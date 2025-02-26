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Трамп назвал вопрос о размещении миротворцев на Украине самым легким - РИА Новости, 26.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:00 26.02.2025 (обновлено: 21:11 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/tramp-2001817983.html
Трамп назвал вопрос о размещении миротворцев на Украине самым легким
Трамп назвал вопрос о размещении миротворцев на Украине самым легким - РИА Новости, 26.02.2025
Трамп назвал вопрос о размещении миротворцев на Украине самым легким
Президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос размещения миротворцев на Украине "решить легче всего", самое трудное — добиться сделки по заключению мира. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T21:00:00+03:00
2025-02-26T21:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
дональд трамп
сша
владимир путин
россия
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ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос размещения миротворцев на Украине "решить легче всего", самое трудное — добиться сделки по заключению мира."Вопрос послевоенного размещения миротворцев на Украине решить легче всего, а самой сложной частью переговоров по Украине остается заключение сделки о мире", - заявил Трамп в присутствии журналистов на своем первом заседании кабинета министров."Позвольте мне сперва заключить мир. Все остальное решить будет значительно проще", - добавил глава государства.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в феврале заявил, что Москва надеется, что Вашингтон проанализирует первопричины украинского конфликта, кабинет экс-президента США Джо Байдена и Европа отказывались от этого.Сам президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
https://ria.ru/20250226/tramp-2001813236.html
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в мире, украина, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, дональд трамп, сша, владимир путин, россия, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Дональд Трамп, США, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков
Трамп назвал вопрос о размещении миротворцев на Украине самым легким

Трамп заявил, что вопрос размещения миротворцев на Украине решить легче всего

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос размещения миротворцев на Украине "решить легче всего", самое трудное — добиться сделки по заключению мира.
«
"Вопрос послевоенного размещения миротворцев на Украине решить легче всего, а самой сложной частью переговоров по Украине остается заключение сделки о мире", - заявил Трамп в присутствии журналистов на своем первом заседании кабинета министров.
"Позвольте мне сперва заключить мир. Все остальное решить будет значительно проще", - добавил глава государства.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в феврале заявил, что Москва надеется, что Вашингтон проанализирует первопричины украинского конфликта, кабинет экс-президента США Джо Байдена и Европа отказывались от этого.
Сам президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Трамп поддержал идею Франции и Британии разместить миротворцев на Украине
26 февраля, 20:31
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеДональд ТрампСШАВладимир ПутинРоссияДмитрий Песков
 
 
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