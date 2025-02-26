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США аннулируют соглашение с Венесуэлой по добыче нефти - РИА Новости, 26.02.2025
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22:23 26.02.2025 (обновлено: 23:06 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/tramp-2001826243.html
США аннулируют соглашение с Венесуэлой по добыче нефти
США аннулируют соглашение с Венесуэлой по добыче нефти - РИА Новости, 26.02.2025
США аннулируют соглашение с Венесуэлой по добыче нефти
Президент США Дональд Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social заявил, что Венесуэла не выполнила условия соглашения с Вашингтоном по добыче нефти и его... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T22:23:00+03:00
2025-02-26T23:06:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
каракас
дональд трамп
джо байден
николас мадуро
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ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social заявил, что Венесуэла не выполнила условия соглашения с Вашингтоном по добыче нефти и его аннулируют с 1 марта."Мы отменяем уступки, которые коррумпированный Джо Байден предоставил Николасу Мадуро по соглашению о нефтяных сделках от 26 ноября 2022 года", — написал он. Глава Белого дома в начале февраля также обвинил своего предшественника в закупках у Каракаса энергоресурсов на миллионы долларов.Ранее Министерство финансов США смягчило санкции против Венесуэлы, позволив компании Chevron и ее дочерним предприятиям добывать и импортировать венесуэльскую нефть в Соединенные Штаты. Согласно лицензии, опубликованной на сайте ведомства, экспорт и продажа топлива должны были осуществляться через эту энергетическую компанию.Трамп отметил, что решение о расторжении соглашения связано не только с нарушениями условий сделки по нефти, но и с тем, что Каракас не выполняет обязательства по возврату мигрантов, которых отправил в США.
https://ria.ru/20250226/tramp-2001816953.html
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в мире, сша, венесуэла, каракас, дональд трамп, джо байден, николас мадуро
В мире, США, Венесуэла, Каракас, Дональд Трамп, Джо Байден, Николас Мадуро
США аннулируют соглашение с Венесуэлой по добыче нефти

Трамп: США аннулируют соглашение с Венесуэлой по добыче нефти с 1 марта

© Pixabay / NanuVisual Панорама Каракаса, Венесуэла
Панорама Каракаса, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Pixabay / NanuVisual
Панорама Каракаса, Венесуэла. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social заявил, что Венесуэла не выполнила условия соглашения с Вашингтоном по добыче нефти и его аннулируют с 1 марта.
"Мы отменяем уступки, которые коррумпированный Джо Байден предоставил Николасу Мадуро по соглашению о нефтяных сделках от 26 ноября 2022 года", — написал он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Трамп объявил о введении пошлин на товары из ЕС
Вчера, 20:53
Глава Белого дома в начале февраля также обвинил своего предшественника в закупках у Каракаса энергоресурсов на миллионы долларов.
Ранее Министерство финансов США смягчило санкции против Венесуэлы, позволив компании Chevron и ее дочерним предприятиям добывать и импортировать венесуэльскую нефть в Соединенные Штаты. Согласно лицензии, опубликованной на сайте ведомства, экспорт и продажа топлива должны были осуществляться через эту энергетическую компанию.
Трамп отметил, что решение о расторжении соглашения связано не только с нарушениями условий сделки по нефти, но и с тем, что Каракас не выполняет обязательства по возврату мигрантов, которых отправил в США.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
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В миреСШАВенесуэлаКаракасДональд ТрампДжо БайденНиколас Мадуро
 
 
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