https://ria.ru/20250226/turtsiya-2001628013.html

В Турции заявили, что страна является одной из главных мишеней Запада

В Турции заявили, что страна является одной из главных мишеней Запада - РИА Новости, 26.02.2025

В Турции заявили, что страна является одной из главных мишеней Запада

Турция является одной из главных мишеней Запада, важным союзником Анкары в этой борьбе может стать Россия, выразил мнение в беседе с РИА Новости турецкий... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T07:18:00+03:00

2025-02-26T07:18:00+03:00

2025-02-26T07:18:00+03:00

в мире

турция

россия

анкара (провинция)

хакан фидан

рабочая партия курдистана

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102988/51/1029885119_0:140:2500:1546_1920x0_80_0_0_3145d8827e615087bb66462cbd79147b.jpg

АНКАРА, 26 фев – РИА Новости. Турция является одной из главных мишеней Запада, важным союзником Анкары в этой борьбе может стать Россия, выразил мнение в беседе с РИА Новости турецкий политик, зампредседателя турецкой партии Vatan (Родина) Хакан Топкурулу. Анкара считает важными отношения и обсуждения с Москвой на фоне сложной международной обстановки, заявил ранее глава МИД Турции Хакан Фидан. "Турция является одной из главных мишеней США в связи с их стремлением укрепить свой контроль над энергетическими маршрутами и месторождениями между Каспийским морем и Персидским заливом через проект "Курдистан" (в турецких экспертном сообществе и СМИ принято считать, что США, поддерживая курдских боевиков на Ближнем Востоке, преследуют идею создать новое государство "Курдистан"- ред.). Турция обратится к своим соседям, своим естественным союзникам. Самым важным союзником среди этих соседей является Россия. В результате Турция столкнется с атлантическими устремлениями. Турция будет бороться с Западом вместе со своими соседями, особенно с Россией и Ираном", - считает политик. "Рабочая партия Курдистана" и ее ответвления признаны террористическими и запрещены в Турции. Vatan - турецкая партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но остается влиятельной силой, особенно в регионах. В партии состоят более 50 тысяч человек.

https://ria.ru/20250218/turtsiya-2000125388.html

https://ria.ru/20250224/turtsija-2001240952.html

турция

россия

анкара (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, россия, анкара (провинция), хакан фидан, рабочая партия курдистана