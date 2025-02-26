https://ria.ru/20250226/tramp-2001817983.html

Трамп назвал вопрос о размещении миротворцев на Украине самым легким

Трамп назвал вопрос о размещении миротворцев на Украине самым легким - РИА Новости, 26.02.2025

Трамп назвал вопрос о размещении миротворцев на Украине самым легким

Президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос размещения миротворцев на Украине "решить легче всего", самое трудное — добиться сделки по заключению мира. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T21:00:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос размещения миротворцев на Украине "решить легче всего", самое трудное — добиться сделки по заключению мира."Вопрос послевоенного размещения миротворцев на Украине решить легче всего, а самой сложной частью переговоров по Украине остается заключение сделки о мире", - заявил Трамп в присутствии журналистов на своем первом заседании кабинета министров."Позвольте мне сперва заключить мир. Все остальное решить будет значительно проще", - добавил глава государства.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в феврале заявил, что Москва надеется, что Вашингтон проанализирует первопричины украинского конфликта, кабинет экс-президента США Джо Байдена и Европа отказывались от этого.Сам президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

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Наталья Макарова

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