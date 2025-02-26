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Трамп объявил о введении пошлин на товары из ЕС - РИА Новости, 26.02.2025
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20:53 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/tramp-2001816953.html
Трамп объявил о введении пошлин на товары из ЕС
Трамп объявил о введении пошлин на товары из ЕС - РИА Новости, 26.02.2025
Трамп объявил о введении пошлин на товары из ЕС
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T20:53:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили. "Мы приняли решение и скоро его объявим. В целом это будет 25%, и это затронет автомобили и все остальное", – заявил он в присутствии журналистов на своем первом заседании кабинета министров. Трамп отметил, что Европейский союз не принимает американские автомобили и оказывает давление на США. "Европейский союз – это другой случай, нежели Канада, потому что они действительно воспользовались нами по-другому. Они не принимают наши автомобили", – сказал он. Он также обвинил ЕС в изначально враждебном отношении к США. "Давайте будем честными, Европейский союз был сформирован, чтобы обмануть Соединенные Штаты. Это его цель, и они с этим справились. Но теперь я президент", – подчеркнул Трамп.
https://ria.ru/20250226/sanktsii-2001816804.html
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в мире, сша, канада, дональд трамп, евросоюз
В мире, США, Канада, Дональд Трамп, Евросоюз
Трамп объявил о введении пошлин на товары из ЕС

Трамп: США введут 25-процентные пошлины на товары из ЕС, включая автомобили

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили.
"Мы приняли решение и скоро его объявим. В целом это будет 25%, и это затронет автомобили и все остальное", – заявил он в присутствии журналистов на своем первом заседании кабинета министров.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
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Трамп отметил, что Европейский союз не принимает американские автомобили и оказывает давление на США. "Европейский союз – это другой случай, нежели Канада, потому что они действительно воспользовались нами по-другому. Они не принимают наши автомобили", – сказал он.
Он также обвинил ЕС в изначально враждебном отношении к США. "Давайте будем честными, Европейский союз был сформирован, чтобы обмануть Соединенные Штаты. Это его цель, и они с этим справились. Но теперь я президент", – подчеркнул Трамп.
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В миреСШАКанадаДональд ТрампЕвросоюз
 
 
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