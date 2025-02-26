Трамп высказался о возвращении Киеву утраченных территорий
Трамп заявил, что США постараются вернуть Украине как можно больше территорий
© AP Photo / John McDonnellПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / John McDonnell
Президент США Дональд Трамп
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ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация будет стремиться к тому, чтобы Украина в рамках возможного мирного соглашения с Россией вернула себе "как можно больше", несмотря на то, что ранее сам заявлял, что считает маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года.
"Мы сделаем все возможное, чтобы заключить наилучшее соглашение для обеих сторон. Но что касается Украины – мы постараемся очень сильно, чтобы они смогли вернуть как можно больше", - заявил Трамп в присутствии журналистов на своем первом заседании кабинета министров, комментируя вопрос о возможности возвращения Киеву утраченных в ходе конфликта с Россией территорий.
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При этом Трамп не стал уточнять, какие именно территории могут быть включены в возможное соглашение, но подчеркнул, что его цель – завершение конфликта на условиях, которые будут выгодны обеим сторонам.
Ранее и Трамп, и глава Пентагона Пит Хегсет заявляли, что считают маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".