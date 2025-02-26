https://ria.ru/20250226/tramp-2001826243.html

США аннулируют соглашение с Венесуэлой по добыче нефти

США аннулируют соглашение с Венесуэлой по добыче нефти - РИА Новости, 26.02.2025

США аннулируют соглашение с Венесуэлой по добыче нефти

Президент США Дональд Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social заявил, что Венесуэла не выполнила условия соглашения с Вашингтоном по добыче нефти и его... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T22:23:00+03:00

2025-02-26T22:23:00+03:00

2025-02-26T23:06:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social заявил, что Венесуэла не выполнила условия соглашения с Вашингтоном по добыче нефти и его аннулируют с 1 марта."Мы отменяем уступки, которые коррумпированный Джо Байден предоставил Николасу Мадуро по соглашению о нефтяных сделках от 26 ноября 2022 года", — написал он. Глава Белого дома в начале февраля также обвинил своего предшественника в закупках у Каракаса энергоресурсов на миллионы долларов.Ранее Министерство финансов США смягчило санкции против Венесуэлы, позволив компании Chevron и ее дочерним предприятиям добывать и импортировать венесуэльскую нефть в Соединенные Штаты. Согласно лицензии, опубликованной на сайте ведомства, экспорт и продажа топлива должны были осуществляться через эту энергетическую компанию.Трамп отметил, что решение о расторжении соглашения связано не только с нарушениями условий сделки по нефти, но и с тем, что Каракас не выполняет обязательства по возврату мигрантов, которых отправил в США.

https://ria.ru/20250226/tramp-2001816953.html

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в мире, сша, венесуэла, каракас, дональд трамп, джо байден, николас мадуро