фидан, Рабочая партия Курдистана
В Турции заявили, что страна является одной из главных мишеней Запада

Политик Топкурулу: Турция является одной из главных мишеней Запада

© Fotolia / badahosФлаг Турции на фоне Стамбула
Флаг Турции на фоне Стамбула - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Fotolia / badahos
Флаг Турции на фоне Стамбула. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 26 фев – РИА Новости. Турция является одной из главных мишеней Запада, важным союзником Анкары в этой борьбе может стать Россия, выразил мнение в беседе с РИА Новости турецкий политик, зампредседателя турецкой партии Vatan (Родина) Хакан Топкурулу.
Анкара считает важными отношения и обсуждения с Москвой на фоне сложной международной обстановки, заявил ранее глава МИД Турции Хакан Фидан.
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Турция передала Западу сигнал о готовности поддержать переговоры по Украине
18 февраля, 18:04
"Турция является одной из главных мишеней США в связи с их стремлением укрепить свой контроль над энергетическими маршрутами и месторождениями между Каспийским морем и Персидским заливом через проект "Курдистан" (в турецких экспертном сообществе и СМИ принято считать, что США, поддерживая курдских боевиков на Ближнем Востоке, преследуют идею создать новое государство "Курдистан"- ред.). Турция обратится к своим соседям, своим естественным союзникам. Самым важным союзником среди этих соседей является Россия. В результате Турция столкнется с атлантическими устремлениями. Турция будет бороться с Западом вместе со своими соседями, особенно с Россией и Ираном", - считает политик.
"Рабочая партия Курдистана" и ее ответвления признаны террористическими и запрещены в Турции.
Vatan - турецкая партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но остается влиятельной силой, особенно в регионах. В партии состоят более 50 тысяч человек.
Российско-турецкие переговоры в Анкаре. 24 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Глава МИД Турции назвал полезными переговоры с Россией
24 февраля, 11:47
 
В миреТурцияРоссияАнкара (провинция)Хакан ФиданРабочая партия Курдистана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала