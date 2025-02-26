https://ria.ru/20250226/tramp-2001816953.html

Трамп объявил о введении пошлин на товары из ЕС

Трамп объявил о введении пошлин на товары из ЕС - РИА Новости, 26.02.2025

Трамп объявил о введении пошлин на товары из ЕС

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T20:53:00+03:00

2025-02-26T20:53:00+03:00

2025-02-26T20:53:00+03:00

в мире

сша

канада

дональд трамп

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153062/02/1530620285_0:288:5472:3366_1920x0_80_0_0_0b0ebd01574868137f8192d822189b13.jpg

ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили. "Мы приняли решение и скоро его объявим. В целом это будет 25%, и это затронет автомобили и все остальное", – заявил он в присутствии журналистов на своем первом заседании кабинета министров. Трамп отметил, что Европейский союз не принимает американские автомобили и оказывает давление на США. "Европейский союз – это другой случай, нежели Канада, потому что они действительно воспользовались нами по-другому. Они не принимают наши автомобили", – сказал он. Он также обвинил ЕС в изначально враждебном отношении к США. "Давайте будем честными, Европейский союз был сформирован, чтобы обмануть Соединенные Штаты. Это его цель, и они с этим справились. Но теперь я президент", – подчеркнул Трамп.

https://ria.ru/20250226/sanktsii-2001816804.html

https://ria.ru/20250226/tramp-2001815971.html

сша

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, канада, дональд трамп, евросоюз