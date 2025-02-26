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Трамп высказался о возвращении Киеву утраченных территорий - РИА Новости, 26.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:40 26.02.2025 (обновлено: 21:42 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/tramp-2001821962.html
Трамп высказался о возвращении Киеву утраченных территорий
Трамп высказался о возвращении Киеву утраченных территорий - РИА Новости, 26.02.2025
Трамп высказался о возвращении Киеву утраченных территорий
Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация будет стремиться к тому, чтобы Украина в рамках возможного мирного соглашения с Россией вернула себе... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T21:40:00+03:00
2025-02-26T21:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
дональд трамп
владимир путин
пит хегсет
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ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация будет стремиться к тому, чтобы Украина в рамках возможного мирного соглашения с Россией вернула себе "как можно больше", несмотря на то, что ранее сам заявлял, что считает маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года."Мы сделаем все возможное, чтобы заключить наилучшее соглашение для обеих сторон. Но что касается Украины – мы постараемся очень сильно, чтобы они смогли вернуть как можно больше", - заявил Трамп в присутствии журналистов на своем первом заседании кабинета министров, комментируя вопрос о возможности возвращения Киеву утраченных в ходе конфликта с Россией территорий.При этом Трамп не стал уточнять, какие именно территории могут быть включены в возможное соглашение, но подчеркнул, что его цель – завершение конфликта на условиях, которые будут выгодны обеим сторонам.Ранее и Трамп, и глава Пентагона Пит Хегсет заявляли, что считают маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года.Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
https://ria.ru/20250226/tramp-2001815971.html
https://ria.ru/20250226/tramp-2001816278.html
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в мире, украина, россия, киев, дональд трамп, владимир путин, пит хегсет, министерство обороны сша, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Дональд Трамп, Владимир Путин, Пит Хегсет, Министерство обороны США, США
Трамп высказался о возвращении Киеву утраченных территорий

Трамп заявил, что США постараются вернуть Украине как можно больше территорий

© AP Photo / John McDonnellПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / John McDonnell
Президент США Дональд Трамп
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ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация будет стремиться к тому, чтобы Украина в рамках возможного мирного соглашения с Россией вернула себе "как можно больше", несмотря на то, что ранее сам заявлял, что считает маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года.
"Мы сделаем все возможное, чтобы заключить наилучшее соглашение для обеих сторон. Но что касается Украины – мы постараемся очень сильно, чтобы они смогли вернуть как можно больше", - заявил Трамп в присутствии журналистов на своем первом заседании кабинета министров, комментируя вопрос о возможности возвращения Киеву утраченных в ходе конфликта с Россией территорий.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Украина может забыть о НАТО, заявил Трамп
Вчера, 20:44
При этом Трамп не стал уточнять, какие именно территории могут быть включены в возможное соглашение, но подчеркнул, что его цель – завершение конфликта на условиях, которые будут выгодны обеим сторонам.
Ранее и Трамп, и глава Пентагона Пит Хегсет заявляли, что считают маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Президент США Дональд Трамп на первом заседании кабинета американской администрации в Белом доме - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Трамп заявил, что Путину придется пойти на уступки по сделке по Украине
Вчера, 20:46
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевДональд ТрампВладимир ПутинПит ХегсетМинистерство обороны СШАСША
 
 
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